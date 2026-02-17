Đi chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc

Sáng 17.2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), nhiều người dân ở TP.HCM đi chùa thắp nhang, đánh chuông, cầu nguyện mong năm mới hạnh phúc, bình an.
Sáng ngày đầu năm mới Tết Bính Ngọ 2026, người dân đến các chùa ở trung tâm TP.HCM để cầu bình an cho năm mới.
Lúc 9 giờ, tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), trở nên tấp nập hơn bởi dòng người từ khắp nơi tìm đến chùa. Bên ngoài cổng chùa, người đi xe máy, ô tô tìm cách gửi xe để nhanh chóng được vào trong. Trong sân lớn của chùa, nơi đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có rất đông người đứng chiêm bái và cầu nguyện.
Nhiều người cầm theo hoa, nhang đèn cùng chim phóng sinh ngay tại chùa trong ngày đầu năm mới. Phía sân trước cửa chùa, hàng dài người xếp hàng chờ đợi đến lượt để đánh chuông. Mỗi người ai nấy đều thành tâm cầu nguyện sau khi đánh hồi chuông đầu tiên cho năm mới.
Trong khi đó, bên trong chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm cũng rất đông người. Sau khi chiêm bái tượng phật chính, người dân lần lượt tiến đến các tượng nhỏ để đảnh lễ. Còn ở chùa Vạn Thọ (đường Hoàng Sa), người dân tấp nập tìm đến chùa vào sáng nay.
Bình luận (0)