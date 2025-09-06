Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Vu lan 2025: Phật tử tề tựu về chùa Việt Nam Quốc Tự, Vĩnh Nghiêm, Pháp Hoa

Phạm Hữu
Phạm Hữu
06/09/2025 14:44 GMT+7

Mùa Vu lan báo hiếu, nhiều phật tử tề tựu về những chùa lớn ở TP.HCM như Việt Nam Quốc Tự, Vĩnh Nghiêm, Pháp Hoa... tham gia các thời khóa tụng kinh, tri ân cha mẹ.

Không khí lễ Vu lan tại các ngôi chùa lớn ở TP.HCM như Việt Nam Quốc Tự, Vĩnh Nghiêm và Pháp Hoa rất trang nghiêm, ấm áp. Các phật tử tề tựu về chùa, tham dự khóa lễ báo hiếu, dâng hương cầu an và tưởng niệm công ơn cha mẹ. Với nhiều người, đây là dịp để lắng lòng, tri ân đấng sinh thành, nhắc nhở bản thân sống hiếu nghĩa.

Lễ Vu Lan 2025: Dòng người về các chùa ở TP.HCM cầu an, báo hiếu - Ảnh 1.

Đông đảo phật tử đến chùa cầu an, báo hiếu cha mẹ mùa Vu lan 2025

ẢNH: PHẠM HỮU

Lễ Vu Lan 2025: Dòng người về các chùa ở TP.HCM cầu an, báo hiếu - Ảnh 2.

Ở chùa Việt Nam Quốc Tự, từ đầu giờ chiều ngày 14 tháng 7 âm lịch, nhiều người đã có mặt để chiêm bái, hành lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Lễ Vu Lan 2025: Dòng người về các chùa ở TP.HCM cầu an, báo hiếu - Ảnh 3.

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ có buổi thuyết pháp tại chùa ngày rằm tháng 7 âm lịch

ẢNH: PHẠM HỮU

Khung cảnh sảnh chùa Việt Nam Quốc Tự lung linh mùa ánh nến giữa tiếng chuông lắng đọng và lời giảng pháp của các sư thầy. Nhiều gia đình dẫn con nhỏ cùng đến chùa với mong muốn gieo vào tâm thức con trẻ truyền thống hiếu đạo.

Tại đây, từ ngày 1 - 15 tháng 7 âm lịch diễn ra khóa lễ Mục Liên sám pháp với sự tham dự của chư tăng, phật tử. Ngày 15 tháng 7 âm lịch có buổi thuyết pháp của hòa thượng Thích Nhật Hỷ.

Lễ Vu Lan 2025: Dòng người về các chùa ở TP.HCM cầu an, báo hiếu - Ảnh 4.

Chùa Vĩnh Nghiêm đón phật tử đến làm lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Lễ Vu Lan 2025: Dòng người về các chùa ở TP.HCM cầu an, báo hiếu - Ảnh 5.

Phật tử cầu bình an đến với cha mẹ mùa Vu lan 2025

ẢNH: PHẠM HỮU

Lễ Vu Lan 2025: Dòng người về các chùa ở TP.HCM cầu an, báo hiếu - Ảnh 6.

Bên trong chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm

ẢNH: PHẠM HỮU

Lễ Vu Lan 2025: Dòng người về các chùa ở TP.HCM cầu an, báo hiếu - Ảnh 7.

Các phật tử chọn góc ngồi đọc kinh

ẢNH: PHẠM HỮU

Còn ở chùa Vĩnh Nghiêm, dòng người tay cầm nhang, tay ôm hoa lễ Phật kéo dài ngay tại sân chùa. Không ít người sau khi dâng hương chọn chỗ ngồi đọc kinh, hòa vào tiếng chuông ngân vang.

Vào mùa Vu lan báo hiếu, chùa Vĩnh Nghiêm diễn ra nhiều chương trình kéo dài từ 1 - 15 tháng 7 âm lịch. Ngày rằm tháng 7 âm lịch có lễ tụng kinh, cúng cơm chư hương linh vào buổi sáng, buổi trưa tụng kinh Vu lan, tuyên sớ cầu an, cầu siêu. Buổi chiều tối, gia đình phật tử dâng lục cúng và tham gia chương trình pháp thoại về báo hiếu.

Trong khi đó, chùa Pháp Hoa cũng bắt đầu đón phật tử đến chiêm bái từ chiều tối 14 tháng 7 âm lịch, cầu nguyện cho cha mẹ bình an, gia đình thuận hòa.

Lễ Vu Lan 2025: Dòng người về các chùa ở TP.HCM cầu an, báo hiếu - Ảnh 8.

Chùa Pháp Hoa cũng đón đông đảo phật tử đến chùa

ẢNH: PHẠM HỮU

Lễ Vu Lan 2025: Dòng người về các chùa ở TP.HCM cầu an, báo hiếu - Ảnh 9.

Ở khu vực phía ngoài chùa, nhiều bạn trẻ thắp nhang lễ Phật

ẢNH: PHẠM HỮU

Lễ Vu Lan 2025: Dòng người về các chùa ở TP.HCM cầu an, báo hiếu - Ảnh 10.

Với nhiều người, mùa Vu lan là dịp lắng lòng, tri ân đấng sinh thành, nhắc nhở bản thân sống hiếu nghĩa

ẢNH: PHẠM HỮU

Tin liên quan

Vu lan 2025: Đi chùa xem triển lãm gốm rằm tháng 7 âm lịch

Vu lan 2025: Đi chùa xem triển lãm gốm rằm tháng 7 âm lịch

Dịp lễ Vu lan 2025, chùa Tăng Hội (Đồng Nai) tổ chức triển lãm gốm 'Tâm Thiền - Đất Việt' lần 2, phật tử có thể vãn cảnh, chiêm bái và thưởng lãm nghệ thuật gốm miễn phí.

Vu lan 2025: Quỳ rót trà, rửa chân cha mẹ - phút giây khiến con bừng tỉnh

Lịch âm hôm nay rằm tháng 7: Thú vị chuyện triều cường và mặt trăng

Khám phá thêm chủ đề

lễ Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch tháng cô hồn cúng cô hồn Chùa Vĩnh Nghiêm vu lan báo hiếu Vu lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận