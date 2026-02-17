Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Đúng 0 giờ ngày 17.2, vào thời khắc giao thừa bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô trong tiếng vỗ tay, reo hò phấn khởi của người dân cùng những lời nguyện ước một năm mới tốt lành.
Trong thời khắc giao thừa, nhiều người dân và du khách đã có mặt từ sớm xung quanh khu vực hồ Gươm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của pháo hoa và cùng nhau đón chào năm mới. "Năm nào gia đình tôi cũng lên hồ Gươm để ngắm pháo hoa. Mỗi năm tới đây vào dịp này lại cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt", anh Hoàng Minh Hiếu (28 tuổi, P.Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ.
Pháo hoa rực sáng một góc trời tại khu vực trường đua F1. Trong thời lượng 15 phút, người dân Hà Nội đã được chứng kiến những màn pháo hoa vô cùng mãn nhãn.
