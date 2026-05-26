TP.HCM xử lý mạnh việc lấn chiếm vỉa hè

Báo cáo kết quả 3 tháng thực hiện, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết qua điều tra cơ bản, toàn TP hiện có 1.742 điểm phức tạp về trật tự công cộng. Từ ngày 6.2 - 18.5, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra, kiểm soát; lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt gần 29 tỉ đồng, riêng vi phạm về trật tự đô thị hơn 20.800 trường hợp với số tiền hơn 21 tỉ đồng. Đối với hoạt động giữ xe trái phép, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.126 điểm trông giữ xe trên địa bàn, xử lý 408 cơ sở hoạt động không phép với tổng số tiền phạt hơn 5,1 tỉ đồng…

Theo đánh giá của Công an TP.HCM, nhiều khu vực quanh bệnh viện, trường học, chợ đã có chuyển biến tích cực, người dân tự giác hơn trong việc không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Dù vậy, một số nơi chưa duy trì tốt kết quả sau xử lý nên tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn tái diễn. Đại tá Dương cho biết sắp tới sẽ tập trung xử lý triệt để các điểm lấn chiếm lòng lề đường quanh chợ đầu mối, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, nhà chờ xe buýt. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ xử lý khung mái che, biển hiệu lấn chiếm vỉa hè.

Công an TP.HCM đánh giá tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã có nhiều chuyển biến so với trước ẢNH: SỸ ĐÔNG

Dù đạt kết quả bước đầu nhưng Phó giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng cho rằng cần nâng cao hơn nữa chất lượng xử lý, áp dụng công nghệ và hậu kiểm để tránh tình trạng làm theo phong trào, "bắt cóc bỏ đĩa". Tại hội nghị, lãnh đạo một số phường, xã đề xuất tái lập lực lượng trật tự đô thị, bố trí nơi lưu giữ tang vật vi phạm, hỗ trợ kinh phí làm ngoài giờ cho các nhân sự xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, kế hoạch phân công chưa rõ người, rõ việc, mang tính hình thức. Với các kiến nghị của địa phương về kinh phí, ông Cường giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM hướng giải quyết trước ngày 15.6.

Trao đổi thêm về việc sử dụng vỉa hè, ông Cường cho biết trước đây, TP.HCM từng cho phép người dân, tổ chức sử dụng vỉa hè cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, pháp lý hiện nay chỉ cho phép dùng làm nơi trông giữ xe và một vài hoạt động xây dựng, vệ sinh môi trường, tổ chức đám tang, đám cưới. Dù vậy, sắp tới địa phương có thể vận dụng pháp lý mới của luật Xây dựng, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật Đô thị đặc biệt. Trong đó, luật Đô thị đặc biệt dự kiến trao thẩm quyền cho địa phương chủ động quản lý lòng đường, vỉa hè phù hợp thực tiễn hơn.

Riêng phần mềm cấp phép sử dụng vỉa hè, ông Cường đánh giá phần mềm của P.An Đông đang vận hành rất tốt nhưng chỉ áp dụng trong phường, còn phần mềm của Sở Xây dựng vừa đề xuất có khả năng kết nối liên thông với hệ thống của Bộ Xây dựng. Lãnh đạo TP.HCM nêu thực tế người dân thấy lực lượng chức năng chấn chỉnh vi phạm trật tự đô thị nhưng lại không cấp phép cho hoạt động trông giữ xe. Chưa kể, cách thức, trình tự đăng ký theo bản giấy hay phần mềm cũng chưa rõ ràng. "Nếu được thì Sở Xây dựng áp dụng từ đầu tháng 6.2026 giúp người dân hạn chế bớt thủ tục, chi phí tuân thủ", ông Cường nói thêm.