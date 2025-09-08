NSND Hữu Quốc gặp tai nạn trên đường đến diễn concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai vừa khép lại hành trình dài sau hai đêm diễn (ngày 6 và 7.9) tại TP.HCM. Bất chấp mưa dai dẳng suốt nhiều giờ liền, sân khán đài sự kiện vẫn được lấp đầy bởi hàng chục nghìn khán giả, sẵn sàng "cháy" cùng 33 "anh tài" trong hơn 50 tiết mục kéo dài đến khuya.
Một trong những phần được mong chờ nhất trong concert là loạt tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nổi bật phải kể đến màn kết hợp của NSND Hữu Quốc với các thành viên Nhà Mứt Gừng (Bằng Kiều, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Hồng Sơn…) trong tiết mục Dạ cổ hoài lang. Giai điệu thân thương, da diết cùng câu chuyện bi tráng đằng sau khiến nhiều khán giả rưng rưng xúc động.
Trong phần giao lưu với khán giả, NSND Hữu Quốc khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ chuyện căng thẳng ở đằng sau sân khấu. Nam nghệ sĩ cho biết khoảng một tiếng trước khi tiết mục diễn ra, mình gặp tai nạn giao thông trên đường đến địa điểm tổ chức concert. Trong giây phút đối diện với sự cố bất thình lình này, Hữu Quốc chỉ mong mình không gặp vấn đề gì nghiêm trọng để kịp xuất hiện trên sân khấu, trình diễn trọn vẹn tiết mục, thỏa sự chờ đợi và tình cảm của hàng chục nghìn khán giả.
"Lúc đó, tôi chỉ cầu mong rằng: đừng cho con bị gì hết, cho con khỏe con đến đây, nhiều người chờ con lắm. Dạ cổ hoài lang đang chờ con, Nhà Mứt Gừng đang chờ con và rất nhiều khán giả đang chờ con… Trong khoảnh khắc đó, tôi đứng dậy, tay run kiểm tra lại mọi thứ và đến giờ phút này tôi không bị gì hết. Cảm ơn tình thương của tất cả các bạn!", NSND Hữu Quốc tâm sự. Bên dưới khán đài, khán giả đồng loạt hô vang tên Hữu Quốc, bày tỏ sự ủng hộ và tình cảm yêu mến dành cho những nỗ lực và màn trình diễn tuyệt vời của nam nghệ sĩ.
Nghệ sĩ kỳ cựu cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cơ hội được đồng hành cùng Nhà Mứt Gừng từ vòng công diễn 4 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cho đến chuỗi concert với 9 lần cùng diễn Dạ cổ hoài lang.
Hơn 50 tiết mục ấn tượng trong concert cuối 'Anh trai vượt ngàn chông gai'
Bên cạnh Dạ cổ hoài lang với màn kết hợp của NSND Hữu Quốc với 7 "anh tài" Nhà Mứt Gừng, đêm cuối của concert Anh trai vượt ngàn chông gai còn chiêu đãi người hâm mộ loạt tiết mục tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt. Đó là Đào liễu - Cây trúc xinh kết hợp giữa NSND Thu Huyền với dàn nghệ sĩ Quốc Thiên, Binz, Tiến Đạt…; Mưa trên phố Huế - Nàng thơ xứ Huế của Kay Trần, BB Trần, S.T Sơn Thạch…; Tình ca Tây Bắc – Chiếc khăn piêu (Tuấn Hưng, Soobin, Đăng Khôi...), Trống cơm (Tự Long, Cường Seven, Soobin).
Hàng loạt tiết mục tôn vinh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam được trình diễn trên sân khấu
ẢNH: BTC
Ngoài ra, nhiều tiết mục được yêu thích trong chương trình cũng được dàn "anh tài" đưa trở lại sân khấu: Hỏa ca, Superstar, Triệu lý do, Một lần dang dở, Những kẻ mộng mơ, Trái đất ôm mặt trời, Thu hoài, Áo mùa đông, Mẹ yêu con… đan xen một số tiết mục mới lạ.
Bình luận (0)