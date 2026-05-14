Vụ diễn viên Bích Trâm: Sở VH-TT TP.HCM đề nghị thu thập chứng cứ để xử lý

Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM chiều 14.5, Sở VH-TT TP.HCM phản hồi các câu hỏi liên quan đến những ồn ào của diễn viên Bích Trâm trên mạng xã hội trong thời gian qua. Liên quan đến việc cung cấp thông tin trên không gian mạng (YouTuber, Facbebook…), Sở VH-TT TP.HCM cho biết đã trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí nhiều lần. Phía Sở cũng nhấn mạnh, pháp luật quy định việc cung cấp thông tin trên không gian mạng theo tinh thần quy định áp dụng, điều chỉnh đối với tất cả tổ chức, cá nhân.
Đồng thời, Sở VH-TT TP.HCM cũng thông tin và tiếp tục khẳng định, mọi tổ chức, cá nhân tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung, trong đó có quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng. Ngoài ra, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (như nghệ sĩ được xem là người của công chúng, thuộc nhóm "người có ảnh hưởng"), khi tham gia hoạt động trên môi trường số, ngoài việc tuân thủ quy định chung, nghệ sĩ cũng cần phải tuân thủ, thực hiện một số quy định riêng, khoản 8 Điều 5 Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.
Đại diện Sở VH-TT TP.HCM dẫn quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, trong đó nhấn mạnh người có ảnh hưởng khi tham gia hoạt động trên môi trường số cần chủ động sáng tạo, lan tỏa những nội dung tích cực, có giá trị; góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa Việt Nam trên các nền tảng số, hướng đến xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật còn phải tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có quy định cụ thể về ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng.
Sở VH-TT TP.HCM cảnh báo hệ lụy từ việc 'đấu tố' nhau trên mạng xã hội
Đối với các hành vi có dấu hiệu lợi dụng phát ngôn, sử dụng mạng xã hội để công kích, xúc phạm nghệ sĩ hoặc cá nhân khác, Sở cho biết tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định pháp luật. Đối với trường hợp cá nhân phát hiện tổ chức hoặc cá nhân khác có dấu hiệu đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm, gây ảnh hưởng đến bản thân hoặc gia đình rồi sử dụng mạng xã hội để đáp trả, Sở VH-TT TP.HCM cho rằng "đó là lựa chọn, hành động sai, đã là 'xấu' thông tin trên không gian mạng".
Phía Sở nhấn mạnh, trong mọi hoàn cảnh, tổ chức, cá nhân phải giữ được sự bình tĩnh, đối với hoạt động trên không gian mạng, phải 'Ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; Tôn trọng và thúc đẩy các giá trị văn hóa trên môi trường số, phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam; tôn trọng sự đa dạng văn hoá, khác biệt vùng miền, dân tộc, tôn giáo'.
"Để có cơ sở xem xét, xử lý đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng, thì các tổ chức, cá nhân phải chủ động, kịp thời thu thập các chứng cứ, tài liệu, bằng chứng để có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm theo quy định (nếu có). Sở tiếp tục nhấn mạnh và đề nghị mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng, góp phần 'Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng' trong sạch, lành mạnh, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần 'nhân cái đẹp, dẹp cái xấu', lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, Sở kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định, đúng thẩm quyền", phía Sở VH-TT TP.HCM cho hay.
Quyền lực của người dùng mạng xã hội
Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh, không riêng nghệ sĩ, tất cả công dân nếu vi phạm các quy định trên không gian mạng theo luật An ninh mạng đều sẽ bị xử lý. Ngoài ra, đại diện Sở cho biết đơn vị đang triển khai và dự kiến trong ngày 15.5 sẽ phát động ký cam kết thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng đối với tất cả mọi người.
Theo Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ngoài bộ quy tắc ứng xử riêng trong hoạt động nghề nghiệp dành cho nghệ sĩ, trên không gian mạng, mọi công dân cũng đều phải tuân thủ một bộ quy tắc ứng xử chung. Tất cả các quy tắc đó đều hướng tới một điểm chung: đừng vội tin khi chưa kiểm chứng; thông tin phải chính xác, khách quan và có bằng chứng trước khi đăng tải. Không chỉ đăng tải mà cả việc thích (like), chia sẻ (share) thông tin cũng cần có trách nhiệm. Tiếp đến, là hãy lan tỏa những thông tin tích cực.
"Ngoài việc cơ quan chức năng xử lý, chính người dùng mạng xã hội mới là người có quyền lực lớn nhất. Nếu người dùng mạng xã hội chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực thì chắc chắn các nền tảng cũng sẽ phản hồi bằng những nội dung tích cực. Ngược lại, khi phát hiện những thông tin tiêu cực, độc hại, quyền lực lớn nhất của người dùng là không tiếp tục theo dõi các nội dung đó. Bên cạnh đó, các nền tảng đều có chức năng báo cáo nội dung vi phạm. Tôi không biết đã có bao nhiêu người thực sự sử dụng chức năng này hay vẫn tiếp tục theo dõi những nội dung tiêu cực nhiều hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể báo cáo với nền tảng rằng nội dung đó không phù hợp. Khi có nhiều người cùng báo cáo, nền tảng sẽ có cơ chế xử lý.
Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh rằng, đối với những hành vi vi phạm pháp luật, kể cả vi phạm trên không gian mạng, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sẵn sàng xử lý và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Làm sao để không gian mạng được 'phủ xanh' bằng những thông tin tích cực, để mỗi người khi tiếp cận thông tin hằng ngày đều cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn", Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh.
