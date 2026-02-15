Đẹp mê mẩn chợ miền Tây Đất Sét ngày 28 tết

Khoảng 4 giờ 30 sáng, khi trời còn bảng lảng sương, những con đường nhỏ dẫn vào trung tâm xã đã bắt đầu đông người. Xe máy chở rau, cá, thịt nối đuôi nhau vào chợ. Một số tiểu thương từ các ấp lân cận mang theo sản vật tự nuôi trồng, đánh bắt trong ngày.

28 tết là thời điểm người dân chuẩn bị mâm cúng tất niên và thực phẩm cho những ngày đầu năm, vì vậy lượng hàng hóa dồi dào hơn hẳn ngày thường. Thịt heo, gà ta, vịt, cá lóc, cá rô đồng được bày kín sạp. Lá chuối, dây lạt, nếp, đậu xanh phục vụ gói bánh tét bán rất chạy. Các loại khô cá, mắm, tôm khô cũng được mua về dự trữ.

Cụ bà ôm bó hoa tết rạng rỡ giữa phiên chợ sáng 28 tháng Chạp ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH

Khoảng 6 đến 8 giờ là cao điểm, người mua kẻ bán trao đổi nhộn nhịp, nhanh chóng. Tiếng rao hàng xen lẫn những câu chào hỏi, hỏi thăm chuyện làm ăn, con cái tạo nên bầu không khí tết đậm chất miền Tây.

Quầy trái cây tươi với quýt, bưởi, thanh long… phục vụ mâm ngũ quả ngày tết ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH

Sạp hàng tạp hóa di động bày bán đủ thứ, từ bánh kẹo, trái cây, đồ chơi cho trẻ con ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH

Người dân chở hoa trên xe máy sau buổi chợ sáng 28 tháng Chạp ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH

So với ngày thường, 28 tết xuất hiện thêm nhiều quầy bán hoa và trái cây chưng tết. Cúc mâm xôi, vạn thọ, mai nhỏ trồng chậu được xếp ngay ngắn ở lối vào. Dưa hấu, mãng cầu, đu đủ, xoài, thơm… đủ sắc màu cho mâm ngũ quả ngày đầu năm. Đến khoảng 9 giờ, nhiều sạp bắt đầu dọn hàng. Phiên chợ 28 tết kết thúc sớm hơn thường lệ vì ai cũng muốn về nhà lo việc cuối năm.

Những chiếc giỏ, làn quen thuộc của người dân miền Tây trở nên sinh động hơn những ngày cận tết ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH

Anh Kỳ Anh Nguyễn, một nhiếp ảnh gia trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ An Hưng đã ghi lại hình ảnh chợ Đất Sét ngày 28 tết qua bộ ảnh đầy cảm xúc. Chia sẻ về bộ ảnh, Kỳ Anh cho biết năm nào anh cũng về quê đón tết và đều ra chợ từ sáng sớm.

"Chợ có từ lúc ngoại còn trẻ đến giờ tôi đã trưởng thành. Ở đó tôi gặp lại những cô chú quen thuộc, chào hỏi nhau. Có người còn nhớ mình, có người không. Có người đã già thêm, có người thì không còn nữa. Điều khiến tôi xúc động là sự đổi thay âm thầm của con người giữa một không gian gần như không đổi", anh Kỳ Anh chia sẻ.

Ẩm thực chợ quê đầy màu sắc, hấp dẫn du khách ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH

Du xuân chợ Đất Sét ở miền Tây thế nào?

Từ TP.HCM, du khách có thể di chuyển bằng ô tô theo tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, sau đó rẽ về Sa Đéc rồi tiếp tục đi theo hướng Lấp Vò đến xã Mỹ An Hưng. Quãng đường khoảng 160 - 170 km, thời gian di chuyển 4 - 5 giờ tùy tình hình giao thông.

Tiểu thương giới thiệu bưởi da xanh cho khách mua chưng tết tại chợ Đất Sét ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH

Thời điểm đẹp nhất để tham quan chợ là từ 5 đến 8 giờ sáng. Du khách nên chuẩn bị giày dép phù hợp vì đường chợ có thể ẩm ướt. Khi chụp ảnh, quay phim, cần xin phép tiểu thương để đảm bảo sự tôn trọng.

Sau khi tham quan chợ, có thể kết hợp di chuyển về Sa Đéc tham quan làng hoa, thưởng thức hủ tiếu Sa Đéc hoặc dạo bờ kè ven sông để cảm nhận nhịp sống miền Tây những ngày giáp tết.