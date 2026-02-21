Xúc động khoảnh khắc NSND Xuân Bắc đến thăm NSND Công Lý ngày đầu năm

Trong không gian ấm cúng, bộ đôi nghệ sĩ dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện cùng nhau. Khoảnh khắc này khiến Ngọc Hà không khỏi xúc động. Cô chia sẻ: “Dù có bận rộn mấy NSND Xuân Bắc vẫn sắp xếp thời gian ghé thăm đồng nghiệp. Thậm chí, có những năm đã đến 28 tết, dù tất bật với công việc thì anh Xuân Bắc vẫn ghé thăm, trao quà tết cho anh Lý".

Tình bạn của Xuân Bắc - Công Lý

Ở cạnh NSND Công Lý nhiều năm qua, Ngọc Hà chứng kiến nhiều thăng trầm trong cuộc sống của diễn viên Những cô gái trong thành phố. Người bạn đời của NSND Công Lý bộc bạch thêm: "Có người đến người đi, nhưng đâu đó vẫn có những tình cảm cực kỳ trân quý, đó chính là NSND Xuân Bắc".

NSND Xuân Bắc dành thời gian thăm hỏi, chúc tết NSND Công Lý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Ngọc Hà, bộ đôi nghệ sĩ đã biết nhau gần 3 thập niên, đồng hành trong nhiều chặng đường sự nghiệp. Ở hiện tại, mỗi người có hướng đi riêng, NSND Xuân Bắc thì công tác ở Cục Nghệ thuật biểu diễn, còn NSND Công Lý dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. “Nhưng vào những ngày lễ, ngày tết, anh Xuân Bắc thường ghé qua chúc tết. Có những năm không qua được anh vẫn gửi quà. Đó là tình cảm đáng quý của hai người nghệ sĩ dành cho nhau”. Ngọc Hà tiết lộ.

NSND Công Lý từng chia sẻ rằng NSND Xuân Bắc là một trong những người yêu quý mình nhất. Ở vai trò người vợ, Ngọc Hà chia sẻ: “Đấy là điều mà rất đáng để anh Lý tự hào và tôi cũng xúc động trước tình bạn của hai người nghệ sĩ. Gặp nhau, mọi người cùng ôn lại những câu chuyện xưa rất dung dị, nhưng quan trọng là tình cảm họ đã dành cho nhau trong suốt nhiều năm qua”.

Nhiều khán giả xúc động khi xem clip. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn của bộ đôi nghệ sĩ. Một người xem chia sẻ: “Họ là những người bạn nghĩa tình, đôi bạn diễn ấn tượng”. Tài khoản khác bộc bạch: “Ngưỡng mộ tình bạn của cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu ngoài đời”. Một cư dân mạng bày tỏ tình cảm: “Mình rất thích hai nghệ sĩ này diễn Táo quân”.