Bộ Công an đề xuất lưu dữ liệu camera phạt nguội tới 3 năm

Camera phải thông minh và tự động

Bộ Công an đang xây dựng và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62/2024/TT-BCA về các quy chuẩn kỹ thuật thuật quốc gia đối với hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ" chuyển sang mô hình xử lý dữ liệu phân tán.

Trong dự thảo, Bộ Công an đặt ra yêu cầu camera phải thông minh và tự động, dữ liệu lưu tối thiểu 60 ngày ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, hệ thống sẽ bổ sung cụm máy chủ vùng và thiết bị trung gian (Edge AI) để dữ liệu được xử lý tại chỗ, phân tích trước khi truyền về trung tâm giảm tải trung tâm. Việc này giúp giảm tải cho hệ thống trung tâm, đồng thời nâng cao khả năng giám sát, xử lý tình huống.

Dự thảo cũng đề xuất tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện. Camera và thiết bị phải có khả năng nhận diện biển số tối thiểu 93% vào ban ngày; phân tích hành vi vi phạm tự động; tìm kiếm thông minh theo biển số, màu xe, loại xe.

Cạnh đó, quy chuẩn mới hướng tới chuẩn hóa dữ liệu và mở rộng khả năng kết nối, chia sẻ thông tin thông qua API, chuẩn ONVIF và dữ liệu phân tích AI. Đây là cơ sở để các hệ thống giám sát giao thông trên cả nước có thể kết nối đồng bộ, hạn chế tình trạng đầu tư manh mún, thiếu thống nhất.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về việc lưu trữ dữ liệu. Theo đó, dữ liệu camera phải được lưu tối thiểu 60 ngày, riêng dữ liệu vi phạm phục vụ xử lý vi phạm được lưu tới 3 năm. Thiết bị sử dụng trong hệ thống bắt buộc công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Nâng cao năng lực chỉ huy, giảm phụ thuộc vào con người

Theo Bộ Công an, việc sửa đổi, nâng cấp quy chuẩn nhằm tạo nền tảng cho giao thông thông minh (ITS) chuyển từ giám sát thủ công sang giám sát tự động, thông minh. Hệ thống mới này sẽ hỗ trợ điều hành giao thông theo thời gian thực; dự báo ùn tắc, tai nạn; nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm (phạt nguội) tự động phát hiện, ghi nhận, xử lý.

Việc ứng dụng AI trong phát hiện, ghi nhận và xử lý vi phạm được kỳ vọng giúp giảm phụ thuộc vào con người nhằm tăng tính minh bạch, chính xác và răn đe. Đồng thời, các yêu cầu mới về an toàn thông tin, an ninh mạng cũng nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu phương tiện, hạn chế nguy cơ tấn công mạng hoặc rò rỉ dữ liệu.

Đối với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Trung tâm chỉ huy giao thông", dự thảo quy định chuyển từ cách liệt kê hệ thống sang mô hình khối chức năng hiện đại, tích hợp. Mô hình này phù hợp với kiến trúc trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông theo các đề án của Chính phủ và Bộ Công an.

Ngoài ra, việc hiện đại hóa các Trung tâm chỉ huy giao thông với AI, dữ liệu lớn và các hệ thống kỹ thuật tiên tiến sẽ giúp lực lượng CSGT nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành theo thời gian thực.

Dự thảo cũng lần đầu đưa ra yêu cầu cụ thể về khu vực dịch vụ công, xử lý và tiếp công dân. Điều này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, xử lý vi phạm, đấu giá biển số…