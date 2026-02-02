Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp… tái hợp trong đêm diễn hơn 3.000 khán giả

Chia sẻ về đêm diễn, Tăng Phúc cho biết đây là dự án đầu tiên sau Anh trai vượt ngàn chông gai mà anh có dịp kết hợp với những người anh em. Thử thách lớn nhất với anh là chinh phục Diễm xưa và lần đầu tiên hát rock trong ca khúc Nếu điều đó xảy ra. Anh bộc bạch: "Đây đều là những ca khúc bất hủ, nổi tiếng nên bài toán của các anh em là làm mới cảm xúc nhưng vẫn giữ được linh hồn của tác phẩm. Thử thách này mang đến sự mới mẻ cho chính nghệ sĩ và khán giả lần đầu lắng nghe. Sau phần trình diễn, tôi vui mừng khi thấy sự đón nhận và yêu thích của khán giả về những bản phối mới"