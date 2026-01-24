Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đầu tư tiền ảo thua lỗ, nhân viên ngân hàng lừa khách hàng chiếm đoạt tiền tỉ

Lê Lâm
Lê Lâm
24/01/2026 14:54 GMT+7

Vay mượn tiền nhiều người để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ, nhân viên ngân hàng "bày trò" giúp khách hàng đáo hạn ngân hàng rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24.1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tìm bị hại trong vụ án bị can Vương Khánh Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tư tiền ảo thua lỗ, nhân viên ngân hàng lừa khách hàng chiếm đoạt tiền tỉ- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Vương Khánh Hưng

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, ngày 15.12.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Khánh Hưng (34 tuổi, ở xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Vương Khánh Hưng là chuyên viên thuộc bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân của một ngân hàng chi nhánh Bình Phước.

Hưng có vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ, mất khả năng thanh toán nên Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng. 

Cụ thể, lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của người vay, Hưng tìm đến các khách hàng có khoản vay sắp đến hạn để đưa ra đề nghị hỗ trợ làm hồ sơ đáo hạn khoản vay. Trong quá trình thực hiện, Hưng yêu cầu khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động rồi giao thiết bị cho Hưng để thao tác thanh toán.

Tuy nhiên, thay vì tất toán khoản vay như cam kết, Hưng đã thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản cá nhân, sau đó đưa điện thoại lại để khách hàng nhập mật khẩu, mã pin và xác thực sinh trắc học, qua đó chiếm đoạt tiền.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với 5 bị hại, xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là 2,8 tỉ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những ai là nạn nhân, là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Vương Khánh Hưng thì liên hệ Cơ quan CSĐT để được hướng dẫn giải quyết.

