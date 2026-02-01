Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận ra mắt, trao ngay 100 triệu đồng chăm lo tết

Chiều 1.2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận sau 7 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tính đến cuối năm 2025, toàn phường Phú Nhuận có 3.122 doanh nghiệp, 62 chi nhánh và 3.328 hộ kinh doanh. Trong năm 2025, thu ngân sách nhà nước của phường Phú Nhuận hơn 2.100 tỉ đồng, trong đó thuế thu từ khu vực kinh tế đạt trên 1.500 tỉ đồng.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận, TP.HCM ra mắt chiều 1.2 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 29 thành viên đã ra mắt, trong đó ông Lê Văn Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và vật tư thiết bị đo đạc Nam Sông Tiền làm Chủ tịch hội.

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận, cho biết hội sẽ làm cầu nối doanh nghiệp với chính quyền, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và trách nhiệm xã hội; cùng chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận phát biểu tại buổi lễ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận cho biết trước khi ra mắt, phường đã gặp gỡ ban vận động và thống nhất đưa hội về với "mái nhà chung" của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tại trụ sở mới ở số 68 Trương Quốc Dung (phường Phú Nhuận). Đây là trụ sở mới vừa khánh thành đầu tháng 1.2026.

Ông Tùng khẳng định trong trách nhiệm và thẩm quyền được giao, phường sẽ "giúp đỡ hết mình" cho cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường cũng đề nghị Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận phối hợp chính quyền để hỗ trợ doanh nghiệp thành viên mở rộng thị trường, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử cũng như đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội.

Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận ủng hộ kinh phí cho địa phương chăm lo tết ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Doanh nghiệp Phú Nhuận trao tặng 100 triệu đồng cho địa phương để chung tay làm công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.