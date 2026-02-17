Cơm đoàn viên 0 đồng ở TP.HCM đêm giao thừa, sẻ chia nghĩa tình còn mãi

Đêm giao thừa, mâm cơm đoàn viên 0 đồng của chị Tuệ Tâm (39 tuổi, ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM) được bày biện sạch sẽ. Những suất ăn nghĩa tình ấy dành tặng người lao động nghèo và những đứa con xa xứ không kịp về nhà.

Suốt 3 ngày qua, chị Tuệ Tâm đã tất bật chuẩn bị hơn 300 phần ăn tươm tất với đầy đủ món ngon truyền thống trong ngày tết: khổ qua nhồi thịt, thịt kho, giò thủ, dưa cải chua và trái cây tráng miệng. Chị Tâm chia sẻ: "Nhà có gì là mình đem ra đây mời bà con hết trong đêm giao thừa, chỉ mong mọi người cùng có một cái tết vui vẻ, đủ đầy".

Tấm bảng được chị Tuệ Tâm để ngay trước cửa để mọi người đi qua dễ dàng nhìn thấy ẢNH: NI NA

Đêm giao thừa hằng năm, chị Tuệ Tâm đều tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm 0 đồng tươm tất với đủ vị tết để mời những người lao động nghèo và xa quê ẢNH: NI NA

Chia sẻ về lý do chị gọi đây là "cơm đoàn viên", chị Tuệ Tâm cho biết chị muốn mọi người đêm cuối năm vẫn cảm nhận được hơi ấm gia đình qua những món ăn truyền thống, để họ thấy mình không hề đơn độc giữa thời khắc giao thừa xa xứ ẢNH: NI NA

Với nhiều người, mâm cơm này chính là "nhà". Bà Phương Hà (54 tuổi) đang đi bán vé số ngang qua đã ghé vào dùng bữa. "Cơm rất ngon, ngồi ăn ở đây tôi thấy ấm lòng, đỡ tủi thân hẳn", bà Hà chia sẻ ẢNH: NI NA

Anh Nguyễn Ngọc Duy (41 tuổi) vẫn miệt mài với công việc nhặt ve chai xuyên đêm giao thừa. Được người dân chỉ đường đến với mâm cơm 0 đồng, anh xúc động: "Giữa đêm mà được quan tâm thế này, tôi thấy ấm lòng và hạnh phúc" ẢNH: NI NA

Dưới ánh đèn đường vàng, những người xa lạ bỗng hóa người thân, cùng ngồi lại bên mâm cơm tất niên như một gia đình thực thụ ẢNH: NI NA

Bà Tú Chi (80 tuổi) vốn là người già neo đơn. Ngồi bên mâm cơm đoàn viên 0 đồng, ánh mắt bà lấp lánh niềm vui khó tả ẢNH: NI NA

Để có 300 phần cơm tặng bà con đêm giao thừa, chị Tuệ Tâm đã kho 40 kg thịt cùng 300 quả trứng. Với chị, mâm cơm đoàn viên phải thật đầy đặn thì tết mới thực sự trọn vẹn ẢNH: NI NA

Do không gian nhà riêng chật hẹp, chị Tuệ Tâm đã mượn tạm vỉa hè phía đối diện của hàng xóm để bày biện mâm cơm đoàn viên ẢNH: NI NA