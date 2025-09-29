NSND Xuân Bắc hội ngộ 'vợ ba' Hồng trong 'Sóng ở đáy sông' sau 25 năm

Khoảnh khắc hội ngộ giữa NSND Xuân Bắc và NSƯT Thanh Hiền Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ diễn viên Thanh Hiền. Trước đó, cả hai từng có dịp kết hợp trong phim Sóng ở đáy sông, lên sóng cách đây khoảng 25 năm. Trong tác phẩm này, NSND Xuân Bắc đảm nhận vai Núi, còn đồng nghiệp vào vai Hồng - vợ ba của Núi.

Chia sẻ về màn hội ngộ này, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn bày tỏ: “Hôm trước gặp em gái Biển, hôm nay lại gặp vợ ba - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, kẹo dừa, ga lăng, phong sương từng trải nên Hồng mới theo. Giờ thì… thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận các bác ạ”.

NSND Xuân Bắc tiết lộ hiện tại, nghệ sĩ Thanh Hiền đảm nhận vai trò Giám đốc Nhà hát múa rối Thăng Long. Anh kể sau khi chụp xong, nữ đồng nghiệp còn hài hước nhắn nhủ: “Anh nhớ chỉnh ảnh cho em xinh xinh vào nhé”.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả thích thú trước cuộc gặp gỡ của bộ đôi diễn viên Sóng ở đáy sông. Một số khán giả chia sẻ những kỷ niệm gắn với dự án từng làm nên tên tuổi của NSND Xuân Bắc.

Trước đó, nam nghệ sĩ từng gặp gỡ diễn viên Minh Nguyệt - người thủ vai Biển trong phim Ảnh: FBNV

NSND Xuân Bắc sau 'Sóng ở đáy sông'

Sóng ở đáy sông là tác phẩm của đạo diễn Lê Đức Tiến, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu. Phim kể về anh Núi (Xuân Bắc thủ vai) - một chàng thanh niên vướng cảnh tù tội vì trải qua nhiều thăng trầm trong đời. Sau tác phẩm này, NSND Xuân Bắc hoạt động nổi bật trong lĩnh vực hài kịch, đảm nhận vai trò Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Năm 2024, anh trở thành Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Trong khi đó, nghệ sĩ Thanh Hiền hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật chèo, được phong tặng danh hiệu NSƯT hồi năm 2015. Đến năm 2021, nữ nghệ sĩ nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát múa rối Thăng Long.

Trước đó, NSND Xuân Bắc từng có cuộc gặp gỡ diễn viên Minh Nguyệt - người thủ vai Biển trong Sóng ở đáy sông. Trên trang cá nhân, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn từng chia sẻ về khoảnh khắc hội ngộ này: “Lập tức bao nhiêu cảm xúc ùa về - ngày làm phim trong sự hỗ trợ của UBND thành phố Cảng. Không góc nào của thành phố mà đoàn không ghé. Sao mà quên được. Nguyệt vẫn hiền lành như trong phim, khác hẳn mình - hiền lành hơn trong phim”.