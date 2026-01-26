Vỉa hè Hà Nội thông thoáng nhờ hệ thống 'mắt thần' camera AI

Từ ngày 14.1, Công an Hà Nội đã triển khai "phạt nguội" từ dữ liệu của hệ thống camera AI và các camera khác. Trong 1 tuần qua, Công an Hà Nội đã phát hiện và bàn giao công an cấp xã xác minh, xử lý hơn 1.000 trường hợp, trong đó hàng trăm vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI.

Theo Công an Hà Nội, quy trình xử lý vi phạm trật tự đô thị được khép kín. Từ trung tâm chỉ huy, vi phạm được ghi nhận và chuyển về cơ sở để xử lý, người vi phạm sẽ được xem hình ảnh rõ nét từ "mắt thần" camera AI để đảm bảo tính minh bạch.



Tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội, các cán bộ trực 24/24 bên hệ thống màn hình giám sát, bao quát tình hình an ninh trật tự trên toàn thành phố ẢNH: CAHN

Hệ thống camera giám sát, độ phân giải cao được ví như những "mắt thần" có thể ghi nhận sắc nét các vi phạm ẢNH: CAHN

Các "mắt thần" này có thể zoom rất xa để phát hiện vi phạm ẢNH: CAHN

Hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trước cửa số 98 phố Huế (P.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chấm dứt sau khi bị "phạt nguội" ẢNH: CAHN

Một trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh ăn uống tại phố Lê Văn Hưu bị camera AI phát hiện ẢNH: CAHN

Hình ảnh ngay lập tức được chuyển về Công an P.Hai Bà Trưng ẢNH: CAHN

Tổ tuần tra xử lý tiếp nhận thông tin vi phạm ẢNH: CAHN

Người dân được xem hình ảnh vi phạm để minh bạch trong xử lý ẢNH: CAHN

Theo thống kê, trong ngày 25.1, Công an Hà Nội đã phát hiện 332 trường hợp vi phạm ẢNH: CANHN

Với hệ thống "mắt thần" camera AI và tinh thần xử lý không ngoại lệ, vỉa hè nhiều tuyến phố đã thông thoáng, dành cho người đi bộ theo đúng chức năng vốn có ẢNH: CAHN



