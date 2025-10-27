Trăn trở của Sỹ Luân sau biến cố sức khỏe

Mới đây, Sỹ Luân gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Thách thức giới hạn, tái hiện ca khúc Anh chỉ là hình bóng của người khác - sáng tác từng giúp ca sĩ Lâm Vũ khẳng định tên tuổi đầu những năm 2000.

Sỹ Luân cho biết trong suốt 30 năm hoạt động nghệ thuật, anh luôn "chọn mặt gửi vàng" để tặng các ca khúc do anh tự sáng tác chứ không bán Ảnh: NVCC

Nỗi trăn trở của Sỹ Luân

Sỹ Luân cho biết trong suốt gần 30 năm hoạt động, chưa từng bán ca khúc nào mà luôn chọn cách tặng cho các ca sĩ phù hợp. Với anh, âm nhạc là sự sẻ chia hơn là trao đổi. "Ngày xưa tôi và Lâm Vũ thân nhau, nên có thể hiểu chất giọng để viết cho phù hợp. Đây là một bài hát khá thành công, được nhiều người hát lại", Sỹ Luân chia sẻ.

Việc trao tặng ca khúc, theo anh, không chỉ xuất phát từ tình bạn mà còn là mong muốn giúp ca sĩ trẻ định hình phong cách, có thêm cơ hội tiếp cận khán giả. Anh cho rằng, khi bài hát giúp ca sĩ được nhớ đến, người sáng tác cũng nhận lại niềm vui lớn nhất - cảm giác tác phẩm có đời sống riêng.

Anh cho biết âm nhạc phản ánh hơi thở của cuộc sống, của thời đại. Vậy nên có những khán giả 8X nghe nhạc gen Z sẽ thấy khó hiểu, còn các bạn trẻ nghe nhạc xưa thì lại không cảm được Ảnh: NVCC

Nhiều giọng ca từng nổi tiếng với sáng tác của Sỹ Luân như Lương Bích Hữu (Cô gái Trung Hoa), Hồng Ngọc (Mắt nai cha cha cha) hay nhóm GMC (Giấc mơ về một tình yêu). Nam nhạc sĩ cho biết trước khi gửi bài, anh luôn tìm hiểu kỹ chất giọng của từng ca sĩ để chọn người thể hiện phù hợp. Trường hợp không tìm được sự đồng điệu, anh sẽ tự thể hiện ca khúc đó, điển hình là với ca khúc 1,2,3 ngôi sao.

Gắn bó với âm nhạc gần ba thập niên, Sỹ Luân nhìn nhận thị hiếu khán giả thay đổi nhanh, nhưng cảm xúc sáng tác vẫn là giá trị cốt lõi. Anh cho rằng âm nhạc luôn phản ánh đời sống và mỗi thế hệ đều có gu thưởng thức riêng. Với anh, điều quan trọng là tác phẩm vẫn giữ được hơi thở của thời điểm mà nó ra đời.

"Âm nhạc phản ánh hơi thở của cuộc sống, của thời đại. Vậy nên có những khán giả 8X nghe nhạc gen Z sẽ thấy khó hiểu, còn các bạn trẻ nghe nhạc xưa thì lại không cảm được. Điều đó rất bình thường. Âm nhạc sẽ luôn có những tác phẩm để đời và tôi mong ước sẽ đóng góp cho xã hội một màu sắc, nhịp thở phản ánh đúng thời điểm đấy trong cuộc sống của chúng ta", Sỹ Luân bộc bạch về trăn trở hiện tại.