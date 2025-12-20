Phường Phú Nhuận ra mắt điểm an sinh, tặng 'cần câu cơm' cho người khó khăn

Ngày 20.12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận (TP.HCM) ra mắt điểm an sinh xã hội (68 Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận), hoạt động thường xuyên các ngày trong tuần.

Ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận cho biết việc hình thành điểm an sinh xã hội nhằm tạo một địa chỉ tin cậy, nơi tiếp nhận và tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh theo hướng khoa học, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Phường Phú Nhuận tặng xe máy làm sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn ẢNH: NGUYÊN VŨ

Điểm an sinh xã hội huy động tối đa các nguồn lực xã hội để hỗ trợ kịp thời cho những hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn và các đối tượng yếu thế khác. Nơi đây cũng tư vấn về chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp, học bổng, đồng thời kết nối bệnh viện, trung tâm y tế để hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân khó khăn.

Trong dịp ra mắt điểm an sinh xã hội, phường Phú Nhuận trao tặng 28 suất học bổng, kinh phí sửa chữa 8 nhà tình thương, trao tặng 8 phương tiện sinh kế như xe máy, xe bánh mì, xe bán hủ tiếu, xe bán nước giải khát cho gia đình khó khăn.

Bên cạnh đó, phường chuẩn bị 100 phần cơm dành cho người già neo đơn, gian hàng 0 đồng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân lựa chọn món đồ tại gian hàng 0 đồng ẢNH: NGUYÊN VŨ

Những phần quà này không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp đoàn viên, hội viên và người dân có thêm điều kiện lao động, sản xuất, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, công tác rà soát đối tượng được thực hiện hằng tháng với sự phối hợp của Ban Công tác mặt trận khu phố, đảm bảo danh sách hộ khó khăn được cập nhật đầy đủ, chính xác và minh bạch. Sau khi tổng hợp, danh sách được công khai tại điểm an sinh và thông tin rộng rãi để người dân dễ dàng tiếp cận.