Thời sự

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng quà tết người dân khu vực Hóc Môn

Sỹ Đông
Sỹ Đông
01/02/2026 13:58 GMT+7

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến thăm, tặng quà tết cho người dân 4 xã khu vực huyện Hóc Môn cũ.

Ngày 1.2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đến thăm và tặng quà tết cho hơn 400 hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn và Đông Thạnh. Đây là 4 xã của huyện Hóc Môn cũ sau khi sáp nhập.

Tham gia cùng đoàn có ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.

Hoạt động diễn ra trong không khí ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM đối với công tác an sinh xã hội, nhằm bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện vui xuân, đón tết.

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng quà tết người dân khu vực Hóc Môn- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng quà tết người dân 4 xã khu vực huyện Hóc Môn cũ

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Chủ tịch Nguyễn Văn Được thăm hỏi sức khỏe, đời sống, việc làm, thu nhập của các gia đình; chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải.

Trao tặng quà tết nghĩa tình, lãnh đạo TP.HCM gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc đến bà con, đồng thời mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Đại diện địa phương, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn, cho biết các xã đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp các tổ chức, đoàn thể để chăm lo tết cho người dân, nhất là những hộ còn nhiều khó khăn.

Các địa phương cũng cam kết tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng quà tết người dân khu vực Hóc Môn- Ảnh 2.

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng trao tặng quà đến người dân trước thềm năm mới

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Dịp Tết Nguyên đán 2026, TP.HCM tập trung huy động nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, kịp thời chăm lo cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế.

Việc trao quà tết không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm và tình cảm của chính quyền thành phố đối với người dân trên địa bàn.

