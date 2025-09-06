Vu lan 2025: Phật tử tề tựu về chùa Việt Nam Quốc Tự, Vĩnh Nghiêm, Pháp Hoa

Không khí lễ Vu lan tại các ngôi chùa lớn ở TP.HCM như Việt Nam Quốc Tự, Vĩnh Nghiêm và Pháp Hoa rất trang nghiêm, ấm áp. Các phật tử tề tựu về chùa, tham dự khóa lễ báo hiếu, dâng hương cầu an và tưởng niệm công ơn cha mẹ. Với nhiều người, đây là dịp để lắng lòng, tri ân đấng sinh thành, nhắc nhở bản thân sống hiếu nghĩa.

Đông đảo phật tử đến chùa cầu an, báo hiếu cha mẹ mùa Vu lan 2025 ẢNH: PHẠM HỮU

Ở chùa Việt Nam Quốc Tự, từ đầu giờ chiều ngày 14 tháng 7 âm lịch, nhiều người đã có mặt để chiêm bái, hành lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ có buổi thuyết pháp tại chùa ngày rằm tháng 7 âm lịch ẢNH: PHẠM HỮU

Khung cảnh sảnh chùa Việt Nam Quốc Tự lung linh mùa ánh nến giữa tiếng chuông lắng đọng và lời giảng pháp của các sư thầy. Nhiều gia đình dẫn con nhỏ cùng đến chùa với mong muốn gieo vào tâm thức con trẻ truyền thống hiếu đạo.

Tại đây, từ ngày 1 - 15 tháng 7 âm lịch diễn ra khóa lễ Mục Liên sám pháp với sự tham dự của chư tăng, phật tử. Ngày 15 tháng 7 âm lịch có buổi thuyết pháp của hòa thượng Thích Nhật Hỷ.

Chùa Vĩnh Nghiêm đón phật tử đến làm lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Phật tử cầu bình an đến với cha mẹ mùa Vu lan 2025 ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm ẢNH: PHẠM HỮU

Các phật tử chọn góc ngồi đọc kinh ẢNH: PHẠM HỮU

Còn ở chùa Vĩnh Nghiêm, dòng người tay cầm nhang, tay ôm hoa lễ Phật kéo dài ngay tại sân chùa. Không ít người sau khi dâng hương chọn chỗ ngồi đọc kinh, hòa vào tiếng chuông ngân vang.

Vào mùa Vu lan báo hiếu, chùa Vĩnh Nghiêm diễn ra nhiều chương trình kéo dài từ 1 - 15 tháng 7 âm lịch. Ngày rằm tháng 7 âm lịch có lễ tụng kinh, cúng cơm chư hương linh vào buổi sáng, buổi trưa tụng kinh Vu lan, tuyên sớ cầu an, cầu siêu. Buổi chiều tối, gia đình phật tử dâng lục cúng và tham gia chương trình pháp thoại về báo hiếu.

Trong khi đó, chùa Pháp Hoa cũng bắt đầu đón phật tử đến chiêm bái từ chiều tối 14 tháng 7 âm lịch, cầu nguyện cho cha mẹ bình an, gia đình thuận hòa.

Chùa Pháp Hoa cũng đón đông đảo phật tử đến chùa ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu vực phía ngoài chùa, nhiều bạn trẻ thắp nhang lễ Phật ẢNH: PHẠM HỮU