Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công'!

Đúng 0 giờ mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17.2), pháo hoa bắn lên rực rỡ bầu trời TP.HCM. Người dân và du khách đón năm mới với nhiều niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp chờ đón phía trước.
Trung tâm TP.HCM đúng vào thời khắc giao thừa, đông nghẹt người dân, du khách trong và ngoài nước đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ. Nhiều người dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất trong những khoảnh khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026.
Bầu trời 3 miền bừng sáng đêm giao thừa, đón năm mới Bính Ngọ rực rỡ
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kính chúc quý bạn đọc An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
Bình luận (0)