NSƯT Tú Sương, Hồng Ánh, Lâm Vỹ Dạ... cùng 'đua' giải Mai Vàng 2025

NSƯT Tú Sương được đề cử Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, còn diễn viên Lê Phương nhận đề cử Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất Ảnh: FBNV

Theo ban tổ chức giải Mai Vàng 2025, danh sách đầy đủ 16 hạng mục, gồm: Nam/Nữ ca sĩ, Nhóm nhạc, Ca khúc, MV, Nam/Nữ diễn viên sân khấu, Diễn viên hài, Vở diễn, Chương trình nghệ thuật chính luận, Nam/Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình, Phim điện ảnh, Phim truyền hình, Người dẫn chương trình, Chương trình truyền hình - nền tảng số.

Loạt đề cử tại giải Mai Vàng 2025

Trong đó, ở lĩnh vực âm nhạc, hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất có các đề cử: Tùng Dương, Đức Phúc, Soobin, Bùi Công Nam, Trọng Hiếu và S.T Sơn Thạch. Còn hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất gồm: Trang Pháp, Bùi Lan Hương, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy và Tóc Tiên.

Hạng mục MV ca nhạc được yêu thích nhất ghi nhận sự "lên ngôi" của các sản phẩm mang đậm chất liệu văn hóa truyền thống như: Bắc Bling, Made In Vietnam, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, Mục hạ vô nhân và Sơn Thủy Khúc. Danh sách đề cử Ca khúc được yêu thích nhất gồm: Mãi là người Việt Nam, Kho báu, Còn gì đẹp hơn, Bầu trời này có em, Mục hạ vô nhân. Các nhóm nhạc được yêu thích nhất là B.O.F, Mopius, Nhà chín muồi và Nhà xương rồng (cùng thuộc chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai).

Đề cử hạng mục MV ca nhạc được yêu thích nhất Ảnh: BTC

Ở lĩnh vực sân khấu, hạng mục Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất có các đề cử gồm: Đình Toàn, Hoàng Hải, Hùng Vương, Trọng Nhân, Trương Hạ. Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất có: NSƯT Tú Sương, Lâm Vỹ Dạ, Hồng Ánh, Bình Tinh và Việt Hương.

Hạng mục Vở diễn được đề cử gồm: Dưới bóng giai nhân, Đảo hoa hậu, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Nguyễn Văn Cừ tuổi trẻ chí lớn, Nơi kết thúc bắt đầu. Hạng mục Diễn viên hài gọi tên: BB Trần, Duy Khánh, Quốc Thịnh và Tự Long.

Ở mảng điện ảnh - truyền hình, hạng mục Nam diễn viên được yêu thích nhất được đề cử dàn diễn viên như: Đỗ Nhật Hoàng, Liên Bỉnh Phát, Phương Nam, Ma Ran Đô, Steven Nguyễn. Còn hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất gồm: Băng Di, Bích Ngọc, Đinh Ngọc Diệp, Lê Hạ Anh, Lê Phương.

Các đề cử hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất Ảnh: BTC

Về phim điện ảnh, các tác phẩm được đề cử gồm: Mưa đỏ, Địa đạo, Tử chiến trên không, Nhà gia tiên, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Ở hạng mục Phim truyền hình là: Chiếc vòng ngọc bích, Cuộc chiến hạ lưu, Hạnh phúc bị đánh cắp phần 2, Mẹ biển.

Hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất có sự góp mặt của: MC Anh Tuấn, Nguyên Khang, Vũ Mạnh Cường, Trấn Thành và Phí Linh. Hạng mục Chương trình truyền hình - nền tảng số gồm: Chiến sĩ quả cảm, Gia đình Haha, Running Man Việt Nam, Em xinh say hi. Chương trình nghệ thuật chính luận được đề cử là Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh và concert Tổ quốc trong tim.

Vòng bầu chọn giải Mai Vàng 2025 diễn ra từ ngày 10.12 - 22.1.2026. Kết quả sẽ được công bố trong lễ trao giải, dự kiến tổ chức vào tối 29.1.2026 tại Nhà hát TP.HCM.