Vỉa hè Hà Nội thông thoáng nhờ hệ thống 'mắt thần' camera AI

Từ ngày 14.1, Công an Hà Nội đã triển khai "phạt nguội" từ dữ liệu của hệ thống camera AI và các camera khác. Trong 1 tuần qua, Công an Hà Nội đã phát hiện và bàn giao công an cấp xã xác minh, xử lý hơn 1.000 trường hợp, trong đó hàng trăm vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI.
Theo Công an Hà Nội, quy trình xử lý vi phạm trật tự đô thị được khép kín. Từ trung tâm chỉ huy, vi phạm được ghi nhận và chuyển về cơ sở để xử lý, người vi phạm sẽ được xem hình ảnh rõ nét từ "mắt thần" camera AI để đảm bảo tính minh bạch.
Hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trước cửa số 98 phố Huế (P.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chấm dứt sau khi bị "phạt nguội"
ẢNH: CAHN
Với hệ thống "mắt thần" camera AI và tinh thần xử lý không ngoại lệ, vỉa hè nhiều tuyến phố đã thông thoáng, dành cho người đi bộ theo đúng chức năng vốn có
ẢNH: CAHN
