Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Cô gái hát bolero nhận điểm tuyệt đối từ danh ca Thái Châu là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
16/01/2026 10:19 GMT+7

Thể hiện ca khúc 'Hoa nở về đêm', Mai Diễm My nhận điểm tuyệt đối từ danh ca Thái Châu. Nam giám khảo khen ngợi cô gái 9X khi biết đặt để cảm xúc khi trình diễn.

Tập 12 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Đoàn Bảo Ân, Mai Diễm My và Tuấn Tú. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có sự góp mặt của ca sĩ Đông Đào và biên tập viên Minh Đức.

Cô gái hát bolero nhận điểm tuyệt đối từ danh ca Thái Châu là ai?- Ảnh 1.

Mai Diễm My ghi điểm khi thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Mạnh Phát

Ảnh: NSX

Trong đêm tranh tài, Mai Diễm My chọn thể hiện Hoa nở về đêm của nhạc sĩ Mạnh Phát. Được biết trong thời gian ở Huế, nhạc sĩ quen biết và say đắm trước nhan sắc của cô gái trẻ tên Hoa. Vì công việc mà ông và cô Hoa gặp nhau, hẹn hò vào buổi tối. Nam nhạc sĩ lấy đó làm cảm xúc viết lên ca khúc ngọt ngào này.

Mai Diễm My được danh ca Thái Châu khen ngợi

Trên sân khấu, Mai Diễm My xuất hiện trong hình ảnh rạng rỡ, chinh phục ban giám khảo bởi cách hát chững chạc, giàu chiều sâu. Phần thể hiện của cô nhận được lời khen ngợi từ phía danh ca Thái Châu. Theo dõi bài thi, nam giám khảo đánh giá: “Em có kỹ năng diễn xuất rất tự nhiên, hát rất hay và biết đặt để cảm xúc vào từng câu chữ, giai điệu rất hợp lý”.

Cô gái hát bolero nhận điểm tuyệt đối từ danh ca Thái Châu là ai?- Ảnh 2.

Danh ca Thái Châu và dàn giám khảo dành lời khen ngợi cho phần thể hiện của Mai Diễm My

Ảnh: NSX

Giám khảo Minh Đức đánh giá cao dấu ấn cá nhân mà Mai Diễm My tạo ra cho một ca khúc quen thuộc: “Em biết nắn nót từng con chữ cho tròn trịa, chuyển giọng rất khéo. Bài này đã có nhiều người hát hay rồi, nhưng hôm nay em đã tạo được dấu ấn riêng của mình”. Trong khi đó, ca sĩ Đông Đào nhận xét sự tiến bộ rõ rệt của nữ thí sinh: “Em tiến bộ rất nhiều. Hát bolero không khó, quan trọng là mình hát bằng cảm xúc và chiều sâu. Em đã dạn dĩ sân khấu hơn và có thêm kỹ năng diễn xuất rất tốt”.

Với phần trình diễn thuyết phục, Mai Diễm My xuất sắc nhận hai điểm 10 từ giám khảo Thái Châu và Minh Đức. Trước đó, cô gái sinh năm 1997 từng chinh phục khán giả qua các chương trình truyền hình, khẳng định hình ảnh một giọng ca trẻ giàu cảm xúc.

Cũng trong chương trình, Tuấn Tú lựa chọn ca khúc Miền cát trắng, thể hiện bằng chất giọng khỏe, vang và đầy nội lực. Anh nhận được 9,5 điểm từ giám khảo Thái Châu và giám khảo Minh Đức. Trong khi đó, Đoàn Bảo Ân cũng nhận số điểm tương tự khi thể hiện ca khúc Giọt nắng bên thềm, được khen ngợi “có chất giọng vừa hát lên là cảm liền”, song cần phải trau dồi thêm.

Tin liên quan

Ca sĩ bolero từng bán nhà làm album giờ ra sao?

Ca sĩ bolero từng bán nhà làm album giờ ra sao?

Từng không nhận được sự ủng hộ của gia đình, Khánh Hoàng vẫn nỗ lực theo đuổi âm nhạc, đặc biệt là bolero. Anh từng gây chú ý bởi câu chuyện bán nhà để thực hiện một dự án mà bản thân tâm đắc.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Châu Danh ca Thái Châu Mai Diễm My Người kể chuyện tình Hoa nở về đêm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận