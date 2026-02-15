Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 15 giờ 30 chiều, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM ngày thường ken đặc xe cộ thì hôm nay vô cùng thông thoáng, thưa thớt xe cộ qua lại. Một số tuyến có thời điểm vắng bóng xe.

Công trường Mê Linh (phường Bến Nghé) vắng lạ ngày 28 tết

Chị Khánh Hòa (ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết, ngày hôm qua 27 tết chị mới chính thức được nghỉ Tết sau một năm tất bật với công việc. Chính vì vậy, hôm nay, gia đình chị mới có dịp đi mua sắm tết. Từ xã Nhà Bè lên khu vực trung tâm TP.HCM mất chưa đến 20 phút, trong khi ngày thường chị Hòa đi làm nhanh nhất cũng mất 45 phút, có hôm phải mất 1 tiếng di chuyển bằng xe máy.

Quanh năm đông đúc nhưng hôm nay, khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu điện TP.HCM thưa thớt người ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đường Lê Thánh Tôn, trước trụ sở UBND TP.HCM cũng thoáng đãng, một nhóm du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm thoải mái ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đường Tôn Đức Thắng, trước đường Nguyễn Huệ đang thi công đường hoa, con đường thường xuyên kẹt xe nay cũng vắng vẻ đến lạ ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đường Võ Văn Kiệt xe cộ cũng không còn tấp nập như ngày thường ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đường Lê Duẩn khoác một vẻ thảnh thơi hiếm có ẢNH: ĐÌNH SƠN

Vòng xoay Nhà Bè (xã Nhà Bè) ngày thường là nỗi ám ảnh của người dân khi dòng người, xe di chuyển qua đây nhiều, nhưng chiều nay thông thoáng lạ thường ẢNH: ĐÌNH SƠN

Không thể nhận ra ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nơi thường xuyên kẹt xe ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nút cổ chai kẹt xe trên cầu Kênh Tẻ là nỗi ám ảnh của người dân di chuyển từ khu Nam vào trung tâm TP.HCM hôm nay như rộng hơn, thênh thang xe chạy ẢNH: ĐÌNH SƠN