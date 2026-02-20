Thảo Vân nói về 'Táo quân', tiếc nuối khi chương trình dừng lên sóng

Trong những ngày đầu năm mới, bên cạnh việc chia sẻ hình ảnh đi du xuân, gặp gỡ bạn bè, Thảo Vân còn gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc trong Táo quân - chương trình cô đã có quãng thời gian dài gắn bó với vai trò người dẫn chương trình. Kèm theo đó, nữ MC cũng có những trải lòng khi năm nay, "món ăn tinh thần" này không lên sóng trong đêm giao thừa.

Thảo Vân trải lòng về 'Táo quân'

Khoảnh khắc trong chương trình Táo quân được MC Thảo Vân chia sẻ trên trang cá nhân ẢNH: FBNV

Theo Thảo Vân, khi Táo quân - Gặp nhau cuối năm không được thực hiện, nhiều khán giả đã nhắc đến và dành tình cảm cho chương trình. Điều đó khiến một người từng đồng hành như cô không khỏi cảm động. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Khán giả còn thế huống hồ là bọn mình, không thể nào nói được cảm xúc ấy là gì nữa”.

Nhắc đến Táo quân, Thảo Vân trân trọng quãng thời gian miệt mài tập luyện của các nghệ sĩ. Theo cô, cứ tầm một tháng trước tết, các thành viên trong ê kíp lại tất bật chuẩn bị, chỉ riêng nữ MC là không phải tập mà chỉ có mặt khi ghi hình. “Nhưng thỉnh thoảng thấy thích thì tôi vẫn đến xem anh em. Họ hăng say, miệt mài, cãi cọ có, chăm chút nhau có, yêu thương có, cái gì cũng có… Những ngày ghi hình đầy căng thẳng, cực kỳ cảm xúc: lo lắng, hồi hộp, sung sướng, thất vọng, vỡ oà…”, nữ MC bộc bạch.

Theo nữ nghệ sĩ, quá trình đồng hành giúp cô thêm trân trọng và thương quãng thời gian bên nhau, quan tâm chia sẻ của các đồng nghiệp. Nữ nghệ sĩ kể: “Đến ngày ghi hình người bên ngoài diễn cứ diễn, người bên trong vẫn tranh thủ ngủ, và cứ sau mỗi đêm ghi hình lại ngồi lại với nhau, thêm cái này, bỏ cái nọ. Rồi buổi cuối luôn là một buổi liên hoan cực kỳ hạnh phúc vì đã hoàn thành xong việc vô cùng quan trọng”.

Với Thảo Vân, việc được đồng hành cùng Táo quân là niềm hạnh phúc lớn lao ẢNH: FBNV

Nói về việc Táo quân không lên sóng trong đêm giao thừa năm nay, Thảo Vân không khỏi tiếc nuối. Dù quan niệm “có bắt đầu cũng phải có kết thúc” nhưng nữ MC "vẫn ước hãy thật lâu mới kết thúc mà thôi”.

“Tiếc, vì dù muốn hay không, anh em đều cũng già đi theo năm tháng. Người ốm, người đau, ê kíp không còn đủ nữa rồi… Tiếc khi không còn những lần gặp gỡ, tay bắt mặt mừng vì mặc dù ở cùng thành phố nhưng có khi cả năm không gặp được nhau, chỉ đến những ngày ghi hình thì đảm bảo 100% có mặt. Anh chị em lại trêu chọc, đùa vui, có lúc đùa đến phát khóc, mà vẫn sướng. Giờ sẽ tìm ở nơi nào?”, Thảo Vân bộc bạch thêm.

Nói đến Táo quân, nữ MC vẫn dành một tình yêu sâu đậm. Cô tâm sự: “Không yêu sao được khi gắn bó mấy chục năm trời, là cả thanh xuân, là những kỷ niệm không dễ gì quên được. Cả một ê kíp đã bên nhau, chứng kiến mọi chuyện của nhau, chia sẻ mọi điều với nhau. Một kiểu gắn bó không chỉ là tình cảm đơn thuần, nó là tình nghĩa - tình nghĩa với nhau, tình nghĩa với chương trình, tình nghĩa với khán giả, tình nghĩa với thời gian”.

Khép lại bài viết, Thảo Vân bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước tình cảm khán giả dành cho Táo quân. Về phần mình, nữ MC thấy may mắn khi được có mặt trong chương trình. Cô nhấn mạnh: “Đấy thật sự là một hạnh phúc quá đỗi lớn lao”.