Đời sống

Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ

Huy Đạt
Huy Đạt
01/01/2026 09:07 GMT+7

Giao thừa 2026, TP.Đà Nẵng ngập tràn nhịp sống rộn ràng khi hàng nghìn người dân, du khách đổ ra đường trắng đêm chào năm mới. Những du khách lần đầu đón giao thừa tại đây không giấu được niềm vui khi lưu giữ khoảnh khắc chuyển giao ấm áp và đáng nhớ.

Thời khắc giao thừa tại TP.Đà Nẵng, các tuyến đường trung tâm, như: Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, 2.9… đông nghẹt xe hướng về trung tâm và các điểm vui chơi, chụp ảnh, check-in.

Từ khoảng 22 giờ đêm 31.12, nhiều đoạn đường rơi vào tình trạng kẹt cứng, di chuyển chậm. Tại nút giao phía tây cầu Rồng, xe máy, ô tô chen chúc; dòng người nối dài hướng về phố đi bộ Bạch Đằng trong không khí náo nhiệt, rộn ràng.

Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ
Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ
Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ

Đông đảo người dân và du khách chờ đón khoảnh khắc giao thừa trên phố đi bộ Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng) trong không khí se lạnh nhưng tràn đầy niềm vui và háo hức

ẢNH: HUY ĐẠT

Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ

Ghi nhận của PV Thanh Niên thời điểm giao thừa dọc 2 bờ sông Hàn, người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội, chụp ảnh, ghi lại giây phút cuối cùng của năm cũ

ẢNH: HUY ĐẠT


Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ
Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ
Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ

Dù thời tiết lạnh, người dân và du khách vẫn hào hứng chụp ảnh, trải nghiệm ẩm thực và tham gia trò chơi dân gian, ghi lại khoảnh khắc chuyển giao năm mới ấm áp

ẢNH: HUY ĐẠT

Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ

Các bạn trẻ tụ tập để lưu giữ khoảnh khắc chuyển giao năm mới 2026

ẢNH: HUY ĐẠT

Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ

Không khí nhộn nhịp cũng lan ra các tuyến đường ven biển, đặc biệt khu vực cầu sông Hàn hướng về đường Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng (P.Sơn Trà)

ẢNH: HUY ĐẠT

Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ
Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ
Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ

Trên các nút giao trọng điểm, lực lượng CSGT và công an các phường được tăng cường để điều tiết, hướng dẫn phương tiện, hạn chế dừng đỗ tùy tiện. Nhờ vậy, dù lượng xe đông, giao thông cơ bản vẫn giữ vững, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách

ẢNH: HUY ĐẠT

Giữa dòng người đông đúc ở phố đi bộ Bạch Đằng, chị Nguyễn Thị Thu Hà (P.Tam Kỳ) chia sẻ: "Gia đình quyết định ra P.Hải Châu thăm người thân và đón giao thừa. Biết ra cầu Rồng đông, kẹt xe nhưng cả năm mới có một lần. Thấy phố xá rộn ràng, con cái háo hức, mình cũng vui theo. Đêm nay gia đình sẽ thức trắng cùng nhau, sáng mai nghỉ ngơi sau".

Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ

Biển người tập trung tham gia chương trình countdown 2026 tại Công viên Biển Đông

ẢNH: HUY ĐẠT

Vừa gửi xe bên đường Phạm Văn Đồng để hướng về chương trình countdown 2026 được tổ chức tại Công viên Biển Đông, bạn Trần Minh Quân (21 tuổi, P.Thanh Khê), nói: "Xe đông thật nhưng ai cũng rất hào hứng, do đi làm về muộn nên em và người yêu sẽ đứng ngoài biển để đón thời khắc giao thừa".

Với du khách quốc tế, giao thừa tại Đà Nẵng để lại nhiều ấn tượng, ý nghĩa. Chị Lee Ji-eun (du khách Hàn Quốc) lần đầu đón năm mới tại Việt Nam, bất ngờ vì thành phố đông nhưng không hỗn loạn, mọi người thân thiện và không khí ấm áp.

Giao thừa 2026: Đà Nẵng đông nghẹt xe cộ, phố phường không ngủ

Thời khắc giao thừa, dù trời lạnh nhưng không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi

ẢNH: HUY ĐẠT

