Sở VH-TT TP.HCM lên tiếng vở diễn 'Đảo hoa hậu' gây tranh cãi

Vở kịch Đảo hoa hậu bị khán giả phản ứng vì lời thoại phản cảm Ảnh: H.Đ

Sở VH-TT TP.HCM kiểm tra, rà soát, làm việc với đơn vị tổ chức

Sở VH-TT TP.HCM cho biết, theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải có kịch bản hoặc nội dung chương trình để cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Đối với các vở diễn sân khấu, trước khi ban hành văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn, Sở VH-TT TP.HCM tổ chức phúc khảo, lấy ý kiến Hội đồng nghệ thuật, đồng thời ghi nhận các góp ý chuyên môn và những nội dung cần lưu ý, điều chỉnh đối với đơn vị tổ chức nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

"Tuy nhiên, sân khấu là loại hình nghệ thuật biểu diễn trực tiếp nên trong quá trình biểu diễn thực tế có thể phát sinh những khác biệt nhất định về cách thể hiện, nhịp diễn hoặc lời thoại của diễn viên so với kịch bản. Việc ứng biến, sáng tạo trong quá trình biểu diễn là yếu tố có thể phát sinh trong thực tiễn hoạt động sân khấu. Song việc ứng biến phải nằm trong khuôn khổ của tác phẩm đã được chấp thuận, không làm thay đổi bản chất, tư tưởng, thông điệp chính của tác phẩm và không được bổ sung, lồng ghép các nội dung vi phạm quy định pháp luật hoặc gây phản cảm, tác động tiêu cực đến công chúng", Sở VH-TT TP.HCM thông tin.

Phía Sở cũng nhấn mạnh, đơn vị tổ chức, người chịu trách nhiệm nội dung chương trình và các cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo đảm nội dung biểu diễn thực tế phù hợp với nội dung đã được chấp thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ nội dung biểu diễn.

"Đối với vở diễn Đảo hoa hậu, đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết đơn vị đã ghi nhận nhiều thông tin liên quan thông qua công tác hậu kiểm cũng như các ý kiến từ dư luận và báo chí. Trên cơ sở hồ sơ đã được chấp thuận, Sở đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát và làm việc với đơn vị tổ chức nhằm đánh giá khách quan, toàn diện vụ việc, từ đó xem xét các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. TP.HCM cho hay.

Tranh cãi của vở Đảo hoa hậu

Những ngày qua, một phân cảnh trong vở kịch Đảo hoa hậu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đó xuất hiện hai nhân vật có tên gọi Bé Bơ và Cục Bột - cách xưng hô được cho là khiến nhiều người liên tưởng đến biệt danh của hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân. Tuy nhiên, màn tung hứng giữa hai nhân vật này vấp phải tranh cãi vì cách xây dựng lời thoại, khai thác vấn đề đời tư và giới tính để tạo tiếng cười, bị cho là phản cảm. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ sự khó chịu, lên tiếng chỉ trích, cho rằng đây là lối gây cười thiếu tinh tế, gây cảm giác khó chịu, không phù hợp với môi trường sân khấu chuyên nghiệp.

Đảo hoa hậu ra mắt từ tháng 10.2025, được xem là hiện tượng của sân khấu kịch TP.HCM, thu hút khán giả trẻ ra sức săn lùng vé. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen mặt như BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều, Bé 7, Huỳnh Nhựt, Dương Quốc Mỹ, Mai Bảo Vinh… cùng nhiều khách mời, với nội dung xoay quanh cuộc thi sắc đẹp hư cấu, qua đó phản ánh những góc khuất và áp lực của giới giải trí.



