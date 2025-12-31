Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khách Tây đón giao thừa 2026 tại TP.HCM: Bất ngờ vì không khí náo nhiệt

Ngọc Ngọc - Thái Hòa
31/12/2025 21:17 GMT+7

Tối 31.12, các khu vực trung tâm TP.HCM thu hút đông đảo khách Tây đến đón giao thừa 2026. Nhiều người nước ngoài tỏ ra thích thú trước không khí lễ náo nhiệt trong đêm cuối năm 2025.

Từ khoảng 17 giờ hôm nay 31.12, nhiều khách Tây đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM để chờ đón giao thừa 2026. Nhiều du khách rất thích thú trước "bữa tiệc" âm nhạc được tổ chức tại phố đi bộ.

Chị Greta (24 tuổi) đến từ Mỹ cho biết đây là lần thứ hai chị đến Việt Nam, tuy nhiên là lần đầu tiên được đón giao thừa tại TP.HCM nên cảm thấy rất háo hức. Điều khiến chị ấn tượng nhất là không khí đón năm mới tại Việt Nam rất vui, với nhiều hoạt động diễn ra từ sớm để mọi người có thể tham gia. Chị Greta chia sẻ thêm, sáng nay chị đi tham quan nhiều nơi và nhận thấy nhiều tuyến đường, khu vực trong thành phố được trang trí đẹp mắt để chào đón năm mới 2026.

Khách nước ngòai đón giao thừa 2026 tại tp . Hcm: Không khí lễ hội sôi động - Ảnh 1.

Chị Greta (24 tuổi) dự định tham gia chương trình âm nhạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để đón giao thừa 2026 ở Việt Nam

ẢNH: THÁI HÒA

Không chỉ riêng chị Greta, nhiều cặp đôi cũng lựa chọn TP.HCM là điểm đến đón năm mới. Bà Louise (54 tuổi) và ông Damien (53 tuổi, quốc tịch Úc) cho biết họ quyết định đến Việt Nam để trải nghiệm một đêm giao thừa khác biệt. "Nơi chúng tôi sinh sống khá nhỏ, mọi người thường xem dịp này là thời gian nghỉ ngơi sau Giáng sinh nên giao thừa thường rất yên tĩnh", bà Louise chia sẻ. Đêm giao thừa 2026, cả hai dự định sẽ đến một quán bar để tận hưởng âm nhạc, ăn uống và cùng nhau đón mừng năm mới.

Khách nước ngòai đón giao thừa 2026 tại tp . Hcm: Không khí lễ hội sôi động - Ảnh 2.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú trước các màn trình diễn âm nhạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: THÁI HÒA

Dạo quanh trung tâm thành phố trong đêm giao thừa, anh Olivier (45 tuổi) cùng con gái Bianca (17 tuổi), đến từ Cộng hòa Estonia, bày tỏ sự mong chờ trước không khí lễ hội chào đón năm mới tại Việt Nam. Anh Olivier cho biết, tại quê nhà của ảnh, người dân thường tập trung ở quảng trường trung tâm để cùng nhau đếm ngược thời khắc giao thừa. Tối nay, hai cha con anh dự định tham gia các hoạt động chào mừng năm mới rồi quay lại khu vực trung tâm để hòa vào dòng người. "Ban đầu tôi nghĩ người Việt sẽ đón tết truyền thống nhiều hơn, nhưng không khí đông đúc, náo nhiệt ở đây khiến tôi vừa bất ngờ vừa hào hứng", anh Olivier chia sẻ.

Khách nước ngòai đón giao thừa 2026 tại tp . Hcm: Không khí lễ hội sôi động - Ảnh 3.

Bà Louise và ông Damien đến Việt Nam với mong muốn trải nghiệm không khí giao thừa sôi động

ẢNH: NGỌC NGỌC

Cũng đón giao thừa tại Việt Nam, bà Ruth (51 tuổi) và Raquel (16 tuổi), đến từ Brazil, cho biết trải nghiệm nơi đây khá tương đồng với quê nhà. Theo bà Ruth, tại Brazil, người dân thường tụ tập, tổ chức tiệc tùng trong đêm giao thừa, còn tại các bãi biển bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Riêng tối nay, bà và gia đình dự định dùng bữa tối và ngắm pháo hoa tại khách sạn ở trung tâm thành phố. "Chúng tôi cảm thấy không khí ở đây thật tuyệt, mọi thứ đều rất đẹp và nhộn nhịp", bà Ruth chia sẻ.

Khách nước ngòai đón giao thừa 2026 tại tp . Hcm: Không khí lễ hội sôi động - Ảnh 4.

Anh Olivier cùng con gái dạo quanh khu vực trung tâm TP.HCM để tận hưởng các hoạt động chào đón năm mới

ẢNH: NGỌC NGỌC

Khách nước ngòai đón giao thừa 2026 tại tp . Hcm: Không khí lễ hội sôi động - Ảnh 5.

Du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khoảnh khắc chuyển giao năm mới năm cũ ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: THÁI HÒA

Khách nước ngòai đón giao thừa 2026 tại tp . Hcm: Không khí lễ hội sôi động - Ảnh 6.

Bà Ruth và gia đình cùng nhau chờ đón giao thừa 2026 với nhiều kỷ niệm đẹp tại TP.HCM

ẢNH: NGỌC NGỌC

Tin liên quan

Ngày cuối năm 2025: Khu đông TP.HCM ùn ùn xe cộ, người dân về quê nghỉ lễ

Ngày cuối năm 2025: Khu đông TP.HCM ùn ùn xe cộ, người dân về quê nghỉ lễ

Chiều 31.12, ngày cuối cùng của năm 2025, người dân lên đường ra bến xe để về quê, đi du lịch dịp Tết Dương lịch 2026. Các tuyến đường khu đông TP.HCM đông nghẹt xe cộ.

Chiều 31.12, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM countdown đón giao thừa 2026

Cửa ngõ phía tây ùn ứ, người dân rời TP.HCM về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026

Khám phá thêm chủ đề

Tết dương lịch phố đi bộ Nguyễn Huệ bắn pháo hoa Khách Tây giao thừa 2026 TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận