Nhân viên ngân hàng rút trộm 1,3 tỉ trong thẻ tín dụng của 39 khách hàng

Sáng 24.1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Thị Hoài (31 tuổi, thường trú tại P.Móng Cái 3, Quảng Ninh; hiện ở xã Đông Thái Ninh, Hưng Yên).

Bị can Trương Thị Hoài ẢNH: ĐỨC PHƯỚC

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Hoài là nhân viên của một ngân hàng, bị khởi tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 290 bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, Hoài lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của khách hàng khi được giao quản lý thẻ tín dụng, cùng với việc am hiểu quy trình mở, quản lý, sử dụng thẻ và các quy định pháp luật liên quan… để chiếm đoạt tiền trong các thẻ tín dụng rồi tiêu xài cá nhân.

Tang vật vụ án ẢNH: ĐỨC PHƯỚC

Ban đầu, Hoài kiểm tra dữ liệu thẻ trên hệ thống ngân hàng, sau đó liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS (máy thanh toán thẻ tín dụng) tại nhiều tỉnh, thành phố để giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định, mỗi thẻ tín dụng Hoài rút từ 20 - 60 triệu đồng. Đến nay, Hoài đã chiếm đoạt của 39 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.