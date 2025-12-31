Khách Tây đón giao thừa 2026 tại TP.HCM: Bất ngờ vì không khí náo nhiệt

Từ khoảng 17 giờ hôm nay 31.12, nhiều khách Tây đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM để chờ đón giao thừa 2026. Nhiều du khách rất thích thú trước "bữa tiệc" âm nhạc được tổ chức tại phố đi bộ.



Chị Greta (24 tuổi) đến từ Mỹ cho biết đây là lần thứ hai chị đến Việt Nam, tuy nhiên là lần đầu tiên được đón giao thừa tại TP.HCM nên cảm thấy rất háo hức. Điều khiến chị ấn tượng nhất là không khí đón năm mới tại Việt Nam rất vui, với nhiều hoạt động diễn ra từ sớm để mọi người có thể tham gia. Chị Greta chia sẻ thêm, sáng nay chị đi tham quan nhiều nơi và nhận thấy nhiều tuyến đường, khu vực trong thành phố được trang trí đẹp mắt để chào đón năm mới 2026.

Chị Greta (24 tuổi) dự định tham gia chương trình âm nhạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để đón giao thừa 2026 ở Việt Nam ẢNH: THÁI HÒA

Không chỉ riêng chị Greta, nhiều cặp đôi cũng lựa chọn TP.HCM là điểm đến đón năm mới. Bà Louise (54 tuổi) và ông Damien (53 tuổi, quốc tịch Úc) cho biết họ quyết định đến Việt Nam để trải nghiệm một đêm giao thừa khác biệt. "Nơi chúng tôi sinh sống khá nhỏ, mọi người thường xem dịp này là thời gian nghỉ ngơi sau Giáng sinh nên giao thừa thường rất yên tĩnh", bà Louise chia sẻ. Đêm giao thừa 2026, cả hai dự định sẽ đến một quán bar để tận hưởng âm nhạc, ăn uống và cùng nhau đón mừng năm mới.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú trước các màn trình diễn âm nhạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: THÁI HÒA

Dạo quanh trung tâm thành phố trong đêm giao thừa, anh Olivier (45 tuổi) cùng con gái Bianca (17 tuổi), đến từ Cộng hòa Estonia, bày tỏ sự mong chờ trước không khí lễ hội chào đón năm mới tại Việt Nam. Anh Olivier cho biết, tại quê nhà của ảnh, người dân thường tập trung ở quảng trường trung tâm để cùng nhau đếm ngược thời khắc giao thừa. Tối nay, hai cha con anh dự định tham gia các hoạt động chào mừng năm mới rồi quay lại khu vực trung tâm để hòa vào dòng người. "Ban đầu tôi nghĩ người Việt sẽ đón tết truyền thống nhiều hơn, nhưng không khí đông đúc, náo nhiệt ở đây khiến tôi vừa bất ngờ vừa hào hứng", anh Olivier chia sẻ.

Bà Louise và ông Damien đến Việt Nam với mong muốn trải nghiệm không khí giao thừa sôi động ẢNH: NGỌC NGỌC

Cũng đón giao thừa tại Việt Nam, bà Ruth (51 tuổi) và Raquel (16 tuổi), đến từ Brazil, cho biết trải nghiệm nơi đây khá tương đồng với quê nhà. Theo bà Ruth, tại Brazil, người dân thường tụ tập, tổ chức tiệc tùng trong đêm giao thừa, còn tại các bãi biển bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Riêng tối nay, bà và gia đình dự định dùng bữa tối và ngắm pháo hoa tại khách sạn ở trung tâm thành phố. "Chúng tôi cảm thấy không khí ở đây thật tuyệt, mọi thứ đều rất đẹp và nhộn nhịp", bà Ruth chia sẻ.

Anh Olivier cùng con gái dạo quanh khu vực trung tâm TP.HCM để tận hưởng các hoạt động chào đón năm mới ẢNH: NGỌC NGỌC

Du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khoảnh khắc chuyển giao năm mới năm cũ ở trung tâm TP.HCM ẢNH: THÁI HÒA