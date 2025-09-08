NSND Hữu Quốc gặp tai nạn trên đường đến diễn concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

NSND Hữu Quốc trình diễn cùng Nhà Mứt Gừng trong concert cuối của Anh trai vượt ngàn chông gai, tối 7.9 ẢNH: BTC

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai vừa khép lại hành trình dài sau hai đêm diễn (ngày 6 và 7.9) tại TP.HCM. Bất chấp mưa dai dẳng suốt nhiều giờ liền, sân khán đài sự kiện vẫn được lấp đầy bởi hàng chục nghìn khán giả, sẵn sàng "cháy" cùng 33 "anh tài" trong hơn 50 tiết mục kéo dài đến khuya.

Một trong những phần được mong chờ nhất trong concert là loạt tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nổi bật phải kể đến màn kết hợp của NSND Hữu Quốc với các thành viên Nhà Mứt Gừng (Bằng Kiều, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Hồng Sơn…) trong tiết mục Dạ cổ hoài lang. Giai điệu thân thương, da diết cùng câu chuyện bi tráng đằng sau khiến nhiều khán giả rưng rưng xúc động.

NSND Hữu Quốc và phân cảnh xúc động cùng Bằng Kiều ở cuối tiết mục ẢNH: BTC

Trong phần giao lưu với khán giả, NSND Hữu Quốc khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ chuyện căng thẳng ở đằng sau sân khấu. Nam nghệ sĩ cho biết khoảng một tiếng trước khi tiết mục diễn ra, mình gặp tai nạn giao thông trên đường đến địa điểm tổ chức concert. Trong giây phút đối diện với sự cố bất thình lình này, Hữu Quốc chỉ mong mình không gặp vấn đề gì nghiêm trọng để kịp xuất hiện trên sân khấu, trình diễn trọn vẹn tiết mục, thỏa sự chờ đợi và tình cảm của hàng chục nghìn khán giả.

"Lúc đó, tôi chỉ cầu mong rằng: đừng cho con bị gì hết, cho con khỏe con đến đây, nhiều người chờ con lắm. Dạ cổ hoài lang đang chờ con, Nhà Mứt Gừng đang chờ con và rất nhiều khán giả đang chờ con… Trong khoảnh khắc đó, tôi đứng dậy, tay run kiểm tra lại mọi thứ và đến giờ phút này tôi không bị gì hết. Cảm ơn tình thương của tất cả các bạn!", NSND Hữu Quốc tâm sự. Bên dưới khán đài, khán giả đồng loạt hô vang tên Hữu Quốc, bày tỏ sự ủng hộ và tình cảm yêu mến dành cho những nỗ lực và màn trình diễn tuyệt vời của nam nghệ sĩ.

NSND Hữu Quốc diễn Dạ cổ hoài lang cùng Nhà Mứt Gừng từ công diễn 4 của chương trình cho đến chuỗi concert ẢNH: NSX

Nghệ sĩ kỳ cựu cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cơ hội được đồng hành cùng Nhà Mứt Gừng từ vòng công diễn 4 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cho đến chuỗi concert với 9 lần cùng diễn Dạ cổ hoài lang.

Hơn 50 tiết mục ấn tượng trong concert cuối 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Bên cạnh Dạ cổ hoài lang với màn kết hợp của NSND Hữu Quốc với 7 "anh tài" Nhà Mứt Gừng, đêm cuối của concert Anh trai vượt ngàn chông gai còn chiêu đãi người hâm mộ loạt tiết mục tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt. Đó là Đào liễu - Cây trúc xinh kết hợp giữa NSND Thu Huyền với dàn nghệ sĩ Quốc Thiên, Binz, Tiến Đạt…; Mưa trên phố Huế - Nàng thơ xứ Huế của Kay Trần, BB Trần, S.T Sơn Thạch…; Tình ca Tây Bắc – Chiếc khăn piêu (Tuấn Hưng, Soobin, Đăng Khôi...), Trống cơm (Tự Long, Cường Seven, Soobin).

Hàng loạt tiết mục tôn vinh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam được trình diễn trên sân khấu ẢNH: BTC

Ngoài ra, nhiều tiết mục được yêu thích trong chương trình cũng được dàn "anh tài" đưa trở lại sân khấu: Hỏa ca, Superstar, Triệu lý do, Một lần dang dở, Những kẻ mộng mơ, Trái đất ôm mặt trời, Thu hoài, Áo mùa đông, Mẹ yêu con… đan xen một số tiết mục mới lạ.

33 "anh tài" trình diễn dưới màn mưa, "cháy" cùng hàng chục ngàn khán giả qua hơn 50 tiết mục được dàn dựng công phu ẢNH: BTC

NSND Tự Long, Tuấn Hưng, (S)TRONG Trọng Hiếu, Đăng Khôi, Jun Phạm, Cường Seven, Thanh Duy, Soobin, Thành Trung khiến khán giả thích thú với màn trình diễn hài hước, vui nhộn Ông xã em number one ẢNH: BTC

S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam, Kay Trần, Thiên Minh, Neko Lê, Liên Bỉnh Phát, BB Trần... chiêu đãi người hâm mộ ca khúc mới Lockdown ẢNH: BTC

Tiến Đạt, Kiên Ứng, Quốc Thiên, Hà Lê... gây thích thú với Đi đu đưa đi phiên bản "lầy lội" ẢNH: BTC

Hồng Sơn, Trương Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy Nhất, Phạm Khánh Hưng, Phan Đinh Tùng... "quậy tung" sân khấu với liên khúc thiếu nhi: Đội kèn tí hon, Tết Trung thu rước đèn đi chơi, Cây đa quán dốc, Tùng dinh dinh, Chú cuội ẢNH: BTC

Giai điệu da diết, tình cảm và tự hào của Mẹ yêu con qua màn hòa giọng của loạt "anh tài": Phan Đinh Tùng, BB Trần, Bằng Kiều, Soobin... khiến người hâm mộ bồi hồi xúc động ẢNH: BTC

Tiết mục Áo mùa đông được Thanh Duy, Duy Khánh, Bùi Công Nam, Thiên Minh làm lại với phong cách sôi nổi, vui tươi đã nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả ngay từ những tập đầu của chương trình ẢNH: BTC

Hỏa ca - bài hát gắn liền với Anh trai vượt ngàn chông gai, nhiều lần được vang lên trong concert với phần hòa giọng của 33 "anh tài" ẢNH: BTC