Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài

Trong 30 phút đầu tiên của năm 2026, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đón 6 em bé chào đời. Trong đó, có 4 ca sinh thường, 2 ca sinh mổ lần lượt là công dân mới của TP.HCM.

Kim đồng hồ vừa chạm mốc 0 giờ, khoảnh khắc năm mới 2026 chính thức bắt đầu. Ngay trong giây phút thiêng liêng ấy, những em bé đầu tiên của năm mới lần lượt cất tiếng khóc chào đời.

Trong phòng sinh khoa Sản, Bệnh viện Từ Dũ, tiếng khóc trong trẻo của một bé gái vang lên trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Em là con gái đầu lòng của sản phụ Lê Thị Quỳnh Như (31 tuổi, ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM).

Chị Quỳnh Như hạnh phúc trong giây phút da kề da với con ẢNH: HOÀI NHIÊN

Đứng cạnh giường sinh, anh Huỳnh Gia Khải, chồng chị Như không giấu được sự xúc động xen lẫn nỗi xót xa khi chứng kiến vợ phải trải qua từng cơn đau dữ dội.

Anh Khải cho biết vợ dự sinh vào ngày 8.1, nhập viện lúc 10 giờ sáng 31.12. Hai vợ chồng vẫn nghĩ còn ít nhất một, hai ngày nữa mới đến thời điểm sinh nở, không ngờ con gái lại “chọn” đúng thời khắc giao thừa để ra đời.

“Con ra đời vào thời khắc giao thừa nên hạnh phúc như được nhân đôi”, anh Khải nghẹn ngào nói.

Anh Gia Khải nhẹ nhàng hôn lên trán vợ, ánh mắt chan chứa yêu thương và xúc động ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nhẹ nhàng hôn lên trán vợ, anh lặng lẽ ngắm nhìn đứa con bé bỏng đang da kề da trên ngực của mẹ. Ánh mắt người cha trẻ vừa ánh lên niềm hạnh phúc, vừa phảng phất sự bỡ ngỡ khi lần đầu làm cha. Không mong ước điều gì lớn lao, anh chỉ cầu mong con mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh và bình an.

Ở phòng sinh kế bên, sản phụ Bùi Thị Mây (31 tuổi, quê ở Đắk Lắk) vừa hạ sinh một bé trai.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Yến Oanh, Phó trưởng khoa Sản A, Bệnh viện Từ Dũ là người đỡ sinh cho sản phụ. Suốt gần một giờ, sản phụ phải rặn đẻ liên tục, thể lực dần cạn kiệt nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Vợ chồng chị Mây hạnh phúc đón chào con trai ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong những phút giây đau đớn ấy, mong muốn con được chào đời đúng dịp năm mới đã trở thành động lực để người mẹ trẻ cố gắng đến cùng.

Chỉ ít phút sau giao thừa, đúng 0 giờ 15 phút, tiếng khóc của con trai vang lên, rõ ràng và dứt khoát khiến vợ chồng chị Mây vỡ òa.

Bé trai chào đời khỏe mạnh, da hồng hào, nằm ngoan trên ngực mẹ trong giây phút da kề da đầu tiên.

“Chúng tôi liên tục động viên sản phụ giữ bình tĩnh, phối hợp tốt. Khi nghe tiếng khóc đầu đời của em bé vang lên, chúng tôi vô cùng hạnh phúc”, bác sĩ Oanh bày tỏ.

Bác sĩ Vương Đình Bảo Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thời khắc các em bé chào đời trong đêm giao thừa rất thiêng liêng. Tiếng khóc đầu đời của các em vang lên như dấu mốc khởi đầu của một mầm sống mới, biểu trưng cho những chồi non hy vọng và sự phát triển của tương lai.

Bác sĩ Bảo Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ tặng quà, gửi lời chúc mừng đến gia đình sản phụ ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Mỗi em bé ra đời không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa, đảm bảo các bé được sinh ra an toàn, khỏe mạnh. Đó chính là sứ mệnh của người làm nghề y”, bác sĩ nói.

Đối với bác sĩ Bảo Anh, những ca sinh diễn ra trong đêm giao thừa luôn để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

“Mỗi năm đến thời khắc này, chúng tôi đều mong chờ được nghe tiếng khóc chào đời của các con. Tôi hy vọng 18 - 20 năm nữa, những em bé sinh ra trong khoảnh khắc thiêng liêng này sẽ trở thành những nhân tài đóng góp cho đất nước”, bác sĩ Bảo Anh bày tỏ.

Trong đêm giao thừa hay các dịp lễ tết khác, nhân viên y tế của Bệnh viện Từ Dũ vẫn làm việc như mọi ngày. Dịp này, ê kíp trực với khoảng 40 y bác sĩ làm việc xuyên đêm nhằm đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Một số hình ảnh đẹp tại Bệnh viện Từ Dũ trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới 2026:

Gia đình sản phụ vui mừng khi đón em bé chào đời ẢNH: HOÀI NHIÊN

Khoảnh khắc chào đời của em bé không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là động lực để đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cống hiến ẢNH: HOÀI NHIÊN

Anh Liêm (quê ở Đồng Tháp) dự định đặt tên con trai là Võ Đăng Quân ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bác sĩ, hộ sinh Bệnh viện Từ Dũ gửi lời chúc mừng và tặng quà cho gia đình sản phụ ẢNH: HOÀI NHIÊN

Em bé chào đời trong đêm tết dương lịch tại Bệnh viện Từ Dũ ẢNH: HOÀI NHIÊN

Em bé đáng yêu được các bác sĩ cho da kề da với mẹ ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nữ hộ sinh tận tình chăm sóc cho em bé và sản phụ ẢNH: HOÀI NHIÊN