Thời sự

Hà Nội muốn tăng tiền phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Nguyễn Trường
21/05/2026 10:32 GMT+7

Hà Nội đề xuất tăng mức phạt nhiều hành vi trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ, trong đó việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dự kiến tăng gấp 2 lần quy định.

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và một số lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn thành phố.

Vỉa hè phố Lý Thường Kiệt (P.Cửa Nam, Hà Nội)

Trong dự thảo, Hà Nội đề xuất tăng mức tiền phạt đối với 47 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực giao thông đường bộ nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định.

Trong đó, thành phố đề xuất tăng mức tiền phạt gấp 2 lần đối với hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo. Những hành vi vi phạm này có thể bị phạt 4 - 6 triệu đồng.

Đồng thời, hành vi bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng có thể bị phạt 400.000 - 500.000 đồng.

Cạnh đó, hành vi đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m có thể bị phạt 1,6 - 2 triệu đồng.

Hành vi dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông có thể bị phạt 8 - 12 triệu đồng. Hành vi dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông có thể bị phạt 200 - 400.000 đồng.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất tăng mức tiền phạt lên 1,5 lần với hành vi cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú và hành vi hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú. Những hành vi này có thể bị phạt 3 - 6 triệu đồng.

Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, đồng thời góp phần giải quyết các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị.

Liên quan đến vỉa hè, lòng đường, mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội cũng lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND về thí điểm quản lý, sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Trong dự thảo, Sở Xây dựng đề xuất phí thuê lòng đường, vỉa hè trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành cũ gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực, chợ đêm là 45.000 đồng/m2/tháng.

Phí thuê lòng đường, vỉa hè tại các phố chính thuộc Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cũ dự kiến là 40.000 đồng/m2/tháng.

Phí thuê lòng đường, vỉa hè tại các tuyến phố còn lại của các xã, phường trên và thuộc TX.Sơn Tây cũ dự kiến 25.000 đồng/m2/tháng. Các khu vực ngoại thành khác dự kiến giá lòng đường, vỉa hè là 20.000 đồng/m2/tháng...

Sở Xây dựng cho rằng, việc thí điểm cho thuê vỉa hè có trả phí giúp cá nhân, hộ kinh doanh có điều kiện mở rộng kinh doanh, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép. Đồng thời, ngân sách nhà nước cũng có thể tăng nguồn thu.

Hà Nội cho thuê vỉa hè: Có 'bình mới rượu cũ'?

Hà Nội dự kiến thí điểm cho thuê một phần lòng đường, vỉa hè với giá cao nhất là 45.000 đồng/m2/tháng để phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Song, điều này có đi ngược lại chủ trương dành vỉa hè cho người đi bộ?

