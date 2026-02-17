Cơm đoàn viên 0 đồng ở TP.HCM đêm giao thừa, sẻ chia nghĩa tình còn mãi

Đêm giao thừa, những mâm cơm đoàn viên 0 đồng được trao đi, san sẻ ấm áp cho người xa quê, lao động nghèo giữa thời khắc chuyển mình của năm mới.
Đêm giao thừa, mâm cơm đoàn viên 0 đồng của chị Tuệ Tâm (39 tuổi, ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM) được bày biện sạch sẽ. Những suất ăn nghĩa tình ấy dành tặng người lao động nghèo và những đứa con xa xứ không kịp về nhà.
Suốt 3 ngày qua, chị Tuệ Tâm đã tất bật chuẩn bị hơn 300 phần ăn tươm tất với đầy đủ món ngon truyền thống trong ngày tết: khổ qua nhồi thịt, thịt kho, giò thủ, dưa cải chua và trái cây tráng miệng. Chị Tâm chia sẻ: "Nhà có gì là mình đem ra đây mời bà con hết trong đêm giao thừa, chỉ mong mọi người cùng có một cái tết vui vẻ, đủ đầy".
