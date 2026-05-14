Vụ diễn viên Bích Trâm: Sở VH-TT TP.HCM đề nghị thu thập chứng cứ để xử lý

Diễn viên Bích Trâm bị dân mạng phản ứng sau loạt livestream gây ồn ào trên mạng xã hội Ảnh: FBNV

Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM chiều 14.5, Sở VH-TT TP.HCM phản hồi các câu hỏi liên quan đến những ồn ào của diễn viên Bích Trâm trên mạng xã hội trong thời gian qua. Liên quan đến việc cung cấp thông tin trên không gian mạng (YouTuber, Facbebook…), Sở VH-TT TP.HCM cho biết đã trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí nhiều lần. Phía Sở cũng nhấn mạnh, pháp luật quy định việc cung cấp thông tin trên không gian mạng theo tinh thần quy định áp dụng, điều chỉnh đối với tất cả tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, Sở VH-TT TP.HCM cũng thông tin và tiếp tục khẳng định, mọi tổ chức, cá nhân tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung, trong đó có quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng. Ngoài ra, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (như nghệ sĩ được xem là người của công chúng, thuộc nhóm "người có ảnh hưởng"), khi tham gia hoạt động trên môi trường số, ngoài việc tuân thủ quy định chung, nghệ sĩ cũng cần phải tuân thủ, thực hiện một số quy định riêng, khoản 8 Điều 5 Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

Đại diện Sở VH-TT TP.HCM dẫn quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, trong đó nhấn mạnh người có ảnh hưởng khi tham gia hoạt động trên môi trường số cần chủ động sáng tạo, lan tỏa những nội dung tích cực, có giá trị; góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa Việt Nam trên các nền tảng số, hướng đến xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật còn phải tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có quy định cụ thể về ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng.