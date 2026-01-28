‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ trở lại với ẩn số 33+

Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai tiết lộ chương trình có mùa 2 trong năm 2026 ẢNH: NSX

Tối 27.1, thông qua fanpage chính thức của chương trình, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai hé mở thông tin về sự trở lại của show thực tế ăn khách này. "Mùa hè tuyệt đẹp năm 2024 đã khép lại rồi, và đây là lúc mở ra những cánh cửa khác ngay trong năm mới 2026 này", ê kíp chia sẻ trong bài đăng. Cùng với đó, ê kíp này cho biết họ đang mong ngóng giới thiệu đến khán giả yêu thích chương trình những người mặt mới, những câu chuyện mới cùng nhiều điều mới mẻ đang nằm trong một kế hoạch khổng lồ.

Bên cạnh bài đăng, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai tung hình ảnh với con số "33+" khiến khán giả bình luận sôi nổi về con số bí ẩn này. Nhiều người cho rằng mùa mới của chương trình sẽ có số lượng hơn 33 tên tuổi, hơn hẳn số lượng mùa 1. Thậm chí, nhiều "Gai con" (cộng đồng fan của chương trình) đề xuất ý tưởng nhà sản xuất tổ chức concert ngày 9, ngày 10 nhân tiện giới thiệu dàn "anh tài" của mùa 2. Số khác bắt đầu dự đoán, nuôi hy vọng về những cái tên sẽ xuất hiện ở hành trình mới của Anh trai vượt ngàn chông gai. Hiện bài đăng hé mở về mùa 2 đã thu hút hơn 14.000 bình luận, hơn 6.000 lượt chia sẻ, tạo thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Thanh Niên, phía Anh trai vượt ngàn chông gai xác nhận chương trình sẽ có mùa 2 trong năm 2026.

'Anh trai vượt ngàn chông gai' bùng nổ từ mùa đầu tiên

Anh trai vượt ngàn chông gai thành công vang dội ở mùa đầu ẢNH: NSX

Anh trai vượt ngàn chông gai ra mắt khán giả Việt vào năm 2024 với sự xuất hiện của 33 "anh tài" đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau: thể thao, âm nhạc, phim ảnh, sân khấu... Dàn sao hùng hậu, loạt tiết mục được đầu tư cùng những câu chuyện sau ánh hào quang của các "anh tài" khiến chương trình nhanh chóng trở thành show thực tế ăn khách bậc nhất 2024.

Không chỉ liên tục đứng đầu rating trên sóng VTV3, chương trình còn thu hút lượng người xem đông đảo trên YouTube, liên tục vào top thịnh hành đồng thời các hastag liên quan đến chương trình mang về hơn 15 tỉ lượt xem trên các nền tảng. Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả theo dõi chương trình cũng thúc đẩy nhà sản xuất tổ chức chuỗi concert hoành tráng với 8 đêm diễn "cháy vé" ở TP.HCM, Hưng Yên.

Không chỉ gây sốt qua 15 tập phát sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai còn bùng nổ với chuỗi concert "cháy" vé ẢNH: NSX

Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 cũng nhận bằng khen của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Show âm nhạc này được tôn vinh là chương trình giải trí ấn tượng, đã có những đóng góp nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, dân tộc, tinh thần nhân văn, lan tỏa thông điệp tích cực về cuộc sống, tình yêu đất nước, tạo sự kết nối nhiều thế hệ khán giả và văn nghệ sĩ.

Sức hút lớn của chương trình cũng thúc đẩy nhà sản xuất phát hành phim Mưa lửa hồi 2025, chia sẻ những câu chuyện chưa kể về hành trình "vượt ngàn chông gai" đầy gian nan của 33 "anh tài" và đội ngũ sản xuất. Phim thu về hơn 12 tỉ đồng ở phòng vé Việt (theo số liệu từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam).

Ngay thời điểm chương trình đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nhà sản xuất thông báo không sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai trong năm 2025 mà thay vào đó tập trung cho 2 show thực tế mới là Tân binh toàn năng và Gia đình Haha.