Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đi chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc

Phạm Hữu
Phạm Hữu
17/02/2026 10:34 GMT+7

Sáng 17.2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), nhiều người dân ở TP.HCM đi chùa thắp nhang, đánh chuông, cầu nguyện mong năm mới hạnh phúc, bình an.

Sáng ngày đầu năm mới Tết Bính Ngọ 2026, người dân đến các chùa ở trung tâm TP.HCM để cầu bình an cho năm mới.

Lúc 9 giờ, tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), trở nên tấp nập hơn bởi dòng người từ khắp nơi tìm đến chùa. Bên ngoài cổng chùa, người đi xe máy, ô tô tìm cách gửi xe để nhanh chóng được vào trong. Trong sân lớn của chùa, nơi đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có rất đông người đứng chiêm bái và cầu nguyện.

Nhiều người cầm theo hoa, nhang đèn cùng chim phóng sinh ngay tại chùa trong ngày đầu năm mới. Phía sân trước cửa chùa, hàng dài người xếp hàng chờ đợi đến lượt để đánh chuông. Mỗi người ai nấy đều thành tâm cầu nguyện sau khi đánh hồi chuông đầu tiên cho năm mới.

Trong khi đó, bên trong chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm cũng rất đông người. Sau khi chiêm bái tượng phật chính, người dân lần lượt tiến đến các tượng nhỏ để đảnh lễ. Còn ở chùa Vạn Thọ (đường Hoàng Sa), người dân tấp nập tìm đến chùa vào sáng nay.

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 1.

Sáng mùng 1 tết, như thông lệ, người dân ở TP.HCM tìm đến các chùa thắp hương và cầu nguyện

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 2.

Ở khu vực tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tập trung rất đông người

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 3.

Ai nấy đều thành tâm cầu nguyện trong ngày đầu năm mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 4.

Người dân thắp nhang, đi lễ chùa đầu năm là một trong những nét văn hóa truyền thống của người Việt

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 5.

Cảnh hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt đánh chuông trong ngày đầu năm mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 6.

Người dân thành tâm cầu nguyện sau khi đánh tiếng chuông đầu tiên

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 7.

Anh Đinh Vũ Thìn (38 tuổi) cho biết như thông lệ, mỗi năm vào mùng 1 anh đều đến chùa Vĩnh Nghiêm để đảnh lễ và cầu nguyện. Anh cho biết chỉ cầu mong sự bình an cho bản thân và gia đình trong năm mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 8.

Bên trong đại sảnh chùa, người dân đảnh lễ, đọc kinh vào sáng sớm

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 9.

Một số phật tử khác đảnh lễ tại các tượng phật nằm dọc 2 bên hành lang chùa

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 10.

Ai nấy đều cầu mong và chúc nhau năm mới bình an, hạnh phúc khi đến chùa

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 11.

Bên cạnh việc hành lễ, ở chùa Vĩnh Nghiêm cũng trang trí một số tiểu cảnh tết thu hút người dân và phật tử chụp ảnh

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc- Ảnh 12.

Tại chùa Vạn Thọ vào sáng nay cũng đông đúc người dân tìm đến

ẢNH: PHẠM HỮU

Tin liên quan

Sáng sớm mùng 1 tết: Đường phố trung tâm TP.HCM thênh thang, xuân về khắp muôn nơi

Sáng sớm mùng 1 tết: Đường phố trung tâm TP.HCM thênh thang, xuân về khắp muôn nơi

Sáng sớm mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đường phố trung tâm TP.HCM vắng xe, người người hồ hởi du xuân trong tiết trời dịu mát, dễ chịu.

Đi chùa đầu năm: Làm sao để điều mình 'xin' thành hiện thực?

Pháo hoa rực sáng khắp ngã đường TP.HCM giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Khám phá thêm chủ đề

tết bính ngọ Mùng 1 Tết Tết Nguyên đán Chùa Vĩnh Nghiêm phường Xuân Hòa TP.HCM Cầu Bình An chùa Vạn Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận