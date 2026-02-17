Bệnh viện Từ Dũ tặng vàng may mắn cho những 'em bé Bính Ngọ' đầu tiên

Sáng 17.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), đại diện Bệnh viện Từ Dũ cho biết, chỉ trong 30 phút đầu tiên của năm mới, đã có 4 "em bé Bính Ngọ" cất tiếng khóc chào đời. Khoảnh khắc chuyển giao năm mới không chỉ mở ra hành trình sống của một em bé, mà còn gửi gắm niềm hy vọng, bình an và niềm tin vào tương lai.

Một trong những em bé đầu tiên chào đời đúng khoảnh khắc chuyển giao năm mới tại Bệnh viện Từ Dũ ẢNH: BVCC

Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã đến chúc mừng và trao quà cho những em bé sinh đúng thời khắc đặc biệt này.

Bệnh viện đã chuẩn bị những phần quà ý nghĩa dành tặng các gia đình. Các "em bé Bính Ngọ" cất tiếng khóc đúng thời khắc giao thừa được trao tặng một miếng vàng 24K hình ngựa, là linh vật năm nay, tương đương 0,79 chỉ vàng như lời chúc phúc may mắn và đủ đầy cho hành trình đầu đời.

Đằng sau niềm hạnh phúc của các gia đình là hình ảnh hàng trăm nhân viên y tế vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự sẵn sàng của các kíp trực, đội ngũ y bác sĩ đã phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo mọi ca sinh được chăm sóc kịp thời, an toàn, hướng đến mục tiêu cao nhất: "mẹ tròn con vuông".

Em bé cất tiếng khóc chào đời đúng vào khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới ẢNH: BVCC

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chúc mừng và trao quà cho những “công dân nhí” đầu tiên chào đời trong năm Bính Ngọ 2026 ẢNH: BVCC

Các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ chúc mừng gia đình sản phụ sinh con trong khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới ẢNH: BVCC