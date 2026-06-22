Đỗ xe trên vỉa hè chung cư, nhiều người liên tục bị phạt nguội lúc rạng sáng

Ngày 22.6, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã tăng cường phạt nguội các trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định trên địa bàn, trong đó có nhiều phương tiện bị ghi nhận đỗ xe trên vỉa hè trước chung cư.



CSGT ghi hình phạt nguội tại TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Qua dữ liệu ghi hình phục vụ xử lý phạt nguội, khu vực trước 2 chung cư trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh, TP.HCM) được ghi nhận nhiều trường hợp ô tô đỗ trên vỉa hè qua đêm. Đáng chú ý, một số biển số xuất hiện nhiều lần trong các đợt ghi nhận khác nhau.

Theo danh sách vi phạm, ô tô biển số 51L - 881.xx bị ghi nhận đỗ xe trên vỉa hè chung cư Thủy Lợi 4 tại địa chỉ 205A đường Nguyễn Xí vào các ngày 1.6, 4.6 và 7.6. Tương tự, biển số 60A - 761.xx cũng xuất hiện tại cùng địa điểm trong cả ba đợt ghi nhận.

Tại vỉa hè trước chung cư Richmond City khu vực 207C đường Nguyễn Xí, các biển số 51L - 582.xx và 51M - 242.xx liên tục xuất hiện trong danh sách vi phạm vào các ngày 1.6, 4.6 và 7.6. Một số phương tiện khác như 51M - 044.xx và 79A - 721.xx cũng nhiều lần bị phát hiện đỗ xe trên vỉa hè tại cùng vị trí.

Nhiều người đến khi nhận thông báo mới biết bị phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Điểm chung của các trường hợp này là đều bị ghi nhận vào khoảng 3 giờ sáng và cùng vi phạm lỗi đỗ xe ở vỉa hè trái quy định của pháp luật. Việc một số biển số liên tục xuất hiện qua nhiều ngày cho thấy đây có thể là nơi đỗ xe quen thuộc của một bộ phận cư dân hoặc người sử dụng phương tiện trong khu vực.

Tra cứu danh sách đỗ xe trên vỉa hè bị CSGT phạt nguội

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, hiện nay tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định đang trở thành một trong những nguyên nhân phổ biến gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đơn vị thường xuyên tiếp nhận phản ánh, hình ảnh do người dân cung cấp về các trường hợp dừng, đỗ xe tại những vị trí cấm như trên vỉa hè, lòng đường hẹp, giao lộ, trước khu dân cư hoặc khu vực có biển báo cấm.

Tra cứu danh sách xe ô tô bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội tại đây:

Thực tế cho thấy chỉ cần một ô tô dừng hoặc đỗ sai quy định trên các tuyến đường nội đô cũng có thể khiến dòng xe phía sau bị thu hẹp, gây cản trở lưu thông, đặc biệt trong giờ cao điểm. Không chỉ làm tăng áp lực giao thông, tình trạng này còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và quyền sử dụng vỉa hè của người đi bộ.

Để xử lý tình trạng trên, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Song song đó, công tác ghi hình xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội) được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Riêng từ đầu tháng 6.2026 đến nay, đơn vị đã ghi hình, gửi thông báo vi phạm đối với hơn 200 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định. Trong đó, phần lớn là các hành vi đỗ xe trên vỉa hè trái quy định và đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ xe".

Đội CSGT Hàng Xanh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm của Công an TP.HCM, tập trung phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần lập lại kỷ cương đô thị và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn.

Từ những biển số liên tục xuất hiện trong danh sách phạt nguội có thể thấy quan niệm "đỗ tạm vài giờ sẽ không ai phát hiện" đang dần không còn phù hợp. Khi hệ thống camera giám sát và công tác ghi hình được duy trì thường xuyên, cùng một phương tiện hoàn toàn có thể bị ghi nhận nhiều lần nếu tiếp tục tái phạm tại cùng một vị trí.