Đình chỉ giáo viên mầm non tát trẻ trước mặt bạn ở Hưng Yên

jTối 21.1, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một giáo viên mầm non có hành vi đánh trẻ nhỏ tại khu vực sân chơi, khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Theo hình ảnh ghi lại, nữ giáo viên đã tát vào mặt một bé trai khoảng 3 tuổi trong khu vực vui chơi, dưới sự chứng kiến của 2 cháu nhỏ khác. Hành vi này được camera ghi lại và phụ huynh phản ánh lên mạng xã hội.

Camera ghi lại hình ảnh nữ giáo viên tát trẻ trước mặt 2 bạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều phụ huynh lên án hành vi này và cho rằng việc cô giáo tát trẻ nhỏ trước mặt bạn là không thể chấp nhận và đi ngược với đạo đức nghề giáo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý trẻ.

Sáng 22.1, đại diện Trường mầm non Sunflower (P.Trần Lãm, Hưng Yên) xác nhận sự việc xảy ra tại sân chơi của nhà trường và đoạn video phản ánh đúng sự việc.

Theo đại diện nhà trường, ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã tổ chức họp và quyết định đình chỉ công tác đối với giáo viên vi phạm để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Trường mầm non Sunflower khẳng định sẽ không bao che, dung túng cho hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và coi đây là bài học để nhà trường rút kinh nghiệm, cũng như rà soát lại công tác quản lý, giám sát đội ngũ giáo viên.