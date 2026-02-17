Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Tuấn Minh
Tuấn Minh
17/02/2026 01:27 GMT+7

Đúng 0 giờ ngày 17.2, vào thời khắc giao thừa bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô trong tiếng vỗ tay, reo hò phấn khởi của người dân cùng những lời nguyện ước một năm mới tốt lành.

ẢNH: PHÚC TÀI

Đêm giao thừa đón xuân Bính Ngọ 2026, hồ Gươm (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bừng sáng với màn pháo hoa rực rỡ

ẢNH: PHÚC TÀI

ẢNH: PHÚC TÀI
ẢNH: PHÚC TÀI

Trong thời khắc giao thừa, nhiều người dân và du khách đã có mặt từ sớm xung quanh khu vực hồ Gươm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của pháo hoa và cùng nhau đón chào năm mới. "Năm nào gia đình tôi cũng lên hồ Gươm để ngắm pháo hoa. Mỗi năm tới đây vào dịp này lại cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt", anh Hoàng Minh Hiếu (28 tuổi, P.Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ.

ẢNH: ĐỨC ANH

Bầu trời 3 miền bừng sáng đêm giao thừa, đón năm mới Bính Ngọ rực rỡ

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Pháo hoa rực sáng ở khu vực hồ Tây. Để chào mừng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.Hà Nội đã tổ chức 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp, phân bố đều tại các xã, phường bảo đảm người dân ở nhiều khu vực có thể thưởng thức pháo hoa trong đêm giao thừa.

ẢNH: ĐÌNH VŨ

ẢNH: ĐÌNH VŨ
ẢNH: ĐÌNH VŨ
ẢNH: ĐÌNH VŨ
ẢNH: ĐÌNH VŨ

Pháo hoa rực sáng một góc trời tại khu vực trường đua F1. Trong thời lượng 15 phút, người dân Hà Nội đã được chứng kiến những màn pháo hoa vô cùng mãn nhãn.

ẢNH: TUẤN MINH

ẢNH: TUẤN MINH

Không chỉ những vị trí trung tâm và không gian mở lớn, pháo hoa còn rực sáng trên nóc nhiều chung cư ở Hà Nội trong đêm giao thừa

ẢNH: TUẤN MINH

ẢNH: TUẤN MINH

Hòa cùng không khí đón xuân, nhiều người dân và đơn vị cũng chủ động sử dụng pháo hoa, thắp sáng bầu trời đêm giao thừa bằng những "màn trình diễn" rực rỡ sắc màu

ẢNH: TUẤN MINH


