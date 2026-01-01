Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
01/01/2026 10:49 GMT+7

Khi mọi người hân hoan bước sang năm mới 2026 trong tiếng pháo hoa rộn ràng cũng là lúc những em bé đầu tiên của năm 2026 cất tiếng khóc chào đời.

Trong 30 phút đầu tiên của năm 2026, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đón 6 em bé chào đời. Trong đó, có 4 ca sinh thường, 2 ca sinh mổ lần lượt là công dân mới của TP.HCM.

Kim đồng hồ vừa chạm mốc 0 giờ, khoảnh khắc năm mới 2026 chính thức bắt đầu. Ngay trong giây phút thiêng liêng ấy, những em bé đầu tiên của năm mới lần lượt cất tiếng khóc chào đời. 

Trong phòng sinh khoa Sản, Bệnh viện Từ Dũ, tiếng khóc trong trẻo của một bé gái vang lên trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Em là con gái đầu lòng của sản phụ Lê Thị Quỳnh Như (31 tuổi, ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM).

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 1.

Chị Quỳnh Như hạnh phúc trong giây phút da kề da với con

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Đứng cạnh giường sinh, anh Huỳnh Gia Khải, chồng chị Như không giấu được sự xúc động xen lẫn nỗi xót xa khi chứng kiến vợ phải trải qua từng cơn đau dữ dội.

Anh Khải cho biết vợ dự sinh vào ngày 8.1, nhập viện lúc 10 giờ sáng 31.12. Hai vợ chồng vẫn nghĩ còn ít nhất một, hai ngày nữa mới đến thời điểm sinh nở, không ngờ con gái lại “chọn” đúng thời khắc giao thừa để ra đời.

“Con ra đời vào thời khắc giao thừa nên hạnh phúc như được nhân đôi”, anh Khải nghẹn ngào nói.

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 2.

Anh Gia Khải nhẹ nhàng hôn lên trán vợ, ánh mắt chan chứa yêu thương và xúc động

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nhẹ nhàng hôn lên trán vợ, anh lặng lẽ ngắm nhìn đứa con bé bỏng đang da kề da trên ngực của mẹ. Ánh mắt người cha trẻ vừa ánh lên niềm hạnh phúc, vừa phảng phất sự bỡ ngỡ khi lần đầu làm cha. Không mong ước điều gì lớn lao, anh chỉ cầu mong con mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh và bình an.

Ở phòng sinh kế bên, sản phụ Bùi Thị Mây (31 tuổi, quê ở Đắk Lắk) vừa hạ sinh một bé trai.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Yến Oanh, Phó trưởng khoa Sản A, Bệnh viện Từ Dũ là người đỡ sinh cho sản phụ. Suốt gần một giờ, sản phụ phải rặn đẻ liên tục, thể lực dần cạn kiệt nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 3.
Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 4.

Vợ chồng chị Mây hạnh phúc đón chào con trai

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong những phút giây đau đớn ấy, mong muốn con được chào đời đúng dịp năm mới đã trở thành động lực để người mẹ trẻ cố gắng đến cùng.

Chỉ ít phút sau giao thừa, đúng 0 giờ 15 phút, tiếng khóc của con trai vang lên, rõ ràng và dứt khoát khiến vợ chồng chị Mây vỡ òa.

Bé trai chào đời khỏe mạnh, da hồng hào, nằm ngoan trên ngực mẹ trong giây phút da kề da đầu tiên.

“Chúng tôi liên tục động viên sản phụ giữ bình tĩnh, phối hợp tốt. Khi nghe tiếng khóc đầu đời của em bé vang lên, chúng tôi vô cùng hạnh phúc”, bác sĩ Oanh bày tỏ.

Bác sĩ Vương Đình Bảo Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thời khắc các em bé chào đời trong đêm giao thừa rất thiêng liêng. Tiếng khóc đầu đời của các em vang lên như dấu mốc khởi đầu của một mầm sống mới, biểu trưng cho những chồi non hy vọng và sự phát triển của tương lai.

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 5.
Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 6.

Bác sĩ Bảo Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ tặng quà, gửi lời chúc mừng đến gia đình sản phụ

ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Mỗi em bé ra đời không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa, đảm bảo các bé được sinh ra an toàn, khỏe mạnh. Đó chính là sứ mệnh của người làm nghề y”, bác sĩ nói.

Đối với bác sĩ Bảo Anh, những ca sinh diễn ra trong đêm giao thừa luôn để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

“Mỗi năm đến thời khắc này, chúng tôi đều mong chờ được nghe tiếng khóc chào đời của các con. Tôi hy vọng 18 - 20 năm nữa, những em bé sinh ra trong khoảnh khắc thiêng liêng này sẽ trở thành những nhân tài đóng góp cho đất nước”, bác sĩ Bảo Anh bày tỏ.

Trong đêm giao thừa hay các dịp lễ tết khác, nhân viên y tế của Bệnh viện Từ Dũ vẫn làm việc như mọi ngày. Dịp này, ê kíp trực với khoảng 40 y bác sĩ làm việc xuyên đêm nhằm đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Một số hình ảnh đẹp tại Bệnh viện Từ Dũ trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới 2026:

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 7.

Gia đình sản phụ vui mừng khi đón em bé chào đời

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 8.

Khoảnh khắc chào đời của em bé không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là động lực để đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cống hiến

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 9.

Anh Liêm (quê ở Đồng Tháp) dự định đặt tên con trai là Võ Đăng Quân

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 10.

Bác sĩ, hộ sinh Bệnh viện Từ Dũ gửi lời chúc mừng và tặng quà cho gia đình sản phụ

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 11.

Em bé chào đời trong đêm tết dương lịch tại Bệnh viện Từ Dũ

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 12.

Em bé đáng yêu được các bác sĩ cho da kề da với mẹ

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 13.

Nữ hộ sinh tận tình chăm sóc cho em bé và sản phụ

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Những em bé ‘0 giờ’ chào đón năm mới 2026, mong thành nhân tài- Ảnh 14.

Ê kíp trực làm việc miệt mài xuyên đêm trong dịp tết dương lịch

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Tin liên quan

Những công dân 'nhí' đầu tiên năm Tân Sửu giữa mùa dịch Covid-19

Những công dân 'nhí' đầu tiên năm Tân Sửu giữa mùa dịch Covid-19

8 'thiên thần nhỏ' xinh xắn và đáng yêu - những công dân 'nhí' đầu tiên năm Tân Sửu - được sinh ra tại Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

năm mới Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM Em bé Chào đời Sản phụ giao thừa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận