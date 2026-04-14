Văn hóa

Kịch 'Đảo hoa hậu' liên tục cháy vé

Thạch Anh
14/04/2026 06:15 GMT+7

Thời gian qua, Đảo hoa hậu diễn tại Nhà hát Thanh Niên (TP.HCM) là vở kịch nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là người trẻ. Theo ghi nhận, các suất diễn của tác phẩm này liên tục trong tình trạng "cháy vé" từ sớm.

Đảo hoa hậu xoay quanh một cuộc thi sắc đẹp mà ở đó từng ứng viên không chỉ cạnh tranh về nhan sắc… Quy tụ dàn diễn viên gồm BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt, Bé 7, Huỳnh Nhựt, Mai Bảo Vinh, Dương Quốc Mỹ, Tâm An…, vở diễn mang đến nhiều tình huống "dở khóc dở cười", phơi bày những góc khuất trong showbiz thông qua bàn tay dàn dựng hiện đại của đạo diễn Bé 7 và Hồng Ngọc.

Kịch 'Đảo hoa hậu' liên tục cháy vé- Ảnh 1.

Một cảnh trong vở Đảo hoa hậu

ẢNH: T.A

Bên cạnh những mảng miếng đậm yếu tố giải trí được lồng ghép sẵn, vở diễn còn tạo ra những tình huống bất ngờ, khiến người xem tò mò. Điển hình là ở mỗi suất, sẽ có một số người nổi tiếng xuất hiện với vai trò "giám khảo ẩn danh" như NSND Hồng Vân, siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Minh Hằng, Hoa hậu Hương Giang… Họ sẽ đặt ra câu hỏi ứng xử, thử thách khả năng ứng biến của dàn diễn viên trên sân khấu, từ đó mang lại tiếng cười cho người xem.

Một trong những dấu ấn của Đảo hoa hậu là việc lồng ghép các câu nói, tình huống đang gây sốt trên mạng xã hội. Chưa kể, ở mỗi suất diễn, trang phục của thí sinh cũng được thay đổi, từ đó tạo sự tò mò cho người xem. Không thể phủ nhận hiệu ứng truyền miệng hay các clip ngắn được đăng tải đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút lượng khán giả lớn cho vở diễn. Cuối năm 2025, tác phẩm do Bé 7 và Hồng Ngọc làm đạo diễn từng được vinh danh Vở diễn được yêu thích nhất tại giải Mai vàng lần thứ 31.

"Là một người trẻ gắn bó với sân khấu kịch, tôi từng cảm thấy buồn khi kịch Việt vẫn chưa thật sự đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, khi thực hiện Đảo hoa hậu, mong muốn lớn nhất không chỉ là tạo ra một vở diễn hay, mà còn góp phần giúp nhiều người biết đến và yêu sân khấu hơn", đạo diễn Bé 7 cho hay.

Phòng vé Việt mùa tết 2026 liệu có bùng nổ?

Phòng vé Việt dịp Tết Nguyên đán 2026 trở thành cuộc cạnh tranh của loạt đạo diễn: Trấn Thành, Trường Giang, Lê Thanh Sơn, Minh Beta… Bên cạnh những gương mặt diễn viên quen thuộc với công chúng, màn ảnh rộng năm nay còn là màn "chào sân" của loạt TikToker, ca sĩ, rapper lần đầu tiên đóng phim.

