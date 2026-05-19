Hà Nội đang giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Ngày 19.5, UBND TP.Hà Nội đã thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố. Theo đó, các xã, phường đang giải phóng khoảng 1.428 dự án, trong đó có 1.281 dự án vốn ngân sách và 147 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong số này, có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Lực lượng chức năng giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo UBND TP.Hà Nội, trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt từ tháng 11.2025 đến nay, đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã hoàn thành, tiêu biểu như 4 cầu vượt sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc và Ngọc Hồi.

Việc giải phóng mặt bằng cũng được đẩy nhanh tại tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, một số hạng mục của tuyến Vành đai 4 - Vùng thủ đô, nút giao bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối đường 70 và tuyến đường Tam Trinh.

Thành phố đang tập trung triển khai giải phóng mặt bằng đối với các tuyến Vành đai 2,5, 3 và 3,5; các tuyến giao thông trọng điểm cùng 3 cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Thượng Cát. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30.6 đối với 3 cầu vượt sông Hồng và các đoạn còn lại của tuyến Vành đai 2,5.

Hà Nội cũng đang triển khai giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng 9 dự án lớn, gồm: khu đô thị thể thao Olympic; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại P.Hoàng Mai; khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại các phường Phú Diễn và Tây Tựu; trục không gian QL1A.

Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh; khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh; dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ; khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và Tam Hưng.

Giải phóng mặt bằng quyết định tiến độ dự án

UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, mở không gian phát triển mới và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai của thành phố.

Vì vậy, Hà Nội xác định kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các địa bàn triển khai chậm hoặc phát sinh "điểm nóng".

Để tạo đồng thuận xã hội, Hà Nội yêu cầu công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân và giải thích rõ các quy định pháp luật liên quan.

Hà Nội cũng cho biết sẽ triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù của Quốc hội dành cho các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô, trong đó có cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Thành phố yêu cầu chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, nghĩa trang phục vụ di chuyển mộ và bảo đảm người dân có nơi ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Các đơn vị được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hiện trạng, nguồn gốc đất; ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, trục lợi chính sách làm ảnh hưởng tiến độ giải phóng mặt bằng.

Cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ trực tuyến và ứng dụng công nghệ quản lý, giám sát quá trình giải phóng mặt bằng nhằm tăng tính công khai, minh bạch và kịp thời xử lý các tồn tại phát sinh.

Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thể hiện việc tái cấu trúc đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Trong đó, chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị tập trung vào mô hình đa cực - đa trung tâm với cấu trúc đa tầng, nhằm phân bổ lại dân cư và hạ tầng hợp lý.