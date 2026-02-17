Pháo hoa rực sáng khắp ngã đường TP.HCM giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Đúng thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, trên nhiều ngã đường ở TP.HCM rực sáng với những chùm pháo hoa nhiều sắc màu.

Trên khắp các tuyến đường từ Trần Khắc Chân, Phan Xích Long đến Hoàng Sa, Trường Sa, người dân cùng nhau đón năm mới trong không khí rộn ràng, ấm áp và đầy hy vọng.

Đúng thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, bầu trời TP.HCM như được thắp sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ, lan tỏa niềm hân hoan trên khắp các tuyến phố, con hẻm, khu dân cư.

Từ trung tâm đến những con đường quen thuộc của thành phố, khoảnh khắc chuyển giao năm mới diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp và đầy cảm xúc.

Đúng 0 giờ, giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, nhiều con đường bỗng rực sáng với những màn pháo hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Con đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định) trở nên nhộn nhịp vào giữa đêm ẢNH: PHẠM HỮU

Thay vì đến sông Sài Gòn xem pháo hoa thì nhiều người dân cũng có cách ngắm pháo hoa ở nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Tại sông Sài Gòn diễn ra màn bắn pháo hoa hoành tráng, đẹp mắt, thu hút chục hàng ngàn người thưởng lãm. Với những người đang ở nhà, việc tận hưởng những màn pháo hoa nhỏ cũng là thú vui theo cách riêng của mình.

Ghi nhận tại đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định), ngay từ trước giao thừa, nhiều gia đình đã bày biện các bàn cúng trước nhà chờ đến giờ thắp hương. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, người người tràn ra đường, mang theo những ụ pháo hoa, rồi đặt trước nhà và khai hỏa.

Những tiếng pháo đầu tiên vang lên với nhiều màu sắc làm cả con đường rực sáng. Tiếng reo vui của trẻ con, lẫn âm thanh pháo hoa tạo nên nhịp điệu rất riêng của đêm đầu năm mới.

Những người lớn bày bàn cúng giao thừa trước nhà như một nghi thức truyền thống ẢNH: PHẠM HỮU

Pháo hoa rực sáng ở đường Hoàng Sa ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực đường Phan Xích Long - Nguyễn Công Hoan rực sáng pháo hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Không khí sôi động cũng lan tỏa trên nhiều con đường lân cận như: Phan Xích Long, Nguyễn Công Hoan (phường Cầu Kiệu), đường Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều con đường khác ở khắp TP.HCM. Dòng người đi đường lập tức dừng xe ven đường, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên nền trời. Pháo hoa được người dân bắn trong đêm thuộc loại tầm thấp, chỉ cao khoảng từ 30 - 35 m.

Trong thời khắc đó, nhiều gương mặt ánh lên niềm vui, có người dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc một năm mới có một lần.