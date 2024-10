Hà Lê: Chúng tôi khó kết nối nếu không có Tự Long, Thành Trung, Tiến Luật

Xuất hiện trong The Khang Show cùng với bà xã Gia Linh, Hà Lê chia sẻ nhiều hơn về hành trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ 8X khẳng định tuy mình không "quăng miếng hài" tốt như các anh tài khác nhưng lại giỏi lắng nghe.



Theo Hà Lê, trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai anh hợp tính với Rhymastic, Binz và Đỗ Hoàng Hiệp Ảnh: Chụp màn hình

Hà Lê còn không ngại tiết lộ mình rất sợ nghệ sĩ Tự Long vì đàn anh có quá nhiều năng lượng. "Anh Tự Long luôn là người đi ngủ muộn nhất trong nhà chung nhưng lại dậy sớm. Sau khi thức, anh ấy đến giường và gọi từng người dậy, sau đó anh ấy hát một câu hát chèo. Hoặc khi các nhóm khác đang quay, anh cũng xuất hiện trêu đùa vài câu rồi lại đi làm việc của mình. Nhưng nếu không có những đàn anh như Tự Long, Tiến Luật hay Thành Trung luôn dồi dào năng lượng như thế thì chúng tôi khó kết nối lại với nhau khi ở nhà chung", anh nói.

Ngoài ra, Hà Lê cũng thừa nhận mình luôn đề phòng rapper Đinh Tiến Đạt vì giọng ca Đêm không sao thường xuyên canh mình ngủ để chụp lại những khoảnh khắc hài hước. Giọng ca sinh năm 1984 còn dành lời khen cho kỹ năng nhảy múa và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Đinh Tiến Đạt.

Hà Lê từng chịu nhiều áp lực khi làm mới nhạc Trịnh Ảnh: Chụp màn hình

Khi góp mặt ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà Lê không chỉ học cách làm việc nhóm mà nam ca sĩ 8X còn được khán giả biết đến nhiều hơn ở các vai trò khác nhau. "Trước giờ mọi người thường đóng khung rằng Hà Lê chỉ hát được nhạc Trịnh. Nhưng ở chương trình này tôi muốn mọi người biết tôi có thể hát được nhiều thể loại nhạc khác, tôi còn biết rap, biết nhảy và sáng tác được", anh bày tỏ.

Hà Lê luôn được bà xã ủng hộ trên con đường phát triển sự nghiệp Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh sự nghiệp, Hà Lê còn có hạnh phúc viên mãn với biên đạo múa Gia Linh. Theo Gia Linh, cô gặp gỡ Hà Lê khi tham gia tranh tài ở cuộc thi So you think you can dance mùa đầu tiên. Nữ biên đạo múa 27 tuổi kể lại: "Khi tôi tham gia cuộc thi chỉ mới 16 tuổi còn anh Hà Lê làm giám khảo. Lúc đó, anh ấy bắt đầu tán tỉnh tôi rồi nhưng tôi không đồng ý. Sau đó, năm 18 tuổi tôi thi lại, anh Hà vẫn làm giám khảo và kiên trì tán tỉnh tôi nhưng cũng không được. Đến năm tôi 20 tuổi thì tôi mới đồng ý". Tiếp lời bà xã, Hà Lê cũng khẳng định ngay từ lần đầu gặp Gia Linh, anh biết rằng đây là "chân ái" của mình.

Sau 6 năm hẹn hò, Hà Lê và Gia Linh quyết định tổ chức đám cưới vào đầu năm 2023. Hiện tại, cả hai đang hoàn thành những dự án nghệ thuật của mình cũng như lên kế hoạch cho việc chào đón thành viên mới trong năm sau.