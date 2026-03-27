Văn hóa

Món ăn gây ấn tượng với NSND Xuân Bắc tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai

Đức Nhật
27/03/2026 22:06 GMT+7

NSND Xuân Bắc thưởng thức và khen món cá ngừ sashimi, điểm nhấn độc đáo tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực 2026.

Tối 27.3, Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai năm 2026 với chủ đề Tinh hoa ẩm thực đã khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đây là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tổ chức tại Gia Lai (từ 23 - 30.3).

Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực các vùng miền

Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Món ăn gây ấn tượng với NSND Xuân Bắc tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai- Ảnh 1.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc dự Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai năm 2026

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong đêm khai mạc tại Gia Lai là màn trình diễn kỹ thuật mổ cá ngừ đại dương và chế biến sashimi ngay trên sân khấu chính. Những đường dao điêu luyện của đầu bếp đã mang đến màn trình diễn mãn nhãn, kết hợp giữa nghệ thuật và ẩm thực.

Trong ẩm thực, cá ngừ đại dương có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như sashimi tươi ngon, món nướng thơm lừng, món kho đậm đà hay salad thanh mát. Tại các vùng biển Việt Nam như Gia Lai, cá ngừ đại dương đã trở thành đặc sản nổi tiếng, góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực riêng biệt.

Món ăn gây ấn tượng với NSND Xuân Bắc tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai- Ảnh 2.

Các đầu bếp biểu diễn kỹ thuật mổ cá ngừ ngay tại sân khấu

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay sau phần trình diễn, những lát cá đỏ tươi được chế biến thành sashimi tinh tế, phục vụ các đại biểu và du khách.

Trực tiếp thưởng thức, Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc không giấu được sự thích thú và dành nhiều lời khen cho chất lượng món ăn cũng như sự sáng tạo của ban tổ chức. Ông đánh giá cao cách Gia Lai kết nối tinh hoa ẩm thực các vùng miền để tạo nên trải nghiệm mới mẻ, khác biệt.

Món ăn gây ấn tượng với NSND Xuân Bắc tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Xuân Bắc thưởng thức món sashimi cá ngừ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mỗi món ăn là câu chuyện được kể lại sinh động

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai năm nay quy tụ 51 gian hàng với gần 90 đơn vị tham gia. Trong đó có 28 gian ẩm thực, 20 gian OCOP, 2 gian quảng bá văn hóa - du lịch và 1 gian ban tổ chức.

Các địa phương, doanh nghiệp cùng nhiều tỉnh, thành như Huế, Nghệ An, Sóc Trăng, TP.HCM, Quảng Ngãi đã góp phần tạo nên không gian ẩm thực phong phú, đậm tính kết nối và lan tỏa.

Món ăn gây ấn tượng với NSND Xuân Bắc tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai- Ảnh 4.

Ngày hội còn có sự tham gia của hàng chục gian hàng ẩm thực đến từ các địa phương

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đáng chú ý, Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai không chỉ giới thiệu món ăn truyền thống trong nước mà còn mở rộng với ẩm thực Trung Hoa, Nhật Bản. Du khách được hòa mình vào không gian trình diễn ẩm thực sống động, nơi các nghệ nhân, đầu bếp trực tiếp chế biến các món đặc trưng như cá ngừ đại dương, bánh xèo tôm nhảy, gà nướng cơm lam.

Món ăn gây ấn tượng với NSND Xuân Bắc tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai- Ảnh 5.
Món ăn gây ấn tượng với NSND Xuân Bắc tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai- Ảnh 6.
Món ăn gây ấn tượng với NSND Xuân Bắc tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai- Ảnh 7.
Món ăn gây ấn tượng với NSND Xuân Bắc tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai- Ảnh 8.

Những món ăn hấp dẫn góp mặt tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mỗi món ăn tại Ngày hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện văn hóa, lịch sử được kể lại sinh động, mang đến trải nghiệm chân thực và đáng nhớ cho du khách.

