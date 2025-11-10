'Body shaming' trong showbiz Việt

Nạn body shaming (miệt thị ngoại hình) thỉnh thoảng lại "hoành hành" các sao Việt khi họ xuất hiện trong những cảnh hoặc tình huống bị cho là không "thuận mắt" công chúng. Điển hình là cảnh tắm của Doãn Quốc Đam trong tập 30 bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng hôm 16.10. Trước đó, ngoại hình của anh cũng bị nhiều khán giả nhận xét "chưa xứng tầm" với vai "tổng tài". Tâm trạng giằng xé của người đàn ông trung niên sau khi trót "ăn vụng" qua diễn xuất của nam diễn viên thuộc hàng đắt show nhất của phim truyền hình Việt đã ngay lập tức gây viral chỉ vì góc quay bị cho là "phản chủ". Không chỉ bị so sánh với tạo hình của nam diễn viên Trung Quốc trong bản gốc 30 chưa phải là hết, màn tắm của Doãn Quốc Đam còn bị so với những màn "khoe trọn 6 múi" của các "nam thần" Hàn Quốc, Trung Quốc trong những bộ phim đình đám.

Cảnh tắm gây “bão mạng” của Doãn Quốc Đam trong Gió ngang khoảng trời xanh Ảnh: VFC

Tương tự, vì một khuôn hình cận chụp từ phía sau trong concert Sketch A Rose tại Los Angeles (Mỹ) hôm 18.10, Hà Anh Tuấn đã nhận phải một "cơn bão" body shaming từ cư dân mạng. Chọn mặc bộ suit với phần lưng cách điệu - rõ ràng là kén dáng - Hà Anh Tuấn hứng chịu nhiều lời chế giễu nặng nề…

Ngay nam diễn viên điển trai vốn được cho là đặc biệt thích hợp với vai "tổng tài" như Mạnh Trường cũng từng chia sẻ với người viết bài về việc anh bị gọi là "cưa sừng làm nghé" khi tham gia Chúng ta của 8 năm sau hay trước đó là Hương vị tình thân vì có những tập anh có phần thiếu kiểm soát về cân nặng. Ông bố 3 con sau đó đã phải siết cân ngay lập tức để vừa vặn với hình tượng "soái ca" mà công chúng vốn đã quen mắt cũng như không ngừng đòi hỏi.

Lê Khoa khi thi Vietnam Idol 2023 Ảnh: NVCC

Hoa hậu H'Hen Niê mới đây cũng bị cư dân mạng không tiếc lời mổ xẻ, dù trước đây cô luôn là một trong những hoa hậu nhận được cảm tình gần như tuyệt đối của công chúng, nhờ phong thái giản dị mộc mạc trong đời thường. Nhưng cũng chính sự giản dị mộc mạc ấy lại gây thất vọng cho "cư dân bàn phím" khi những bức ảnh không qua chỉnh sửa, cận cảnh vẻ bơ phờ mệt mỏi của "bà mẹ bỉm sữa" được cô hay chồng đăng tải lên trang cá nhân. H'Hen Niê từng lên tiếng phản đối nạn body shaming với câu nói: "Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi tự hào vì mình là người thật, không sống bằng hình ảnh giả tạo".

Có một điều từ lâu đã được công chúng cho là hiển nhiên: Người nổi tiếng một khi đã nhận được những hào quang từ nghề thì cũng đồng thời phải chịu sự soi xét của dư luận, từ ngoại hình tới cách sống. Chính vì quan niệm đó mà nhiều "giám khảo bàn phím" đã tự cho mình quyền phán xét nghệ sĩ trước những gì họ cho là chưa thuận mắt, vừa tai. Bất cứ màn xuất hiện "sơ sẩy" nào cũng có thể ngay lập tức trở thành "miếng mồi ngon" của dư luận và vô hình trung làm lu mờ các đóng góp về chuyên môn của họ.

Hà Anh Tuấn trong concert Sketch A Rose tại Mỹ hôm 18.10 Ảnh: BTC

Doãn Quốc Đam được đánh giá là gương mặt sở hữu khả năng diễn xuất đa dạng, trải dài từ các vai phản diện đến chính diện. Ngay trong Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng, dù vai diễn lúc đầu bị nhiều khán giả cho là không phù hợp với ngoại hình của Doãn Quốc Đam nhưng càng về sau, diễn xuất của anh càng ghi điểm nhờ "lối diễn như không diễn" và bề dày kinh nghiệm.

Về câu chuyện chiếc áo "phản chủ" của ca sĩ Hà Anh Tuấn tại Mỹ, ca sĩ trẻ Lê Khoa, từng tham gia Vietnam Idol 2023, người đã có mặt trực tiếp tại conccert Sketch A Rose ở Mỹ, chia sẻ với Thanh Niên: "Khi theo dõi Hà Anh Tuấn trình diễn, điều mà tôi quan tâm là anh hát như thế nào, thẩm mỹ âm nhạc ra sao, hơn là ca sĩ mặc gì, có vừa mắt mình hay không, vì sân khấu ca nhạc không phải là sàn catwalk". Lê Khoa cho biết mình cũng từng là nạn nhân của body shaming và ít nhiều chịu tổn thương, nhưng anh luôn tự nhủ: "Để đi được đường dài, nghệ sĩ ngoài tài năng và quyết tâm, còn cần biết bỏ ngoài tai những lời gièm pha kiểu đó". Với những nghệ sĩ chân chính, điều họ mong nhất vẫn là những ý kiến đóng góp về chuyên môn, thay vì những miệt thị thuần túy về ngoại hình.