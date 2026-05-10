Thấu tình đạt lý khi xử lý lấn chiếm vỉa hè

Như Thanh Niên đề cập, sau gần 5 tháng lập lại trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TP.HCM) cho biết nhiều tuyến đường, khu vực phức tạp về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã có chuyển biến rõ rệt.

Lực lượng chức năng TP.HCM ưu tiên tuyên truyền, nhắc nhở trước khi xử lý, xử phạt tình trạng lấn chiếm vỉa hè

Cụ thể, từ ngày 16.1 đến nay, công an cấp xã tại TP.HCM đã tổ chức hơn 24.000 lượt tuần tra, lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỉ đồng. Qua quá trình tuyên truyền kết hợp xử lý, khoảng 70% tuyến đường và địa điểm phức tạp đã được chuyển hóa, trong đó tình trạng chợ tự phát giảm khoảng 50%. Riêng tại các khu vực bệnh viện, trường học - nơi thường tập trung hàng rong, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh và dừng đỗ xe trái phép cũng giảm đáng kể; một số khu vực bệnh viện trung tâm giảm tới gần 80%.

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó PC06, cho biết Công an TP.HCM đã thực hiện nhiều giải pháp theo hướng hợp tình, hợp lý, không làm ảnh hưởng đột ngột đến đời sống người dân. Trong đó, lực lượng chức năng ưu tiên tuyên truyền, nhắc nhở trước khi xử phạt. TP.HCM đang nghiên cứu quy hoạch các không gian kinh doanh phù hợp như chợ đêm, phố đi bộ, khu kinh doanh tập trung để hỗ trợ người dân chuyển đổi mô hình buôn bán. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vừa tạo nơi kinh doanh ổn định cho các hộ buôn bán nhỏ.

Xử lý nghiêm đi kèm giải pháp phù hợp

Đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên ủng hộ phương pháp "xử lý nghiêm đi kèm giải pháp phù hợp" với từng hộ dân, từng địa bàn để dung hòa nhu cầu các bên trong câu chuyện ứng xử với vỉa hè đô thị.

BĐ Sơn Nguyễn Minh cho biết: "Tôi đang bán quán ăn vỉa hè, từ hộ cận nghèo nay đã thoát nghèo, cũng là nhờ có những chính sách nhân văn. Nay nghe tin cơ quan chức năng thu lại vỉa hè, nhưng sắp xếp chúng tôi vào chợ đêm hay phố đi bộ, tôi thấy đỡ thấp thỏm, mong sao những điều như trên sẽ thành sự thật".

Cùng góc độ bảo đảm sinh kế cho người buôn bán nhỏ, BĐ Mai Hà lại có cách nhìn khác: "Vỉa hè là "con gà đẻ trứng vàng" của người giàu, có mặt bằng để kinh doanh, hoặc cho thuê mặt bằng kinh doanh, chứ gánh hàng rong không nhiều đâu. Câu chuyện ở đây là trật tự đô thị, là sự nhất quán trong chính sách đối với không gian vỉa hè, không gian công cộng".

Tán thành, BĐ Long Nguyen đề nghị: "Nên phạt thật nặng chủ cơ sở kinh doanh chỉ biết kiếm tiền mà không biết sắp xếp chỗ cho khách để xe, sắp xếp gọn gàng bàn ghế".

Mong không còn cảnh "bắt cóc bỏ đĩa"

BĐ Minh Nghĩa nhận xét: "Một khi đã có giải pháp phù hợp, quan trọng nhất là đừng để xảy ra tình trạng bắt cóc bỏ đĩa, hết đợt ra quân xử lý thì vỉa hè bị tái chiếm". BĐ Trâm Nguyễn nêu: "Trước đây cũng nhiều lần dọn dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, nhưng công an vừa đi khuất là người ta lại ra lòng đường buôn bán tiếp, cái kết là vòng lặp lấn chiếm lòng lề đường".

BĐ Trường Lưu cho rằng trách nhiệm quản lý cơ sở, địa bàn càng sát, càng kỹ thì tính hiệu quả càng cao: "Công an khu vực, các tổ dân phố… mới là những người nắm rõ địa bàn nhất. Họ biết ai là người dựa vào vỉa hè để sinh nhai, ai cần được hỗ trợ nơi kinh doanh ổn định".

Nhiều BĐ đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có phương pháp triển khai công bằng, minh bạch, tránh cảm tính vì quy định là quy định chung, không phân biệt.