Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp… tái hợp trong đêm diễn hơn 3.000 khán giả

Đỗ Hoàng Hiệp, Tăng Phúc, Liên Bỉnh Phát và Hà Lê (từ trái sang) kết hợp trong đêm nhạc ở Tây Ninh
Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Tăng Phúc và Liên Bỉnh Phát tề tựu tại đêm nhạc Unstoppable - Không lùi bước tại Tây Ninh, thu hút hơn 3.000 khán giả. Trên sân khấu tái ngộ, 4 "anh tài" lần lượt trình diễn loạt tiết mục solo mang đậm dấu ấn cá nhân bên cạnh những màn kết hợp lần đầu tiên, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đỗ Hoàng Hiệp - giọng ca gây ấn tượng với sự máu lửa, sung sức và tinh thần "chiến binh" đúng như hình ảnh rocker mà anh theo đuổi. Bằng chất giọng nội lực, nam ca sĩ khéo léo truyền tải nhiều tầng cảm xúc, từ nhẹ nhàng, sâu lắng trong Chạm, Như trẻ con rồi bùng nổ, mạnh mẽ qua Đón bình minh. Cách thể hiện và lựa chọn bài hát của Hoàng Hiệp như khắc họa hành trình vào đời của những người trẻ: bắt đầu với đôi mắt ngây thơ, đầy nhiệt huyết, chưa nhiều trải nghiệm nhưng luôn sẵn sàng đương đầu thử thách để khám phá thế giới mới
Xuất hiện ở
Unstoppable, Hà Lê hóa thân thành một người đàn ông từng trải, chiêm nghiệm về sự cô đơn, thất bại và đối diện với quá khứ để tìm cách vượt qua. Âm nhạc của anh mang sắc thái trái ngược với Đỗ Hoàng Hiệp, với những ca khúc như Nắng thủy tinh, Đường về và Thành phố buồn được thể hiện trong sự hoài niệm, nhẹ nhàng. Những ca khúc quen thuộc với bao thế hệ khán giả, qua cách hát của một người đàn ông từng trải như Hà Lê tạo nên một phiên bản mới hiện đại, thu hút, dễ tiếp cận với người trẻ hơn
Bên cạnh màn trình diễn solo đầy cảm xúc, Hà Lê gây ấn tượng với màn trình diễn Diễm xưa kết hợp cùng Tăng Phúc.
Diễm xưa kết hợp cùng Tăng Phúc. Sự kết hợp lần đầu của 2 giọng ca có sự đối lập về sắc thái tạo nên một "cơn sóng" cảm xúc mới cho người nghe. Tiếp nối mạch câu chuyện Không lùi bước, Tăng Phúc mang đến hình ảnh một người trẻ tự do trong chính cảm xúc của mình khi đối diện với bế tắc bằng loạt ca khúc: Buồn thì cứ khóc đi, Đừng chờ anh nữa, Xem như…
Là một diễn viên thử sức với âm nhạc,
Liên Bỉnh Phát lại mang đến màu sắc khác biệt với 3 giọng ca còn lại. Nghệ sĩ 9X khắc họa nét mộc mạc, chân phương trong lối hát khi thể hiện những ca khúc mang cảm xúc thất tình: Hãy về đây bên anh, Quên một lời thề, Từng yêu…
Ở chương cuối của
Unstoppable, sự kết hợp trong âm nhạc của các nghệ sĩ lại là cách bày tỏ mạnh mẽ tiếng nói chung về sự tiến bộ và thay đổi. Khán giả đã được trải nghiệm những màn kết hợp và dàn dựng độc đáo với các ca khúc như: Kỳ vọng sai lầm, Nếu điều đó xảy ra, Trống vắng và Hongkong1
Chia sẻ về đêm diễn, Tăng Phúc cho biết đây là dự án đầu tiên sau
mà anh có dịp kết hợp với những người anh em. Thử thách lớn nhất với anh là chinh phục Anh trai vượt ngàn chông gai Diễm xưa và lần đầu tiên hát rock trong ca khúc Nếu điều đó xảy ra. Anh bộc bạch: "Đây đều là những ca khúc bất hủ, nổi tiếng nên bài toán của các anh em là làm mới cảm xúc nhưng vẫn giữ được linh hồn của tác phẩm. Thử thách này mang đến sự mới mẻ cho chính nghệ sĩ và khán giả lần đầu lắng nghe. Sau phần trình diễn, tôi vui mừng khi thấy sự đón nhận và yêu thích của khán giả về những bản phối mới"
Còn với Đỗ Hoàng Hiệp hay Hà Lê, họ có chung cảm xúc khi đứng ở sân khấu
Unstoppable đó là nhớ lại quãng thời gian anh em sát cánh trong chương trình âm nhạc. "Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, các anh em hiếm có sự kết hợp cùng nhau trên sân khấu nên những dịp thế này là cách để tình cảm chúng tôi thêm bền chặt", Hà Lê bày tỏ
