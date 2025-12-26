Trường mầm non ở TP.HCM bất lực dùng tôn che chắn mùi hôi thối xông vào lớp

Phụ huynh không cho con tới trường vì mùi hôi thối

Trường mầm non Phước Thắng cơ sở 2 nằm sâu phía sau khu tái định cư phường 12, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là phường Phước Thắng, TP.HCM.

Trường mầm non Phước Thắng cơ sở 2 rộng hơn 7.600 mét vuông ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngôi trường rộng, khang trang nhưng nhiều năm nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng về môi trường bởi mùi hôi thối từ các cơ sở chế biến hải sản cạnh đó.

Trường mầm non Phước Thắng cơ sở 2 trước đây là Trường mầm non Cỏ May, được đưa vào hoạt động từ năm học 2015 - 2016.

Trường có diện tích hơn 7.600 mét vuông, quy mô 2 tầng gồm 12 phòng học có thể tiếp nhận 350 trẻ. Tổng kinh phí xây hơn 46 tỉ đồng.

Tường rào bằng tôn của trường, phía trước là tường rào của các cơ sở chế biến hải sản ẢNH: NGUYỄN LONG

Tuy nhiên, ngay từ năm đầu đưa vào hoạt động, trường chỉ tuyển được 120 trẻ. Lý do trường không tuyển được trẻ là vì các cơ sở chế biến hải sản cách trường chỉ vài chục mét, gây mùi hôi thối nồng nặc.

Nhà trường liên tục kiến nghị đến cơ quan chức năng về việc xử lý, di dời các cơ sở chế biến hải sản, hạn chế mùi hôi thối nhưng 10 năm nay vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để, dù đã lập đoàn đến làm việc nhiều lần.

Để hạn chế mùi hôi, mấy năm qua, Trường mầm non Phước Thắng cơ sở 2 đã dựng hàng trăm mét tôn lên cao che chắn nhưng mùi hôi thối từ các cơ sở chế biến hải sản vẫn xông vào tận lớp học.

Tường rào tôn của trường dùng để che chắn mùi hôi ẢNH: NGUYỄN LONG

Có mặt tại ngôi trường này những ngày qua, PV Báo Thanh Niên ghi nhận mùi hôi từ các cơ sở chế biến hải sản phát tán xung quanh rất khó chịu, dễ gây nôn ói.

Một giáo viên của Trường mầm non Phước Thắng cơ sở 2 cho biết do mùi hôi thối mà nhiều năm nay trường không tuyển đủ trẻ đến học.

"Hiện nay chỉ có 90 trẻ học tại trường. Do mùi hôi thối mà phụ huynh chuyển các cháu đến những trường khác. Các cháu đang học là do phụ huynh đi làm không có thời gian đưa đón, hoặc con em của công nhân khó khăn", giáo viên này chia sẻ.

Người dân trả lại suất tái định cư

Không chỉ Trường mầm non Phước Thắng cơ sở 2 mà người dân sống quanh khu vực này cũng chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường từ các cơ sở chế biến hải sản và đã kêu cứu các cơ quan chức năng hàng chục năm nay.

Khu tái định cư phường 12, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, nay là P.Phước Thắng (TP.HCM) không có một căn nhà nào dù đã hoàn thiện hạ tầng. Theo một lãnh đạo UBND phường Phước Thắng thì mùi hôi thối từ cơ sở chế biến hải sản đã làm cho người dân có suất tái định cư không đến xây nhà ở ẢNH: NGUYỄN LONG

Các cơ quan chức năng của TP.Vũng Tàu cũ và các sở, ban ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, xử phạt những cơ sở chế biến hải sản này, tuy nhiên do không xử lý triệt để nên mùi hôi vẫn không giảm.

Người dân đi trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, chạy ngang qua các cơ sở chế biến này đều chịu ảnh hưởng nặng đến mùi hôi thối.

Điều nghiêm trọng hơn, khu tái định cư này có vị trí giáp ranh với các cơ sở chế biến. Nên dù có hàng chục hộ dân nhận suất tái định cư tại đây nhưng không đến làm nhà ở do mùi hôi thối.

Ông N. có nhà bên cạnh khu tái định cư này, cho biết nhiều hộ gia đình đến đây để nhận nền đất xây nhà nhưng sau đó không làm. "Mùi hôi thối phát tán ra môi trường cả ngày, ai ở đây quen thì còn chịu được, chứ người lạ đến đứng một lúc là chịu không nổi, nhiều người còn nôn ói tại chỗ. Mùi hôi này ám vào áo quần dữ lắm", ông N. nói.

Hàng cây để che chắn, giảm mùi hôi thối nằm giữa khu chế biến hải sản và khu tái định cư ẢNH: NGUYỄN LONG

Một lãnh đạo UBND phường Phước Thắng cho biết để hạn chế mùi hôi thối, các cơ sở chế biến hải sản đã trồng hàng cây ngay hàng rào khu tái định cư và Trường mầm non Phước Thắng cơ sở 2. Tuy nhiên, việc này vẫn không làm giảm mùi hôi thối phát tán ra xung quanh.

Phường cũng kiến nghị cơ quan chức năng có phương án di dời các cơ sở chế biến hải sản ra khỏi khu dân cư nhưng do khu chế biến hải sản tập trung trên địa bàn TP.Vũng Tàu cũ chưa xây dựng nên không di dời được.

"Nhiều hộ dân đã nhận suất tái định cư đến đây để xây nhà ở. Nhưng do mùi hôi thối mà nhiều trường hợp trả lại suất tái định cư. Vì vậy mà khu tái định cư dù đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhiều năm nay vẫn chưa có ai đến xây nhà ở. Hiện nay, khu tái định cư này cỏ mọc um tùm", lãnh đạo này nói thêm.