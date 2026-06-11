2 phường ở TP.HCM phạt nguội vượt đèn đỏ, lấn chiếm vỉa hè qua camera AI

Sáng 11.6, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã trên địa bàn. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết sẽ thí điểm 2 mô hình, gồm chuyển đổi số toàn diện tại đặc khu Côn Đảo và triển khai các tiện ích đô thị thông minh tại phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu do Tập đoàn Viettel phối hợp thực hiện.

Đối với mô hình 2, các bên thống nhất 2 nhóm giải pháp trọng tâm gồm hệ thống Dashboard chỉ đạo điều hành và hệ thống bản sao số (Digital Twin) giám sát an ninh đô thị. Trong đó, giải pháp bản sao số được xây dựng trên nền tảng bản đồ số, kết nối hệ thống camera hiện hữu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện phương tiện, nhận diện biển số, đo đếm lưu lượng giao thông.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thông tin về việc thí điểm mô hình đô thị thông minh tại các phường, xã, đặc khu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đặc biệt, hệ thống này cũng sẽ tự động phát hiện vi phạm giao thông, đám đông bất thường, hành vi bạo lực và hỗ trợ truy vết, cảnh báo sớm các tình huống phát sinh về an ninh trật tự. Riêng đối với phường Vũng Tàu, giải pháp được mở rộng để giải quyết bài toán cảnh báo người dân và du khách tại các khu vực tắm biển nguy hiểm.

Tự động trích xuất hình ảnh để "phạt nguội"

Giải thích cơ chế vận hành của giải pháp bản sao số, đại diện Viettel TP.HCM cho biết đối với phường Phú Nhuận, đơn vị sẽ lắp mới 5 camera AI tại các giao lộ, tuyến phố trọng điểm và tích hợp luồng camera sẵn có để giải 2 bài toán về giao thông và trật tự đô thị.

Về giao thông, hệ thống sẽ đo đếm phương tiện và cảnh báo sớm tình trạng ùn tắc tại giao lộ, đồng thời nhận diện biển số, tự động phát hiện vi phạm vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, sai làn đường. Về trật tự đô thị, hệ thống vẽ "hàng rào ảo" phát hiện hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, đỗ xe sai quy định, đổ rác bừa bãi.

Hệ thống bản sao số của Viettel TP.HCM sẽ dùng công nghệ AI xử lý hành vi đi xe ngược chiều, vượt đèn đỏ, lấn chiếm vỉa hè ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Các hệ thống này sẽ tự động xuất hình ảnh bằng chứng vi phạm theo thời gian thực để lực lượng chức năng xử lý ngay lập tức", đại diện Viettel TP.HCM cho biết. Đây là cơ sở để địa phương áp dụng hình thức "phạt nguội".

Riêng với phường Vũng Tàu, đơn vị sẽ lắp mới camera tầm xa hướng ra khu vực bãi biển công cộng, quét khu vực mặt nước, phát hiện người dân, du khách bơi vượt giới hạn và đi vào vùng nước nguy hiểm. Hệ thống này sẽ kết nối để cảnh báo sớm qua loa phát thanh, thông báo cho đội cứu hộ ứng cứu kịp thời, giảm thiểu tai nạn đuối nước tại bãi biển.

Từ nay đến ngày 30.6, Viettel TP.HCM sẽ thí điểm kịch bản điều hành kinh tế - xã hội, thực hiện báo cáo động, giám sát trật tự đô thị qua bản sao số. Từ tháng 7.2026, đơn vị này sẽ đánh giá và nhân rộng, ứng dụng trợ lý AI hỗ trợ ra quyết định, giám sát hiện trạng quy hoạch. Từ tháng 1.2027, Viettel TP.HCM sẽ mở rộng toàn diện, đánh giá và nghiên cứu triển khai 8 kịch bản còn lại.

Làm sạch dữ liệu để kết nối liên thông

Là địa bàn trung tâm của TP.HCM, phường Phú Nhuận có hơn 70.000 dân, hơn 7.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, 22 tuyến đường và 765 tuyến hẻm, bao gồm 4 tuyến đường kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến trung tâm thành phố.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận, cho biết nhịp độ phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ của phường diễn ra sôi nổi, liên tục, nhu cầu quản lý đô thị ngày càng lớn nên địa phương rất cần các công cụ quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số để hỗ trợ công tác điều hành, giám sát và ra quyết định.

Bà Ý kỳ vọng hệ thống Dashboard báo cáo tổng hợp, theo dõi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội sẽ giúp địa phương từng bước hình thành phương thức quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số.

Còn giải pháp Digital Twin và ứng dụng AI trong giám sát an ninh đô thị sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị lãnh đạo 2 phường Phú Nhuận và Vũng Tàu xác định việc thí điểm mô hình đô thị thông minh là nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số, là điều kiện để phường nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

"Các phường phải coi đây là việc của mình và khát khao, trăn trở để làm. Nếu chỉ coi đó là sự trao tặng, không làm được thì trả lại sẽ thất bại ngay từ xuất phát điểm", ông Cường nói thêm. Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị tăng cường thu thập, làm sạch dữ liệu để kết nối liên thông, phục vụ công tác điều hành, quản trị đô thị hiệu quả và minh bạch.

Cũng tại hội nghị, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) tài trợ 10 kiosk thông minh trao tặng cho 10 phường, xã để phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành hành chính tiện lợi và nhanh chóng.