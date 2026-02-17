Đi chùa sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM cầu bình an, hạnh phúc

Sáng ngày đầu năm mới Tết Bính Ngọ 2026, người dân đến các chùa ở trung tâm TP.HCM để cầu bình an cho năm mới.

Lúc 9 giờ, tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), trở nên tấp nập hơn bởi dòng người từ khắp nơi tìm đến chùa. Bên ngoài cổng chùa, người đi xe máy, ô tô tìm cách gửi xe để nhanh chóng được vào trong. Trong sân lớn của chùa, nơi đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có rất đông người đứng chiêm bái và cầu nguyện.

Nhiều người cầm theo hoa, nhang đèn cùng chim phóng sinh ngay tại chùa trong ngày đầu năm mới. Phía sân trước cửa chùa, hàng dài người xếp hàng chờ đợi đến lượt để đánh chuông. Mỗi người ai nấy đều thành tâm cầu nguyện sau khi đánh hồi chuông đầu tiên cho năm mới.

Trong khi đó, bên trong chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm cũng rất đông người. Sau khi chiêm bái tượng phật chính, người dân lần lượt tiến đến các tượng nhỏ để đảnh lễ. Còn ở chùa Vạn Thọ (đường Hoàng Sa), người dân tấp nập tìm đến chùa vào sáng nay.



Sáng mùng 1 tết, như thông lệ, người dân ở TP.HCM tìm đến các chùa thắp hương và cầu nguyện ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu vực tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tập trung rất đông người ẢNH: PHẠM HỮU

Ai nấy đều thành tâm cầu nguyện trong ngày đầu năm mới ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân thắp nhang, đi lễ chùa đầu năm là một trong những nét văn hóa truyền thống của người Việt ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt đánh chuông trong ngày đầu năm mới ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân thành tâm cầu nguyện sau khi đánh tiếng chuông đầu tiên ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Đinh Vũ Thìn (38 tuổi) cho biết như thông lệ, mỗi năm vào mùng 1 anh đều đến chùa Vĩnh Nghiêm để đảnh lễ và cầu nguyện. Anh cho biết chỉ cầu mong sự bình an cho bản thân và gia đình trong năm mới ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong đại sảnh chùa, người dân đảnh lễ, đọc kinh vào sáng sớm ẢNH: PHẠM HỮU

Một số phật tử khác đảnh lễ tại các tượng phật nằm dọc 2 bên hành lang chùa ẢNH: PHẠM HỮU

Ai nấy đều cầu mong và chúc nhau năm mới bình an, hạnh phúc khi đến chùa ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh việc hành lễ, ở chùa Vĩnh Nghiêm cũng trang trí một số tiểu cảnh tết thu hút người dân và phật tử chụp ảnh ẢNH: PHẠM HỮU