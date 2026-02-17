Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Trong thời khắc giao thừa, nhiều người dân và du khách đã có mặt từ sớm xung quanh khu vực hồ Gươm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của pháo hoa và cùng nhau đón chào năm mới. "Năm nào gia đình tôi cũng lên hồ Gươm để ngắm pháo hoa. Mỗi năm tới đây vào dịp này lại cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt", anh Hoàng Minh Hiếu (28 tuổi, P.Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ.