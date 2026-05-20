Hà Nội dự tính tăng 1,5 lần tiền đền bù thu hồi đất

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đang được tham vấn ý kiến.

Trong dự thảo, Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên bằng 1,5 lần so với quy định khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo Sở NN-MT Hà Nội (cơ quan soạn thảo), giai đoạn từ 1.7.2024 đến nay, khi áp dụng các chính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn, quan trọng của thủ đô, nhìn chung nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Tuy nhiên, các quy định này cũng tạo ra sự không thống nhất, chưa công bằng với người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án không phải là dự án lớn, dự án quan trọng của thủ đô.

Từ thực tiễn trên, Sở NN-MT Hà Nội cho rằng, việc ban hành nghị quyết mới (thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 điều 24 luật Thủ đô số 02/2026/QH16) là cần thiết; đảm bảo hành lang pháp lý thống nhất thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Đề xuất này nhằm "không phân biệt" giữa việc thu hồi đất để thực các dự án lớn, quan trọng của thủ đô và các dự án khác. Chính sách mới cũng đảm bảo tính thống nhất, công bằng với người sử dụng đất.

Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND, trong đó tại điều 4 quy định đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô được áp dụng mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 - 2 lần so với mức quy định.

Các dự án này gồm: dự án đầu tư công, PPP quan trọng quốc gia hoặc có tổng vốn từ 30.000 tỉ đồng trở lên; dự án thuộc danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược của thủ đô vốn từ 30.000 tỉ đồng trở lên; dự án cải tạo chỉnh trang tái thiết, đô thị; dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, luật đất đai hiện hành quy định 32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy, đề xuất mới của UBND TP.Hà Nội đã mở rộng thêm nhiều trường hợp có thể được tăng tiền đền bù khi thu hồi đất.

Cũng tại dự thảo nghị quyết, Hà Nội đề xuất chính sách tăng tiền đền bù chỉ áp dụng với các dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đối với dự án còn một phần diện tích đất chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng các quy định của pháp luật đang áp dụng đối với dự án để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với phần diện tích đất còn lại.

Trong năm 2026, Hà Nội đã lên kế hoạch thu hồi hơn 24.800 ha đất cho 3.133 dự án để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Hiện, trên địa bàn thành phố đang giải phóng khoảng 1.428 dự án, trong đó có 1.281 dự án vốn ngân sách và 147 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong số này, có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.