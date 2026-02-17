Vận may năm Bính Ngọ 2026 của 12 con giáp

Ngày 17.2 đánh dấu sự khởi đầu của năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa), chu kỳ chỉ xuất hiện 60 năm một lần trong Âm lịch và thường được xem là giai đoạn của biến động nhanh và thay đổi mạnh mẽ.

Tờ South China Morning Post đăng bài phân tích của chuyên gia phong thủy, tử vi nổi tiếng Tong Pik-ha (Đường Bích Hà) tại Hồng Kông. Trong đó, bà Đường đưa ra các dự báo toàn diện cho năm nay, phân tích những ảnh hưởng thiên văn sẽ định hình vận mệnh của những người sinh trong từng con giáp.

Lồng đèn ngựa tại Lễ hội lồng đèn quốc tế Tự Cống ngày 23.1 ở Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) ẢNH: REUTERS

Tuổi Ngọ

Sinh năm 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Số may mắn: 1. Màu may mắn: đen. Vật phẩm may mắn: đá aquamarine (ngọc xanh biển).

Năm Ngọ, người tuổi Ngọ sẽ phạm Trực Thái Tuế, nghĩa là con giáp trùng với địa chi của năm, báo hiệu một năm nhiều biến động và thay đổi. Tuy nhiên, có nhiều cát tinh xuất hiện giúp giảm bớt tác động xấu. Một sao mang lại tài lộc, sao còn lại đặc biệt thuận lợi cho uy tín, lãnh đạo và quyền lực, có lợi cho những người làm trong lực lượng kỷ luật cũng như các ngành như xây dựng và kỹ thuật.

Tuổi Mùi

Sinh năm 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Số may mắn: 4. Màu may mắn: trắng. Vật phẩm may mắn: bạc sterling.

Đây là một năm cát lợi cho tuổi Mùi, vận trình tổng thể cải thiện rõ rệt so với năm trước. Nhiều cát tinh chiếu mệnh, trong đó có sao tăng tài lộc, đặc biệt trong công việc, nơi các kế hoạch dài hạn có thể được triển khai với sự hỗ trợ của quý nhân mang năng lượng dương. Một sao may mắn khác đem lại cơ hội cho những ngành truyền thống do nam giới chiếm ưu thế như đồng hồ, ô tô, tài chính. Sao thứ ba tượng trưng cho xe ngựa chở vàng, báo hiệu nguồn tài lộc ổn định và lâu dài.

Tuổi Thân

Sinh năm 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Số may mắn: 5. Màu may mắn: vàng. Vật phẩm may mắn: citrine (thạch anh vàng).

Hai cát tinh soi sáng con đường của tuổi Thân trong năm Ngọ, báo hiệu thành công vượt trội về sự nghiệp và tài chính so với năm Tỵ. Một sao may mắn tượng trưng cho dịch chuyển và xuất hành, cho thấy người tuổi Thân càng chủ động đi lại, giao tiếp, mở rộng hoạt động thì càng dễ tạo cơ hội tài chính. Tài lộc trong năm đến từ việc vận động dòng tiền thay vì để yên. Nếu bạn đang nghĩ đến việc di cư, xuất ngoại hoặc mua bất động sản ở nước ngoài, thì đây là năm rất thuận lợi.

Tuổi Dậu

Sinh năm 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Số may mắn: 5, 10. Màu may mắn: nâu đậm. Vật phẩm may mắn: đá mắt hổ.

Tuổi Dậu được quý nhân vây quanh trong năm nay. Hai sao cát tinh mang lại vận may về tài chính và sự nghiệp. Trong đó, một sao tượng trưng cho mùa màng bội thu, sao còn lại liên quan đến dịch chuyển và quan hệ. Điều này báo hiệu những sự kiện vui như kết hôn hoặc sinh con có thể xảy ra. Những người đã kết hôn nên cân nhắc sinh em bé.

Tuổi Tuất

Sinh năm 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Số may mắn: 6. Màu may mắn: xám. Vật phẩm may mắn: đá sapphire.

Một năm yên ổn và vững vàng đang chờ đón tuổi Tuất. Nhờ nhiều cát tinh phù trợ, người tuổi Tuất sẽ đạt được hiệu quả cao trong công việc và tài chính. Một sao may mắn tượng trưng cho tư duy và mục tiêu rõ ràng, rất có lợi cho phát triển sự nghiệp. Sao khác giúp hóa giải tai họa và giải quyết vấn đề, giúp bạn tránh được rủi ro không đáng có.

Tuổi Hợi

Sinh năm 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. Số may mắn: 2, 7. Màu may mắn: đỏ. Vật phẩm may mắn: đá ruby (hồng ngọc).

Tuổi Hợi có hai cát tinh liên quan đến sự nghiệp và tài lộc trong năm Ngọ, báo hiệu bước tiến nghề nghiệp rõ rệt. Một sao giúp giảm tai ương, mang lại sự bình an, cải thiện và xây dựng mạng lưới mối quan hệ, đặc biệt có lợi cho người làm kinh doanh, tự làm chủ. Đây là năm nên mở rộng hoạt động để đạt kết quả. Sao còn lại có khả năng xoay chuyển tình thế xấu thành tốt. Khi gặp khó khăn, quý nhân sẽ xuất hiện giúp giải quyết vấn đề.

Tuổi Tý

Sinh năm 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Số may mắn: 4, 9. Màu may mắn: vàng, bạc. Vật phẩm may mắn: vàng.

Tuổi Tý sẽ trải qua một năm nhiều thăng trầm, do xung Thái Tuế (Tý xung khắc Ngọ). Cách tốt nhất để hóa giải là đón năm mới bằng các sự kiện vui như kết hôn, mua nhà, sinh con hoặc khởi nghiệp để cân bằng điều không may. Dù không có cát tinh, năm Ngọ vẫn là năm có vận sự nghiệp tốt với người tuổi Tý, với khả năng thăng tiến trong công việc.

Tuổi Sửu

Sinh năm 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Số may mắn: 2. Màu may mắn: tím. Vật phẩm may mắn: amethyst (thạch anh tím).

Tuổi Sửu phạm Hại Thái Tuế trong năm Ngọ, khiến các mối quan hệ và kết nối xã hội kém thuận lợi. Tuy nhiên, các sao may mắn vẫn hỗ trợ về sự nghiệp và tài chính. Đây là năm gặt hái theo công sức bỏ ra. Càng nỗ lực, thành quả càng xứng đáng. Quý nhân sẽ xuất hiện nơi làm việc. Đây cũng là năm để chứng tỏ kỹ năng, tìm sự ghi nhận và nắm bắt cơ hội.

Tuổi Dần

Sinh năm 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Số may mắn: 1. Màu may mắn: đen. Vật phẩm may mắn: obsidian (đá vỏ chai/hắc diện thạch).

Đây là một năm rực rỡ cho tuổi Dần với 3 cát tinh chiếu mệnh. Vận may cá nhân và sự nghiệp đều tốt, có quý nhân phù trợ. Đây là thời điểm nắm bắt cơ hội, tỏa sáng bằng nỗ lực và tự hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, có một hung tinh ám chỉ sự xuất hiện của một người năng lượng âm có tính cách áp đặt, thiếu lý trí. Vì vậy, người tuổi Dần nên kiềm chế cảm xúc và kiên nhẫn để tránh xung đột.

Tuổi Mão

Sinh năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. Số may mắn: 8. Màu may mắn: xanh lá. Vật phẩm may mắn: turquoise (ngọc lam), jade (cẩm thạch).

Tuổi Mão bị phá Thái Tuế, khiến tình cảm và cảm xúc dễ bất ổn. Bù lại, đây là năm của tiền bạc, càng chăm chỉ càng có thu hoạch. Nhiều cát tinh mạnh giúp tuổi Mão bứt phá sự nghiệp và cải thiện tài chính. Các hỷ sự như cưới hỏi, sinh con có thể xảy ra. Một sao khác mang đến quý nhân hỗ trợ khi gặp rắc rối.

Tuổi Thìn

Sinh năm 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. Số may mắn: 10. Màu may mắn: nâu. Vật phẩm may mắn: kim cương.

Tuổi Thìn sẽ được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra. Có những cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho sự nghiệp trong năm. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương. Người kinh doanh hoặc tự làm chủ sẽ thu hoạch thành quả sau nhiều năm cố gắng. Cát tinh cũng giúp chuyển hung thành cát, hóa giải các rủi ro như kiện tụng hoặc bệnh tật.

Tuổi Tỵ

Sinh năm 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Số may mắn: 6. Màu may mắn: xanh dương. Vật phẩm may mắn: ngọc trai.

Năm nay là năm mở rộng có tính toán đối với tuổi Tỵ, rất phù hợp cho học tập nâng cao và phát triển bản thân. Tài chính, sự nghiệp và các mối quan hệ đều cải thiện rõ rệt. Người kinh doanh sẽ được khách hàng đánh giá cao, tỏa sáng giữa các đối thủ cạnh tranh. Người làm công nên chủ động thể hiện năng lực khi có cơ hội thăng tiến và để được tăng lương xứng đáng. Bản mệnh cũng nên chớp cơ hội thay đổi môi trường làm việc nếu có thể.