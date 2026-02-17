Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công'!

Cao An Biên - Nhật Thịnh
17/02/2026 00:32 GMT+7

Đúng 0 giờ mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17.2), pháo hoa bắn lên rực rỡ bầu trời TP.HCM. Người dân và du khách đón năm mới với nhiều niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp chờ đón phía trước.

Trung tâm TP.HCM đúng vào thời khắc giao thừa, đông nghẹt người dân, du khách trong và ngoài nước đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ. Nhiều người dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất trong những khoảnh khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026.

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 1.

Đúng 0 giờ mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, pháo hoa bắn lên bầu trời TP.HCM trong sự hào hứng của "biển người"

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bầu trời 3 miền bừng sáng đêm giao thừa, đón năm mới Bính Ngọ rực rỡ

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 2.

Công viên bến Bạch Đằng và đường hoa Nguyễn Huệ đông nghẹt người dân, du khách đếm ngược chờ tới khoảnh khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ Ất Tỵ và Bính Ngọ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 3.

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 4.

Trong dòng người ngắm pháo hoa, nhiều người tranh thủ dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc đẹp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 5.

Khách Tây hào hứng với màn pháo hoa mừng năm mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 6.

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 7.

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 8.

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút được bắn lên từ đầu hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh) đã nhiều lần khiến người dân và du khách trầm trồ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 9.

Nhiều người nhận xét pháo hoa năm nay quá mãn nhãn. Họ đón năm mới với hy vọng những điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất chờ đón phía trước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 10.

"Năm mới Bính Ngọ 2026, chúc mọi người mã đáo thành công. Chúc mừng năm mới! Pháo hoa năm nay quá đẹp và mãn nhãn!", anh Hoàng Anh (23 tuổi) chia sẻ khi ngắm pháo hoa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Pháo hoa rực rỡ bầu trời TP.HCM: Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 'mã đáo thành công' - Ảnh 11.

TP.HCM có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao (kết hợp tầm thấp), gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (P.An Khánh) với số lượng 1.200 quả cùng 60 giàn tầm thấp; khu vực Trung tâm thành phố mới (P.Bình Dương) 500 quả và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Tam Thắng (P.Vũng Tàu) 500 quả và 60 giàn tầm thấp; quảng trường Công viên Bà Rịa (P.Bà Rịa) 420 quả và 90 giàn tầm thấp.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kính chúc quý bạn đọc An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!   


Khám phá thêm chủ đề

Chúc mừng năm mới giao thừa pháo hoa giao thừa năm bính ngọ tết Bính Ngọ 2026 chúc mừng năm mới 2026 nhạc xuân
