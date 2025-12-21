TP.HCM: Phường Phú Nhuận tiếp nhận 4,6 tỉ đồng trợ giúp hộ khó khăn

Sáng 21.12, phường Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức chương trình trao tặng phương tiện sinh kế và trợ giúp xã hội lần 1.

Tại chương trình, ban tổ chức đón nhận hơn 4,6 tỉ đồng ủng hộ cho quỹ xã hội của phường. Trong đó có 5 đơn vị đồng tài trợ chính, 32 doanh nghiệp và cá nhân đồng tài trợ; cùng hàng trăm cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, trường học, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận nhận định đây là minh chứng sống động cho tinh thần nghĩa tình Phú Nhuận: người có giúp người khó, người khó ít chia sẻ với người khó nhiều.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bà Như Ý chia sẻ sau gần 6 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với không ít nhiệm vụ nặng nề và nhiều khó khăn đan xen, sức mạnh của tinh thần đoàn kết càng được cảm nhận rõ nét.

Hiện đời sống đã phần nào ổn định, kinh tế - xã hội đang dần phục hồi, phát triển nhưng đâu đó vẫn còn những người lao động chật vật mưu sinh, những em nhỏ cần được tiếp sức đến trường và những hoàn cảnh yếu thế rất cần vòng tay nâng đỡ của cộng đồng. Chính vì vậy, phường trân trọng từng tấm lòng, từng sự sẻ chia của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm dành cho quỹ xã hội.

Quỹ xã hội phường Phú Nhuận nhận hơn 4,6 tỉ đồng để chăm lo các hoạt động an sinh xã hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Mỗi sự đóng góp là sự chắt chiu, là tấm lòng, là tình cảm sâu nặng dành cho người dân Phú Nhuận. Nhờ sự chung tay đó, các hộ cận nghèo và hộ dân khó khăn có được một mùa tết đầm ấm hơn, gia đình thiếu sinh kế có thêm phương tiện làm ăn, các em học sinh có thêm điều kiện học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ", bà Như Ý xúc động nói.

Lãnh đạo phường Phú Nhuận kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và người dân tiếp tục đồng hành "gieo những hạt giống tử tế" trên mảnh đất Phú Nhuận thân thương, vì một Phú Nhuận bình yên, đổi mới, nghĩa tình và ấm áp.

Nhiều hộ gia đình có thành viên bị khuyết tật nặng được trợ giúp 1,5 triệu đồng/tháng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phường Phú Nhuận dành hơn 1 tỉ đồng để sửa chữa nhà tình thương cho các hộ khó khăn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Mỗi học sinh nhận học bổng 2 triệu đồng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Với nguồn kinh phí nhận về, phường Phú Nhuận tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chăm lo hằng tháng cho 15 hộ khuyết tật nặng và đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ nhận 1,5 triệu đồng/tháng. 88 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng, chi phí học tập trung bình 2 triệu đồng/em.

Trong năm 2025, phường Phú Nhuận tập trung vận động các nhà hảo tâm cùng xây dựng, sửa chữa 23 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, phường cũng trao tặng phương tiện sinh kế cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.