Giải trí Đời nghệ sĩ

Nam ca sĩ sống bình yên ở tuổi 43, vực dậy sau vụ tai nạn kinh hoàng

Thạch Anh
23/12/2025 20:11 GMT+7

Ca sĩ Sỹ Luân cho biết ở hiện tại, anh chọn cho mình cuộc sống bình yên. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, anh còn tất bật với việc giảng dạy, đào tạo những gương mặt trẻ.

Từng là chủ nhân của loạt bản hit đình đám như Mắt nai cha cha cha, Cô gái Trung Hoa, cái tên Sỹ Luân gắn liền với ký ức thanh xuân của thế hệ 8X - 9X. Khi được hỏi về việc “độ nóng” của tên tuổi không còn như trước, anh thẳng thắn chia sẻ: “Âm nhạc của tôi chưa bao giờ giảm nhiệt, bởi khán giả vẫn còn hát những ca khúc ấy”. Với anh, việc được khán giả hỏi han bằng những câu rất đời thường như: “Ca sĩ Sỹ Luân đi hát như vậy ngày được 500.000 không?” lại mang đến cảm giác gần gũi, thân quen như những ngày đầu bước chân vào nghề. 

- Ảnh 1.

Sỹ Luân khẳng định: “Nhạc tôi vẫn hot, khán giả vẫn hát”

Ảnh: NSX

Nhìn lại giai đoạn hoàng kim đó, Sỹ Luân cho rằng mỗi thời kỳ đều có những biểu tượng riêng. Âm nhạc luôn thay đổi theo chu kỳ, phản ánh tâm tư, khát vọng và câu chuyện của từng thế hệ. “Âm nhạc là một thực thể sống, là câu chuyện của thời đại”, anh nói. Nam nhạc sĩ cảm thấy may mắn khi đã góp phần tạo nên một “khoảng trời đẹp” cho nhiều khán giả yêu nhạc. 

Đánh giá về lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay, Sỹ Luân cho rằng mỗi thế hệ đều có lợi thế riêng. Theo tác giả ca khúc Cô gái Trung Hoa, các bạn trẻ ngày nay có tư duy hiện đại, làm chủ công nghệ, giỏi sáng tạo và biết xây dựng hình ảnh, sân chơi cho chính mình. Dù còn non kinh nghiệm, nhưng với thời gian và sự va chạm, Sỹ Luân tin rằng đàn em sẽ ngày càng trưởng thành hơn. 

Từng trải qua biến cố sức khỏe và có giai đoạn vắng bóng, Sỹ Luân của hiện tại dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Ngoài biểu diễn, anh còn đảm nhận công tác giảng dạy, đồng thời tham gia ngồi ghế nóng các cuộc thi. 

- Ảnh 2.

Sỹ Luân ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, lên sóng trên THVL1

Ảnh: NSX

Mới đây, tác giả Mắt nai cha cha cha gây chú ý khi làm giám khảo Người kể chuyện tình. Với anh, đây là một sân chơi đặt ra những thử thách khó cho thí sinh, đòi hỏi họ không chỉ ca hát mà còn hóa thân vào nhân vật. “Các bạn buộc phải đa năng hơn, cảm nhạc tốt hơn và hiểu được câu chuyện mình đang kể”, anh nhận định.

Cuộc sống Sỹ Luân sau biến cố

Cuộc sống hiện tại của Sỹ Luân hướng nhiều về sự bình an và tập trung cho gia đình. Anh dành thời gian đưa con đi học mỗi ngày, làm việc tại trường và tiếp tục theo đuổi âm nhạc qua các sự kiện, cộng đồng doanh nhân - nơi anh được gọi là “doanh nhân làm nghệ thuật” hơn là một ca sĩ. “Ai rồi cũng sẽ nhường lại hào quang cho lớp trẻ và tôi chọn cho mình con đường ổn định”, anh chia sẻ. 

Trong thời gian tới, công ty của Sỹ Luân dự kiến ra mắt nhiều gương mặt mới, từ ca sĩ đến các hoa hậu, á hậu. Anh mong muốn định hướng họ không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn phục vụ cộng đồng, trở thành những hình mẫu tích cực cho thế hệ trẻ kế tiếp. Gửi lời nhắn nhủ đến các thí sinh Người kể chuyện tình, Sỹ Luân cho rằng điều quan trọng nhất không phải là điểm số mà là sự nhập vai chân thật. “Hãy sống trong nhân vật, trong câu chuyện tình của mình. Khi đó, cảm xúc sẽ tự chạm đến khán giả và giám khảo”.

Trăn trở của Sỹ Luân sau biến cố sức khỏe

Là nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng song Sỹ Luân từng có quãng thời gian vắng bóng trong showbiz vì biến cố sức khỏe. Sau những thăng trầm đó, anh trở lại với các hoạt động nghệ thuật, bên cạnh công việc giảng dạy.

