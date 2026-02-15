Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ

Đình Sơn
Đình Sơn
15/02/2026 20:06 GMT+7

Ngày 28 tết (ngày 15.2), đường phố TP.HCM khác hẳn khung cảnh thường thấy: Không có cảnh kẹt xe, không còn dòng người chen chúc và phần lớn hàng quán đã đóng cửa nghỉ.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 15 giờ 30 chiều, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM ngày thường ken đặc xe cộ thì hôm nay vô cùng thông thoáng, thưa thớt xe cộ qua lại. Một số tuyến có thời điểm vắng bóng xe. 

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ- Ảnh 1.

Công trường Mê Linh (phường Bến Nghé) vắng lạ ngày 28 tết

Chị Khánh Hòa (ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết, ngày hôm qua 27 tết chị mới chính thức được nghỉ Tết sau một năm tất bật với công việc. Chính vì vậy, hôm nay, gia đình chị mới có dịp đi mua sắm tết. Từ xã Nhà Bè lên khu vực trung tâm TP.HCM mất chưa đến 20 phút, trong khi ngày thường chị Hòa đi làm nhanh nhất cũng mất 45 phút, có hôm phải mất 1 tiếng di chuyển bằng xe máy. 

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ- Ảnh 2.

Quanh năm đông đúc nhưng hôm nay, khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu điện TP.HCM thưa thớt người

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ- Ảnh 3.

Đường Lê Thánh Tôn, trước trụ sở UBND TP.HCM cũng thoáng đãng, một nhóm du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm thoải mái

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ- Ảnh 4.

Đường Tôn Đức Thắng, trước đường Nguyễn Huệ đang thi công đường hoa, con đường thường xuyên kẹt xe nay cũng vắng vẻ đến lạ

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ- Ảnh 5.

Đường Võ Văn Kiệt xe cộ cũng không còn tấp nập như ngày thường

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ- Ảnh 6.

Đường Lê Duẩn khoác một vẻ thảnh thơi hiếm có

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ- Ảnh 7.

Vòng xoay Nhà Bè (xã Nhà Bè) ngày thường là nỗi ám ảnh của người dân khi dòng người, xe di chuyển qua đây nhiều, nhưng chiều nay thông thoáng lạ thường

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ- Ảnh 8.

Không thể nhận ra ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nơi thường xuyên kẹt xe

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ- Ảnh 9.

Nút cổ chai kẹt xe trên cầu Kênh Tẻ là nỗi ám ảnh của người dân di chuyển từ khu Nam vào trung tâm TP.HCM hôm nay như rộng hơn, thênh thang xe chạy

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ- Ảnh 10.

Phía bên kia cầu Kênh Tẻ từ phía quận 4 cũ qua quận 7 cũ cũng vắng người và xe qua lại

ẢNH: ĐÌNH SƠN

 

Tin liên quan

Tân Sơn Nhất 'nóng hầm hập', các hãng khuyến cáo người dân đến sân bay sớm 3 tiếng

Tân Sơn Nhất 'nóng hầm hập', các hãng khuyến cáo người dân đến sân bay sớm 3 tiếng

Ngày thứ 2 trong chuỗi cao điểm nhất trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hôm nay (14.2, tức 27 tháng Chạp) sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 1.041 chuyến bay với gần 159.000 hành khách.

Khám phá thêm chủ đề

Tết Tết Nguyên đán Mua sắm Tết TP.HCM Kinh tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận