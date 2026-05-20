Bộ Công an đề nghị người đầu tư tiền điện tử OCB, PAYLINK cung cấp hồ sơ

Trần Cường
20/05/2026 11:38 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị người đã đầu tư, chuyển tiền, góp vốn hoặc có giao dịch liên quan các dự án tiền điện tử OCB, FAV, PAYLINK... cung cấp hồ sơ trước ngày 30.6.

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương. Vụ án này được khởi tố ngày 21.4 vừa qua theo quyết định số 25/QĐ-CSHS.

Bước đầu, C02 xác định, từ năm 2019 đến 2023, bị can Phạm Văn Tâm (43 tuổi, trú P.Gò Vấp, TP.HCM) cùng đồng bọn đã xây dựng website, app và tạo lập một số đồng tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK… Sau đó, các đối tượng quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền ảo này để chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ bản chất vụ án và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, C02 đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử OCB, FAV, PAYLINK... do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền trên chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ và làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra trước ngày 30.6.

Hồ sơ cung cấp gồm bản sao hợp đồng, chứng từ nộp tiền, lịch sử giao dịch vào dự án tiền điện tử OCB, FAV, PAYLINK..., các tài liệu thỏa thuận và tường trình về quá trình giao dịch.

Bị hại có thể đến Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (C02) tại số 497 Nguyễn Trãi (P.Thanh Liệt, Hà Nội) làm việc, hoặc liên hệ điều tra viên Vũ Tú Nam theo số điện thoại 0976786963.

C02 cho hay, nếu các tổ chức, cá nhân liên quan không có yêu cầu, đề nghị hoặc không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được để xử lý vụ án theo quy định.

