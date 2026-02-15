Ngày 28 tết, đường phố TP.HCM thoáng lạ

Ngày 28 tết (ngày 15.2), đường phố TP.HCM khác hẳn khung cảnh thường thấy: Không có cảnh kẹt xe, không còn dòng người chen chúc và phần lớn hàng quán đã đóng cửa nghỉ.
Ghi nhận của Thanh Niên lúc 15 giờ 30 chiều, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM ngày thường ken đặc xe cộ thì hôm nay vô cùng thông thoáng, thưa thớt xe cộ qua lại. Một số tuyến có thời điểm vắng bóng xe.
Chị Khánh Hòa (ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết, ngày hôm qua 27 tết chị mới chính thức được nghỉ Tết sau một năm tất bật với công việc. Chính vì vậy, hôm nay, gia đình chị mới có dịp đi mua sắm tết. Từ xã Nhà Bè lên khu vực trung tâm TP.HCM mất chưa đến 20 phút, trong khi ngày thường chị Hòa đi làm nhanh nhất cũng mất 45 phút, có hôm phải mất 1 tiếng di chuyển bằng xe máy.
