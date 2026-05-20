Bộ Công an khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo Công ty VTM

Tối 20.5, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 24 bị can, liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (viết tắt là VTM) và các đơn vị có liên quan.



Các bị can trong vụ án bị khởi tố vào hồi giữa năm 2025 ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong đó, khởi tố 16 bị can về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", gồm: Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh, cựu Phó tổng giám đốc VTM; Đỗ Văn Cường, cựu Kế toán trưởng VTM; Nguyễn Tuấn Long, Trần Văn Cường, cựu Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; Mai Văn Tinh, Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng, cựu thành viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam (viết tắt là VNS); Đậu Văn Hùng, cựu Tổng giám đốc, Nguyễn Trọng Khôi, Phó tổng giám đốc VNS; Lê Xuân Tuấn, cựu Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai (viết tắt là LAMICO); Tạ Quang Thiều, cựu Tổng giám đốc, Nguyễn Đức Cường, cựu Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư VTM; Nguyễn Chí Hùng, Tổng giám đốc và Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO.

Khởi tố các bị can Nguyễn Duy Dũng, cựu Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, cựu Trưởng phòng Đầu tư phát triển VNS, cựu Phó chủ tịch HĐTV VTM, về 2 tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.



Khởi tố Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM, về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Khởi tố Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khởi tố Nguyễn Ngọc Khiêm về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Khởi tố Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, về 2 tội nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bùi Thanh Bình, Tổng giám đốc VTM, bị khởi tố bổ sung tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Hiện, C03 đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án này. Trước đó, hồi giữa năm 2025, C03 đã khởi tố ông Bùi Thanh Bình, Tổng giám đốc VTM, về 2 tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Khởi tố ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát; ông Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát; ông Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu nông sản An Bình; ông Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên; và ông Nguyễn Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, cùng về tội đưa hối lộ.

Khởi tố ông Lê Xuân Định về tội môi giới hối lộ.

Khởi tố ông Nguyễn Trường Giang, cựu Trưởng phòng Quản lý chất lượng và đo lường thuộc Công ty VTM, về tội nhận hối lộ.

Theo Bộ Công an, vụ án nằm trong việc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. C03 đã làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty VTM.

Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.