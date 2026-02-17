Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công'!

Trung tâm TP.HCM đúng vào thời khắc giao thừa, đông nghẹt người dân, du khách trong và ngoài nước đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ. Nhiều người dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất trong những khoảnh khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026.

Đúng 0 giờ mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, pháo hoa bắn lên bầu trời TP.HCM trong sự hào hứng của "biển người" ẢNH: CAO AN BIÊN

Bầu trời 3 miền bừng sáng đêm giao thừa, đón năm mới Bính Ngọ rực rỡ

Công viên bến Bạch Đằng và đường hoa Nguyễn Huệ đông nghẹt người dân, du khách đếm ngược chờ tới khoảnh khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ Ất Tỵ và Bính Ngọ ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong dòng người ngắm pháo hoa, nhiều người tranh thủ dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc đẹp ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách Tây hào hứng với màn pháo hoa mừng năm mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút được bắn lên từ đầu hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh) đã nhiều lần khiến người dân và du khách trầm trồ ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người nhận xét pháo hoa năm nay quá mãn nhãn. Họ đón năm mới với hy vọng những điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất chờ đón phía trước ẢNH: NHẬT THỊNH

"Năm mới Bính Ngọ 2026, chúc mọi người mã đáo thành công. Chúc mừng năm mới! Pháo hoa năm nay quá đẹp và mãn nhãn!", anh Hoàng Anh (23 tuổi) chia sẻ khi ngắm pháo hoa ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao (kết hợp tầm thấp), gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh) với số lượng 1.200 quả cùng 60 giàn tầm thấp; khu vực Trung tâm thành phố mới (P.Bình Dương) 500 quả và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Tam Thắng (P.Vũng Tàu) 500 quả và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Công viên Bà Rịa (P.Bà Rịa) 420 quả và 90 giàn tầm thấp. ẢNH: NHẬT THỊNH

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kính chúc quý bạn đọc An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!



