Vạch mắt võng mới kẻ giữa giao lộ TP.HCM có ý nghĩa gì, đi sai có phạt?

Mới đây, người dân đi ngang đường Điện Biên Phủ thấy vạch mắt võng mới được kẻ ở giữa một số giao lộ. Cụ thể, vạch vạch kẻ đường xuất hiện ở các giao lộ Điện Biên Phủ với Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Lê Quý Đôn...

Vạch mắt võng vừa kẻ giữa giao lộ ở trung tâm TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận, giữa các giao lộ này được bố trí một vùng vạch mắt võng màu vàng khá rộng, phủ gần toàn bộ khu vực giao cắt. Các đường kẻ chéo đan xen tạo thành mạng lưới hình thoi nổi bật trên mặt đường.

Vạch mắt võng là gì?

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCQG 41:2024 của Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, vạch mắt võng là loại vạch kẻ màu vàng dạng ô lưới được bố trí tại các vị trí dễ xảy ra ùn tắc nhằm nhắc người tham gia giao thông không dừng xe trong phạm vi có kẻ vạch.

Mục tiêu của loại vạch này là giữ cho khu vực giao cắt luôn thông thoáng, tránh tình trạng các phương tiện nối đuôi nhau chiếm hết mặt đường, gây cản trở dòng xe từ các hướng khác.

Loại vạch này thường được bố trí tại các nút giao có nguy cơ ùn tắc hoặc tiềm ẩn tai nạn giao thông, khu vực giao cắt với đường sắt, trước cổng trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, cơ quan hành chính hoặc những vị trí không cho phép dừng xe.

Tùy điều kiện thực tế của từng giao lộ, cơ quan chức năng sẽ lựa chọn phạm vi và kích thước vạch phù hợp để vừa phát huy hiệu quả tổ chức giao thông, vừa bảo đảm mỹ quan đô thị.

Vạch mắt võng kiểu thông thường được kẻ bổ sung vào giữa ô vạch mắt võng kiểu đơn giản trước đó ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hiện nay, kiểu vạch mắt võng quen thuộc nhất với người dân TP.HCM là dạng ô lưới màu vàng được kẻ tại các giao lộ có làn rẽ phải liên tục. Tại những vị trí này, các phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái không được đi vào khu vực có kẻ vạch để tránh cản trở dòng xe đang lưu thông.

Giải thích lý do trước đó đã kẻ vạch mắt võng đơn giản nhưng nay kẻ lại vạch mắt võng thông thường, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết vạch này dùng để cảnh báo tài xế không được dừng đỗ trong phạm vi kẻ vạch, nhằm chống ùn tắc giữa giao lộ.

Đi sai ở nơi kẻ vạch mắt võng bị phạt bao nhiêu?

Theo CSGT, khi lưu thông qua giao lộ có vạch mắt võng, nếu nhận thấy phía trước đang ùn ứ hoặc các phương tiện chưa thể thoát khỏi giao lộ, người điều khiển cần chủ động dừng lại trước vạch chờ đèn thay vì tiếp tục di chuyển vào khu vực mắt võng.

Nếu cố tình chạy theo xe phía trước rồi dừng lại trong phạm vi ô lưới màu vàng được xem là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường.

Một số giao lộ đang kẻ vạch mắt võng kiểu đơn giản ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm sẽ được lực lượng chức năng xem xét trên cơ sở tình hình giao thông thực tế tại thời điểm xảy ra sự việc cũng như toàn bộ diễn biến hành vi của người điều khiển phương tiện.

CSGT khuyến cáo người dân cần chủ động quan sát và phán đoán tình huống khi đến các giao lộ đông xe, đặc biệt vào giờ cao điểm. Chẳng hạn, khi đèn tín hiệu chỉ còn vài giây nhưng phía trước đã xuất hiện tình trạng ùn ứ, người lái nên dừng lại chờ chu kỳ đèn tiếp theo thay vì cố vượt qua giao lộ.

Việc nhiều phương tiện cùng tranh thủ di chuyển khi đường phía trước chưa thông thoáng có thể khiến giao lộ bị "khóa nút", làm ùn tắc kéo dài và thời gian giải tỏa giao thông lâu hơn.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường có thể bị xử phạt như sau: