Du khách đổ về Cần Giờ vui xuân, check-in mai đào

Đây là năm đầu tiên Cần Giờ tổ chức lễ hội xuân quy mô lớn, kéo dài xuyên Tết Nguyên đán. Sau khi khai mạc ngày 7.2, chỉ sau 6 ngày, lượng khách đổ về ngày càng đông, đặc biệt vào dịp cuối tuần và những ngày cận tết. Nhiều người dân địa phương cho biết nhiều năm rồi Cần Giờ mới có một cái tết sôi động, đa dạng hoạt động trải nghiệm như vậy.

Tâm điểm thu hút du khách là khu vực lễ hội hoa xuân với 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai tuyển chọn từ miền Nam đang rất rực rỡ; đặc biệt là gốc mai xuân 150 tuổi sắp bung nở khoe sắc. Trong làn gió xuân dịu nhẹ, nhiều gia đình xúng xính áo dài, tạo dáng bên mai vàng, đào thắm để lưu lại khoảnh khắc Tết Bính Ngọ 2026. Không ít bạn trẻ tranh thủ check-in từ sáng sớm để tránh đông và có được những bức ảnh ưng ý giữa không gian biển rừng thoáng đãng.

Gia đình trẻ diện áo dài rực rỡ check-in giữa “rừng” mai đào khoe sắc, phía xa là khinh khí cầu đa sắc tạo điểm nhấn ấn tượng

Bên cạnh lễ hội hoa, chuỗi hoạt động "lễ hội trong lễ hội" mang đến trải nghiệm đa dạng như lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, lễ hội ẩm thực 3 miền cùng nhiều tiểu cảnh trang trí mang phong cách hiện đại, dự báo trở thành xu hướng check-in năm 2026. Đặc biệt, du khách có cơ hội ngắm toàn cảnh biển, rừng và cung đường hoa từ trên cao khi tham gia trải nghiệm khinh khí cầu hoạt động lần đầu xuất hiện tại Cần Giờ dịp tết.

Nhiều người dân địa phương chia sẻ đây là lần đầu tiên họ được tận mắt ngắm khinh khí cầu ở khoảng cách gần như vậy. Hoạt động dù lượn ven biển cũng thu hút đông đảo người xem và người đăng ký trải nghiệm, tạo nên không khí sôi động, mới lạ so với những mùa xuân trước.

Du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu, vẫy tay chào từ trên cao trong khuôn khổ lễ hội xuân tại Cần Giờ

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho biết sự kiện Green Paradise Tết Fest là hoạt động văn hóa du lịch có ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ giá trị tết cổ truyền và quảng bá hình ảnh Cần Giờ là vùng đất sinh thái xanh, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển du lịch bền vững.

Theo bà Phượng, chuỗi hoạt động phong phú, sáng tạo, gắn với không gian xanh hài hòa thiên nhiên đã góp phần kích cầu du lịch, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của xã. Chính quyền địa phương kỳ vọng tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của doanh nghiệp trong các hoạt động văn hóa, an sinh và lễ hội thời gian tới, cùng chung tay xây dựng hình ảnh Cần Giờ thân thiện, mến khách.

Du khách hào hứng tạo dáng khi trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm nhìn toàn cảnh biển và rừng từ trên cao

Song song lễ hội xuân ven biển được xem là lớn nhất khu vực, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cũng đang được định hướng phát triển thành siêu điểm đến quốc tế. Dự án quy hoạch nhiều công trình biểu tượng như Paradise Lagoon hơn 800 ha, VinWonders Cần Giờ 122 ha với gần 200 trò chơi, nhà hát Sóng Xanh 7 ha sức chứa 5.000 chỗ ngồi, hệ thống khách sạn gần 7.000 phòng, cảng tàu quốc tế, sân golf tiêu chuẩn quốc tế và nhiều hạng mục dịch vụ, giải trí khác. Mục tiêu hướng tới là đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch TP.HCM.

Với chuỗi lễ hội xuân quy mô lớn ngay trong năm đầu ra mắt, Cần Giờ đang dần chuyển mình từ điểm đến sinh thái quen thuộc trở thành trung tâm lễ hội, nghỉ dưỡng và trải nghiệm mới của TP.HCM, thu hút dòng khách nội đô dịp Tết và mở ra kỳ vọng đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai.

Một số hình ảnh người dân và du khách háo hức trẩy hội xuân tại Cần Giờ:

Trò chơi dân gian đi cà kheo bằng tre thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia trải nghiệm ẢNH: LÊ NAM

Cần Giờ kỳ vọng đón 40 triệu khách mỗi năm ẢNH: BTC